Nysignering med scoring da Skeid tok tilbake tabelltoppen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Toneangivende for seieren var angriper Filip Stensland, som fikk en drømmedebut på hjemmebane mot Gjøvik-Lyn fredag. Angriperen, som kommer fra spill i Fredrikstad, scoret 2-0-målet og hadde en rekke gode involveringer i seieren.

Stensland ble signert for en uke siden og debuterte mot Eidsvold Turn, og scoret sitt første mål i Skeid-drakt fredag.

- Jeg har funnet meg veldig godt til rette. Jeg har kommet bra i gang med et innhopp sist og nesten full kamp nå. Gutta har tatt meg godt imot, så jeg har bare positive ting å si. Så får vi håpe det fortsetter å gå oppover, sier Stensland, som var med A-laget til Fredrikstad i pre-season før han skadet seg like før seriestart.

Enkelt å takke ja

Da han kom tilbake fikk han ikke spilletid på verken A-laget eller B-laget. Derfor var en overgang til Skeid enkel å takke ja til.

- Nå føler jeg at jeg er godt i gang igjen. Jeg har flyttet hit og bor hos søster, men jeg overtar leilighet 1. september. Jeg ser veldig frem til tiden her, sier han og meddeler at han skal studere på BI ved siden av fotballen.

Trener Vilda Rislaa var storfornøyd med nysigneringen etter triumfen.

- Vi er veldig fornøyde med Filip. Han har imponert siden han har kommet inn. Han er komplementær og utfyller resten av gjengen veldig godt, sier Rislaa og trekker også frem tomålsscorer og kaptein Per-Magnus Steiring.

- Steiring med to mål spiller også en kjempekamp. Han hadde nok veldig lyst på hat tricket der på slutten. Han er kjempeviktig bak der og leder laget på en herlig måte. Han bærer kapteinsbåndet med stolthet og er en bauta som man kan stole 100 prosent på. Han får med seg resten av gjengen, som er veldig viktig.

Les også: Kjønnskamp med boksehansker

Per-Magnus Steiring scoret to mål fredag – for første gang på åtte år! (Vidar Ruud)

Kjelsås som har initiativet

Alt i alt var det et knallsolid Skeid som vant 3-0.

- Vi har en litt nykomponert gjeng på banen, men vi er modige, spiller gjennom ledd og har mye bra kombinasjonsspill. I tillegg er vi tålmodige. Vi skaper mange store sjanser, men slurver litt til tider. Det må vi ta tak i, sier treneren.

Dermed leder Skeid 2. divisjon avdeling 2 poenget foran Kjelsås, som møter Grorud til Oslo-derby lørdag. Men det er fortsatt Kjelsås som har initiativet i avdelingen etter at Skeid avga poeng borte mot Eidsvold Turn i forrige serierunde.

- Vi bruker ikke mye energi på hva Kjelsås og andre gjør, men heller hva vi kan gjøre noe med. Også har vi jo et oppgjør igjen mot de og, så vi har egentlig alt i våre hender, sier hun.

Les også: Mot utsolgt Oslo-derby igjen: – Kommer til å bli et helt enormt trøkk

Drømmestart og tidlig scoring

Skeid kom ut i 100 og skapte en stor dobbelsjanse etter bare fire minutter. Først var det Hasan Yusuf som skjøt fra skrått hold alene med keeper Miguel Veloso, men målvakten ble truffet rett i ansiktet. På returen fikk Mikkel Lindbäck skutt, men også dette forsøket ble reddet av Veloso.

Tre minutter senere sto det 1-0. En corner havnet på pannebrasken til Per-Magnus Steiring, som var kontant da han raget høyest i boks. Kapteinen stanget hjemmelaget i føringen.

Per-Magnus Steiring stanget inn 1-0 tidlig (Vidar Ruud)

Kvarteret sto på kampuret da Skeidoksene ropte på straffe. Jesper Fiksdal vendte på en femøring før han ble lagt i bakken på 14-15 meter. Fiksdal skjøt i steget, men skuddet ble ikke noe farlig og dommeren vinket spillet videre.

Les også: Heming henter kaptein fra 3. divisjon: – Uvanlig å gå ned og tjene mer penger

Flere store sjanser

Skeid fortsatte å kjøre og var nær 2-0 like etter. Thor Lange kom på et sugende løp ute til venstre og fant Mikkel Lindbäck ut 45. Han prøvde å curle ballen i lengste hjørne, men forsøket strøk høyre stolpe. Noen minutter senere slo Lange inn et frispark og fant Steiring, men denne gangen headet kapteinen utenfor.

