Utrolig snuoperasjon av Gamle Oslo – avgjorde på overtid av overtiden

ÅRVOLL (Dagsavisen): Gamle Oslo kom til den åttende serierunden uten – hold dere fast – Severin Sørlie, Lars Kvarekvål, John Valstad, Nikolai Aarø, Andreas Skattum Nordby, Joacim Sereba og Daniel Tavakoli.

Det var lenge merkbart. De slet med å skape det helt store, og det så ut til å ebbe ut i et skuffende 1-1-resultat mot dumpekandidat Åssiden, etter at gjestene fra Drammen hadde tatt ledelsen tidlig.

Så, etter 96 minutter, dukket Fredrik Graham Hansen opp. Mannen som allerede hadde satt inn 1-1 sendte hjemmelaget og hjemmefansen til himmels da han pirket ballen i mål fra seks-sju meter til 2-1. Det skjedde minuttet på overtiden av overtiden!

– Det var en utrolig deilig følelse. Jeg husker alt. Det blir litt klabb og babb og ballen detter ned hos meg. Det står en på streken, men jeg setter den ned i bortre hjørne. Det var helt nydelig å se ballen gå i mål, sier han.

Viktig seier

Matchvinneren alle ville ha en bit av etter kampen fortsetter:

– Vi lå lenge og prøvde å få inn den avgjørende scoringen. Vi hadde mange sjanser, men så klarte vi å vinne på en ikke så bra dag. Det vitner om at vi skal være med i toppen.

Og i toppen er laget. Seieren var Gamle Oslos tredje på rad etter seire over Skeid 2, Oppsal og nå Åssiden. Ettersom topplagene Nordstrand og Bærum spilte uavgjort, var de tre poengene enda viktigere for Gamle Oslos del.

Adam Larsen Kwarasey og co. er nå nummer tre med 16 poeng, bare to poeng bak serieleder Nordstrand.

– Åssiden er jo et lag vi må slå for å henge med i toppen. Vi har gitt fra oss noen poeng i det siste, så nå har vi tre på rad og skal bare fortsette å kjøre på. At vi har åtte ute og vinner sier litt om at vi har en sterk tropp og stall der alle som kommer inn er med og bidrar.

Håper søsteren blir inspirert

Graham Hansen er lillebroren til den meritterte Caroline, som skal spille Champions League-finale mot Lyon lørdag.

– Ja, det var en perfekt oppladning til Champions League-finalen. Jeg får håpe Caroline greier å score ett mål mer enn meg. Hun spiller litt høyere opp i banen, så det bør være mulig, sier han og ler.

– Jeg har ikke hørt fra henne etter kampen min, hun har nok fullt fokus på sin kamp. Jeg gleder meg til å se finalen og håper på hat trick fra henne og seier til Barcelona.

Blytung start

Gamle Oslos hjemmebane er egentlig Vallhall, men grunnet arrangement i hallen ble lørdagens kamp spilt ute på Årvoll. André Marti fikk sjansen til å herje på sin gamle hjemmebane i fraværet av Severin Sørlie, men han måtte se Åssiden få en knallstart på kampen da de tok ledelsen etter ti minutter etter en corner.

Bedre ble det ikke da Noah Skar-Lentze måtte ut med skade like før halvtimen, etter at han gikk ned i boksen. Inn kom Fitim Azemi, som ikke hadde trent for fullt denne uken og som ikke var 100 prosent, men i fravær av andre gode offensive alternativer kom den tidligere Vålerenga- og Stabæk-spissen inn.

Like før pause skapte Gamle Oslo tre gode muligheter. Først var Fender Sowe farlig frempå etter en corner, men headingen ble stoppet på strek. Så skjøt Marti rett på keeper fra 12-13 meter, før Felix Anthonessen skjøt centimetere utenfor etter et forsøk på volley. Dermed sto det 0-1 til pause.

– I pausen snakket vi om at vi måtte fortsette å spille spillet vårt. Vi snakket om å få en tidlig scoring, sier Graham Hansen.

Rask utligning

Og akkurat en tidlig scoring etter pause var det Gamle Oslo fikk. 48 minutter var spilt da hjemmelaget fikk straffe. Remi Jensen Telle ble meid ned og fikk korrekt straffespark. Der var Graham Hansen sikker og sendte ballen til høyre og keeper til venstre.

– Jeg er egentlig ikke først i straffekøen, men mange av de som tar straffer er ute, så jeg følte at jeg måtte ta den. Jeg var sikker på at jeg skulle score. Jeg ventet ut keeperen og satt den i lengste. Sikker scoring, sier han og smiler.

Etter det tok Gamle Oslo over og skapte flere gode muligheter ved både Christiaan Wielens, Fitim Azemi og Marti, men ingen av de klarte å overliste Martin Nagel i Åssiden-buret.

Store muligheter på tampen

Minuttet før slutt var Felix Anthonessen nær 2-1. Paul Driscoll kom rundt på høyre og slo inn. Anthonessen sitt volleyforsøk gikk via en Åssiden-forsvarer og høyt opp i lufta, men Åssiden-keeper ble usikker da ballen dalte ned og slo den i tverrligger og ut.

Så kontret Åssiden og fikk kampens største mulighet. Abdullah Tomi dro av Ivar Furu og fikk ballen forbi Emil Moe, men på streken ventet Erik Stafford, som akkurat fikk klarert.

På overtid fikk Gamle Oslo frispark på 18 meter. Anthonessen sto klar, men skjøt rett i muren. Samme mann fikk nok en stor mulighet da han skjøt fra ti meter, men da reddet Åssiden-keeperen. Så avgjorde altså Graham Hansen. Dermed vant Gamle Oslo 2-1.

– Alt i alt synes jeg vi har nok sjanser til å vinne med flere mål, men vi greier ikke å være kyniske nok på siste tredel. Det er noe vi må jobbe med videre, å styre kamper mer og føle at det ikke blir så tette kamper, avslutter Graham Hansen.

KAMPFAKTA

Gamle Oslo-Åssiden 2-1 (0-1)

Årvoll kunstgress, 150 tilskuere

Mål: 0-1 Eirik Windt (10), 1-1 Fredrik Graham Hansen (49), 2-1 Graham Hansen (96)

Gule kort: Sebastian Salgueiro, Gamle Oslo

Gamle Oslo: Emil Moe – Erik Stafford (Sebastian Salgueiro etter 80), Fender Sowe, Ivar Furu – Fredrik Graham Hansen, Remi Jensen Telle, Pamadou Jatta, Felix Anthonessen, André Marti (Paul Driscoll etter 89) – Christiaan Wielens, Noah Skar-Lentze (Fitim Azemi etter 27)

