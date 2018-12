Sammen med en annen ungdomsstemme, tidligere leder av Oslo Natur og ungdom, Gina Gylver, skal Skam-stjerne Iman Meskini (21) lede åpningsseremonien for Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 i Oslo rådhus – foran prominente gjester blant kongehuset, regjering og storting.

Fokus på miljøet

– Jeg har vært konferansier tidligere, men dette blir mye større enn hva jeg er vant med. Jeg gleder meg enormt og det er en stor ære å få oppgaven. Dette var noe jeg sa ja til med en gang, sier 21-åringen til Dagsavisen.

– Jeg er ikke fra Oslo selv, men har alltid hatt et forhold til Oslo. Jeg flyttet hit så fort jeg fikk muligheten, sier Ski-jenta som nå har bodd på Tøyen i tre år.

Selv har hun en hverdag med fokus på miljøet.

– Spesielt det siste året hatt et større fokus på miljøvern i mitt personlige liv. Jeg tar kollektivtransport og på sommeren benytter jeg meg av bysykkel, mest fordi det er gøy. Jeg kildesorterer, er opptatt av å pante flasker, har kuttet ned på kjøtt, fisk og animalske produkter. Det noen av tingene jeg prøver å gjøre i hverdagen for et bedre klima, sier Iman Meskini.

– Jeg er også en av grunnleggerne av klesmerket «Just Speak», der vi er opptatt av en bærekraftig produsering og frakt av produktene våre! Så det er absolutt viktig for meg. Er dessverre fortsatt dårlig på å ta toget istedenfor fly i mange tilfeller, men man kan jo ikke ta alle kamper. Men hvis alle gjør litt så kommer vi så langt, sier hun.

Åpningshelg på SALT

Åpningshelgen i januar er startskuddet for over 350 ulike arrangementer i Oslo gjennom hele 2019.

De første arrangementene i mijøhovedstadåret går av stabelen samme helg.

– I samarbeid med Klimafestivalen omgjøres musikklandsbyen SALT på Langkaia til en vinterlandsby med aktiviteter, workshops, konserter, poesi og foredrag fra fredag 4. januar til søndag 6. januar, hvor det vil være aktiviteter for voksne og barn, sier prosjektleder for Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019, Anita Lindahl Trosdahl til Dagsavisen.

– Vi ønsker at publikum skal få forståelsen av hva det betyr at Oslo er miljøhovedstad 2019, så vi vil sette opp en installasjon her på SALT, hvor befolkningen vil se og la seg inspirere til å være med videre ut over året, sier hun.

100 billetter

De fleste av plassene i rådhuset på åpningsseremonien vil være tiltenkt inviterte gjester, hvor EU-kommissær Karmenu Vella formelt vil overlevere tittelen European Green Capital Award til Oslo fra Nijmegen i Nederland.

– Men 100 av disse plassene vil bli delt ut til vanlige borgere av Oslo. Disse vil vi annonsere via sosiale medier i løpet av denne uka slik at folk kan melde seg. 50 personer vil da få to billetter hver, sier prosjektlederen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ser fram til 2019, og at Oslo er i førersetet når det gjelder klimautfordringene.

– Over halvparten av verdens befolkning bor nå i byer, og byene står for mesteparten av klimautslippene. Byene er sitter derfor med nøklene til å løse klimautfordringene. Vi er den første generasjonen som med egne øyne kan se de dramatiske konsekvensene av klimaendringene, og vi er den siste generasjonen som kan gjøre noe med det. Vi kan ikke overlate til noen andre å kutte klimautslipp og sørge for renere byluft. Det ansvaret må vi ta her og nå. Jeg er glad for at vi har fått Iman med på laget når Oslo nå er europamester for grønne byer. Hun er en viktig rollemodell og stemme for unge i dag, sier Raymond Johansen til Dagsavisen.

– Jeg håper å treffe mange av Oslos barn og unge under åpningshelgen på SALT. At Oslo har vunnet EM for grønne byer er et resultat av hardt arbeid og godt samarbeid med Oslos næringsliv, frivillige organisasjoner og ikke minst innbyggerne over mange år. I Oslo prøver vi nå ut nye og smarte miljøløsninger. Neste år kommer det 70 nye elbusser til Oslo, elferjer til Nesodden og flere utslippsfrie byggeplasser. Miljøhovedstadsåret gjør at mange vil komme for å dele sine erfaringer og lære av oss, sier byrådslederen.

Konkurransen om å bli Europeisk miljøhovedstad arrangeres av EU.

– To tredjedeler av Europas befolkning bor i byer. Konsekvensen av urbaniseringen er at de største klima- og miljøutfordringene finnes i byene. Men i byene finnes også løsningene. For å nå de internasjonale klimamålene, må lederne for byene gå i front og sørge for at byene vokser smart. Med dette som bakteppe ønsket Europakommisjonen å øke fokuset og innsatsen for klima og en grønn hverdag for innbyggerne i Europas byer. Et viktig mål var å stimulere byene til å lære av hverandre og løfte fram forbilder som kan vise til gode resultater. Derfor etablerte Kommisjonen «European Green Capital Award» i 2010. Prisen har utviklet seg til å bli en kåring som gir stor oppmerksomhet, både internasjonalt og nasjonalt, sier Anita Lindahl Trosdahl.

Ledertrøye

Mange byer i Europa har satt klima og miljø høyt på agendaen de siste årene og kan vise til svært gode resultater. EU mener i sin begrunnelse at Oslo fortjener en ledertrøye i den grønne omstillingen fordi:

I Oslo bruker folk flest kollektivtransport, sykler eller går i hverdagen (70 %).

Oslo har lykkes med å gjøre avfall til en ressurs, gjennom et innovativt og effektivt kildesorteringssystem.

Oslo har styrket folks tilgang til friområder, grøntarealer, elver og fjord.

Oslo har bevart natur og biomangfold i og rundt sentrum gjennom tiår med kraftig byvekst.

Oslo har gjenåpnet elveløp som gikk i rør, og dermed gjort byen mer i stand til å håndtere hyppigere og kraftigere regnvær – tiltak som samtidig har skapt nye rekreasjonsområder og nye leveområder for planter og dyr.

Oslos næringsliv går foran i det grønne skiftet og skaper nye, grønne jobber for framtida.

Dessuten er miljøengasjementet stort i byen. Juryen trakk særlig fram hvordan folk i Oslo har engasjert seg i miljøarbeidet, blant annet gjennom å slutte opp om kildesorteringen.

