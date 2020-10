Fra statsbudsjettet: Snart kan rusavhengige få heroin på resept på statens regning

– Vi forhandlet dette inn i regjeringsplattformen på Jæløya, og holdt fast ved det på Granavolden. Endelig kan det realiseres, sier stortingsrepresentant for Venstre, Ola Elvestuen, til Dagsavisen.

I høst startet forberedelsene for et forsøksprosjekt med heroinassistert behalding i LAR i Oslo, og et lignende prosjekt er under planlegging i Bergen. Det betyr, litt enkelt forklart, at heroinavhengige kan få heroin og hjelp til å injesere dette fra det offentlige.

I statsbudsjettet som kom onsdag bevilger regjeringen 21,7 millioner for å sørge for at prosjektet snart blir en realitet.

De tyngste brukerne

Neste år vil dermed 300 heroinavhengige i Oslo og Bergen kunne få et tilbud om å få heroin fra det offentlige gjennom helsevesenet. Tidligere har heroinavhengige gjennom legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fått tilbud om substitutter som Subutex og Metadon, men for enkelte tunge narkomane biter ikke dette på.

– Nå får vi et tilbud som også fungerer for de tyngste brukerne. Dette er et skadereduserende tiltak, og det vil gi de tyngste brukerne en enklere hverdag. Og gjennom å få en enklere hverdag kan det også gi bedre sjanser for at de klarer å slutte med heroin, sier Elvestuen.

Heroinassistert behandling blir et femårig prøveprosjekt, og skal evalueres. Til våren skal også rusreformen behandles i Stortinget, som kan få konsekvenser for videre bruk av heroinassistert behandling.

– Dette gikk Oslo Venstre til valg på for første gang i 2007. Jeg har sjeldent opplevd å få større motstand mot et forslag. Her har det virkelig skjedd en utvikling, sier Elvestuen.

Syntetisk heroin

I Oslo er det Oslo Universistetssykehus som har fått ansvaret for å gjennomføre prosjektet. Til egne nettsider sier prosjektleder Camilla Birkevold at de skal tilby syntetisk framstilt heroin på en sikker og forsvarlig måte til opptil 300 opiatavhengige.

– Det er en forutsetning at prosjektet knyttes til eksisterende tilbud i Legemiddelassistert rehabilitering. Når driften er i gang skal det legges til samme seksjon i sykehuset som legemiddelassistert rehabilitering. Prosjektet skal planlegges i tett samarbeid med brukerorganisasjoner, private og ideelle aktører I Oslo, Oslo kommune og sykehuset for øvrig, sier Birkevold.

Også i Høyre er man glade for at prosjektet går framover.

– Vi vil fortsette prøveprosjektet med heroinassistert behandling. Dette tilbudet er viktig for de det er vanskelig å nå og behandle gjennom de ordinære behandlingstilbudene i Oslo, sier Mats A. Kirkebirkeland, stortingsrepresentant for Oslo Høyre.