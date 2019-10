Dødsulykken i Oslo skjedde i juni på Drammensveien ved Skillebekk.

Og er den eneste i Oslo hittil i år.

Gjennomsnittet av omkomne og hardt skadde i Oslotrafikken mellom 2011 og 2016 har vært 92 per år.

Snudd trenden i Oslo

– Fram til 2016 gikk utviklingen i feil retning. Det oppsiktsvekkende er at trenden totalt har snudd i Oslo. De to siste årene er tallet 55 omkomne og hardt skadde i året, nesten en halvering, sier direktør for Trygg Trafikk, Jan Johansen til Dagsavisen.

I 2015 omkom tre personer i Oslotrafikken, i 16 fire, i 17 to og i 18 fire.

For Akershus er utviklingen mer status quo.

– Per september er det registrert ni omkomne i Akerashustrafikken. Noe som er et veldig høyt tall, og noe over gjennomsnittet fra 2010 til 2018, sier Johansen.

Direktør for Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Mens utviklingen har gått i riktig retning i Oslo, har den stagnert i Akershus.

Fra 2011 til 2016 var snittet 69 omkomne og hardt skadde i Akershus. De siste to årene 68. Kun en marginal nedgang.

Johansen har ikke noe fasitsvar på hvorfor nedgangen er så stor i Oslo, og stagnert i Akershus.

– Jeg kan bare spekulere for min egen del. En årsak kan være at gjennomsnittsfarten i Akershus er mye høyere enn i Oslo, og at de myke trafikantene i Oslo ikke er like utsatt som de var tidligere. Men det blir bare mine gjetninger, sier Johansen.

10 personer

På landsbasis mistet 10 personer livet i trafikken i Norge i september i år. Til sammen har det omkommet 73 personer i trafikken så langt i 2019 mot 79 på samme tid i fjor og 72 i 2017. Av de omkomne var det 5 bilførere, 3 motorsyklister 1 syklist, og 1 mini crosser.

Det er syv færre enn samme periode i fjor. Likevel er det flere omkomne så langt i år enn i samme periode i 2017 – som er året med foreløpig lavest antall omkomne.

– Etter flere år med betydelig nedgang i antall omkomne ser vi nå enn stagnering de siste årene. Hvis vi skal nå de nasjonale målene om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken innen 2030, må vi igjen se en tydelig reduksjon i antall omkomne i trafikken, sier Jan Johansen.

Det er fortsatt menn som topper ulykkesstatistikken i trafikken. For året så langt er det 16 kvinner av de totalt 73 omkomne. Dette er det laveste antallet omkomne kvinner i trafikken i nyere tid.

– Det er fortsatt stor overvekt av menn på ulykkesstatistikken. Årsakene til dette er sammensatt, og at menn generelt kjører mer enn kvinner er en av disse. Likevel er det grunn til å tro at kvinner tar mindre risiko, holder fartsgrensene og unngår risikoatferd som ruspåvirket kjøring i større grad enn menn. Vi trenger at menn i likhet med kvinnene tar mindre risiko bak rattet, slår Johansen fast.

Samtidig med at flere har startet på høstferie meldes det om store snømengder og krevende kjøreforhold flere steder i landet.

– Vær forberedt på frost og glatte veier hvis du skal til fjells. Det første du bør gjøre er å skifte til vinterdekk. Slitte dekk gir dårligere veigrep. På glatte veier kan bremselengden være hele 4 ganger høyere enn på tørre veier. Det betyr større risiko for uhell og kollisjoner. Mønsterdybden på vinterdekkene skal være minst tre millimeter – uansett dekktype. Trygg Trafikk anbefaler 4 millimeter. Er mønsterdybden mindre enn 3 millimeter må du kjøpe nye dekk, skriver Johansen i en pressemelding fra Trygg Trafikk.

