Fra gruver og pukkeverk til friluftspark

Huken pukkverk, hvor det på 1700-talet også var gruvedrift, ble nedlagt for snart ett år siden. Nå har byrådet ferdigbehandlet reguleringsplanen for det 260 dekar store området.

Den gamle verkstomten skal etter hvert få både en rulleskiløype, gressamfi som muliggjør for eksempel konserter, akebakke, lekearealer, sandvolleyball, treningsapparater, klatrevegger, terrengsykkelanlegg og plaske-/badedam. Kommunen håper også å få frem Aurevannsbekken som i dag ligger i rør under bakken i sør i bruddet.

– Jeg synes det er utrolig stas at Oslos befolkning får et 260 dekar stort nytt friområde å boltre seg på. Her kommer det til å bli rom for mange gode natur-, kultur og idrettsopplevelser, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Området ble sikret i sommer, og siden åpnet for allmennheten.

– Reguleringsplanen er sendt over til byutviklingskomiteen som skal behandle planen, før det ender opp i bystyret, som antakelig vil behandle saken i løpet av høsten, sier byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG) til Dagsavisen.

– Siden området ligger innenfor markagrensen, må også Fylkesmannen sette sitt godkjentstempel på planene. Hva dette vil koste er ikke avklart i detalj ennå, og det vil gå noen år før området er endelig opparbeidet, sier han.