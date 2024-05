Drømmescoring og keepertabbe da Grorud berget uavgjort

Andreas Fossli og Tage Bjørdal Haukeberg scoret for Stjørdals/Blink, mens angriper Yasir Sa’Ad og forsvarsspiller Hayder Altai nettet for Grorud.

Resultatet gjør at Grorud har ni poeng etter sju serierunder i 2. divisjon, avdeling 2. Blink har to poeng mer. Begge lag har et stykke opp til tetstriden.

Begge lag kom til mandagens oppgjør med tap i sekken. Blink tapte 0-2 mot Strømmen sist, mens Grorud tapte byderbyet mot Kjelsås 1-3.

Perlemål fra Grorud

Grorud og trener Andreas Alrek gjorde mandag to endringer fra forrige match. To 17-åringer – midtstopper Herman Øen Paulsrud og keeper Noah Vangen Rychter – fikk muligheten, sistnevnte grunnet Vegard Storsves skadefravær.

Og Grorud fikk en drømmestart på oppgjøret etter kun seks minutters spill i solskinnet på M.U.S. Stadion Sandskogan. En våken Yasir Sa’Ad oppfattet at Blink-keeper Fredrik Sivertsen Bergslid sto langt ute, og fra rundt 40 meters hold sendte Groruds formspiller av gårde et følsomt skudd. Bergslid fikk en hånd på ballen, men det var ikke nok til å hindre scoring. Sa’Ad jublet stort med lagkameratene og støtteapparatet.

Yasir Sa 'Ad er i form om dagen, noe han viste i matchen mot Stjørdals/Blink. Her avbildet etter en match tidligere denne sesongen. (Per Erik Moen)

Grorud kunne ha doblet ledelsen etter ti minutters spill, men Preben Asp ble hindret av Blink-keeperen alene mot mål. Asp holdt hendene på hodet i fortvilelse etter missen.

Tabbe og revansj

Så utlignet hjemmelaget ut av ingenting. Groruds 17 år gamle keeperdebutant Rychter misset med utspillet sitt – han skjøt via en Blink-rygg – og ballen falt beleilig ned til vertenes Andreas Fossli utenfor boksen. Han plasserte kontrollert inn utligningen, til Rychters skuffelse. En ugunstig start på debuten for sisteskansen.

Stjørdals/Blink kjørte på for ny scoring, og både Robin Johansen Hermanstad og Jørgen Havig fikk gode muligheter til å score. Begge ganger fikk Grorud-forsvaret avverget med nød og neppe.

Keeperdebutant Rychter revansjerte seg for Grorud like etter, da han vartet opp med en klasseredning alene mot Blinks Mads Konrad Horgøien inne i boksen.

Men Blink presset på, og fikk til slutt sin andre scoring for dagen. Etter et frispark ute til venstre stanget Tage Bjørdal Haukeberg ballen inn i venstre hjørne.

Kastrati med målgivende

Preben Asp fikk en gyllen mulighet til utligning kort tid etter, men forsøket hans gikk i stolpen og et desperat Blink-forsøk fikk klarert returen.

Blink presset på umiddelbart etter hvilen, og skuslet blant annet vekk en trippelsjanse foran kassen, men etter hvert tok Grorud over momentumet. Først ville gjestene ha hands på målscorer Haukeberg inne i Blink-boksen, men til store protester vinket dommer Mathias Smehus Kringstad spillet videre.

Til slutt fikk Grorud betalt for vedvarende press. Innbytter Fitim Kastrati slo inn til Luka Fajfric, som headet ballen inn foran mål. Fra kloss hold kjempet Hayder Altai seg fram og ordnet 2-2.

Hayder Altai (t.h.), her fra en tidligere kamp, utlignet for Grorud mandag. (Pål Karstensen)

Bortelaget kjempet for å få tre poeng på tampen, men det ebbet ut i poengdeling på M.U.S. Stadion Sandskogan.

Grorud, som har fire kamper uten seier i serien, må håpe på en opptur hjemme mot Gjøvik-Lyn i neste runde. Den matchen spilles kommende lørdag.

Kampfakta

Fotball menn, 2. divisjon, avd. 2, 7. serierunde

Stjørdals/Blink – Grorud 2-2 (2-1)

M.U.S. Stadion Sandskogan, 360 tilskuere

Mål: 0-1 Yasir Sa’Ad, 1-1 Andreas Fossli (11), 2-1 Tage Bjørdal Haukeberg (37), 2-2 Hayder Altai (84)

Gult kort: Tage Bjørdal Haukeberg, Stjørdals/Blink. Simen Heggdal Beck, Grorud

Dommer: Mathias Smehus Kringstad, Valder IL

Grorud: Noah Vangen Rychter, Mathusan Sandrakumar, Theodor Martin Agelin, Hyder Rasmi Farhan Altai, Herman Øen Paulsrud, Simen Heggdal Beck (Fitim Kastrati fra 83.), Musa Joof Dubois, Yasir Sa’Ad, Mohammed Mahnin (Didrik Zereba fra 76.), Preben Asp (Willian Pozo-Venta fra 76.), Luka Fajfric