Halvspilt omgang var passert da Fiksdal fikk en ny, stor mulighet til å score. Et innlegg fra Bojang havnet på pannebrasken til Fiksdal. Han skulle bare stange ballen i mål fra fire meter, men headet utenfor.

Og hjemmelaget ga seg ikke med det, selv om de ikke klarte å få ballen i mål. Etter en corner kontret Skeid og kom tre mot en. Lange fikk ball på 20 meter og skjøt istedenfor å sentre ut venstre. Forsøket gikk like utenfor.

Absolutt alt handlet om Skeid de første 22-23 minuttene!

Til slutt kom 2-0

Etter et relativt rolig kvarter som fulgte, gikk Skeid så opp til 2-0 etter 39 minutter. Lange kom rundt på venstre og slo inn til Fiksdal, som skjøt fra fem meter. Veloso vartet opp med en lekker redning, men måtte gi retur og ga ballen i beina på Filip Stensland. Nysigneringen takket og bukket og hamret ballen mål fra kloss hold.

- Den faller egentlig bare til meg i beina, også skal jeg bare sette den i mål på blank kasse. Og det gjør jeg. Det var en utrolig deilig følelse, hvert fall siden jeg var så nærme sist kamp. Da var det ekstra deilig med scoring nå, sier Stensland.

Gjøvik Lyn skapte sin første sjanse for oppgjøret tre-fire minutter før pause da et innlegg ble slått inn i boks. Steiring klarte ikke klarere og skjøt ballen rett til værs. Mads Volden fikk en tå på ballen som lå på 5-6 meter, men Pedersen reddet greit.

Dermed gikk lagene til pause på 2-0 i det som var fullstendig enveiskjøring fra Skeid sin side.

Les også: Spisskampen i VIF: – Et luksusproblem

Lite hendelsesrik 2. omgang

Der Skeid hadde stålkontroll i den første omgangen, kom Gjøvik Lyn mye mer med i kampen i 2. omgang. Gjøvik Lyn hadde en del ball i starten av omgangen, men det var Skeid som fikk den første sjansen. Torje Naustdal rykket inn i boksen til gjestene og slo inn. Legget hans ble klarert, men ballen havnet i beina på Emil Tjøstheim. Unggutten sleivet ballen langt over.

Det skjedde faktisk svært lite i den andre omgangen frem til det var spilt 79 minutter. Skeid fikk en corner og opprettholdt trykket etter hjørnesparket. Ballen havnet i beina på Hassan Yusuf, som prøvde å curle ballen i krysset. Veloso fikk en hånd på ballen, men slo den rett i beina på Steiring.

Han skjøt først fra fem meter, men skuddet ble blokkert. På returen la han like gjerne kula rett opp i krysset. Elegant og 3-0! Det var første gang kapteinen scoret to mål i en kamp siden han scoret hat trick for Rosenborg G19 i 2016!

Kabamba Kalabatama var nær 4-0 fire minutter før slutt da han fikk bra trøkk i et skudd fra 20 meter, men Veloso vartet opp med en lekker enhåndsparade og slo ut til corner. Helt på tampen fikk gjestene en stor mulighet med skudd på bakerste stolpe, men skuddet gikk over. Dermed endte det 3-0.

Les også: Nær enighet om ny kontrakt: – En klubb man har lyst til å være i

---

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 2 fredag:

Skeid-Gjøvik Lyn 3-0 (2-0)

Nordre Åsen kunstgres: 362 tilskuere

Mål: 1-0 Per-Magnus Steiring (6), 2-0 Filip Stensland (39), 3-0 Steiring (79)

Skeid: Marcus Andersen - Sulayman Bojang (Ousmane Toure etter 72), Per-Magnus Steiring, Noah Fjellestad, Thor Lange - Torje Naustdal, Hasan Yusuf, Mikkel Lindbäck (Jarl Magnus Knutsen etter 58) - Filip Stensland (Daniel Lunde etter 82), Jesper Fiksdal (Kabamba Kalabatama etter 72), Emil Tjøstheim (Mads Aaserud etter 58).

Spilles lørdag: Kjelsås – Grorud, Tromsdalen – Strindheim, Stjørdals-Blink – Eidsvold Turn.

Spilles søndag: Strømmen – Alta, Follo – Vålerenga 2.-lag, Ullensaker/Kisa – Junkeren.

---