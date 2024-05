Ghaedamini og Ness avgjorde da Skeid slo tilbake

Ness sendte Vilde Rislaas utvalgte i føringen etter bare tre minutters spill i Nordlandshallen søndag, og Ghaedamini fastsatte sluttresultatet til 2-0 med en flott soloprestasjon et knapt kvarter før full tid.

Resultatet gjør at Skeid klatrer opp på 13 poeng etter seks kamper, dermed henger Rislaa og co. med i tetstriden i 2. divisjon, avdeling 2. Junkeren sliter derimot tungt i bunnen.

Knallstart for Skeid

Bortelaget Skeid fikk en kjempestart på søndagens oppgjør. Sulayman Bojang kom til avslutning fra skrått, kort hold etter bare tre minutter, men Alvaro Acosta Pizarraya i Junkeren-buret fikk slått ballen ut i boksen igjen.

Men angrepet var ikke over, og på 15-16 meter fikk nevnte Ulrich Østigård Ness ballen og sendte den lavt inn i hjørnet. Dermed 1-0 og ledelse til bortelaget.

Junkeren hadde ikke voldsomt mye å by på før hvilen, men midtveis i førsteomgangen fikk vertene to gode muligheter. Først headet Sander Svela like utenfor, og få minutter etter stanget Ivar Unhjem ballen i tverrliggeren og ut etter et godt innlegg fra nevnte Svela.

Skeid hadde ellers grei kontroll og mye ball, men utenom scoringen fra Ness uteble de store mulighetene for gjestene.

Tung Junkeren-rekke

Et formsvakt Junkeren kom til søndagens match med fem strake tap, mot henholdsvis Strindheim (0-4), Stjørdals/Blink (0-3), Bodø/Glimt (0-2, NM), Eidsvold Turn (2-4) og Grorud (2-5), og søndag forlenget altså Skeid rekken til seks for nordlendingene.

Men vertene yppet seg i starten av 2. omgang. Skeid-stopper Per-Magnus Steiring fikk så vidt klarert til det som ble en resultat corner etter mye klabb og babb inne i Skeid-boksen i forkant.

Skeid og trener Vilde Rislaa tok med seg alle poengene hjem fra Bodø søndag. (Håvard Sollie)

Strømmen neste for Skeid

Nevnte Ivar Unhjem fikk nok en god scoringsmulighet for Junkeren da han ble spilt gjennom alene mot Skeids keeper Marcus Andersen etter en times spill, men sisteskansen gikk seirende ut av duellen og gjestene kunne puste lettet ut.

Kort tid etter fikk Skeid-innbytter Ousmane Diallo Toure en mulighet, men skuddet hans fra distanse gikk over mål.

Men Skeid skulle etter hvert doble ledelsen, og det på lekkert vis. Keivan Ghaedamini kjørte karusell med sin oppasser inne i Junkeren-boksen etter 78 minutter, og plasserte deretter ballen fint inn nede til høyre og i mål. Dermed var trepoengeren i praksis i boks, og flere scoringer ble det ikke i Bodø.

På overtid fikk vertenes Eskil Melstein sitt andre gule kort og marsjordre, dog uten at det fikk noen betydning for kamputfallet.

I neste kamp tar Skeid imot Strømmen på Nordre Åsen. Den spilles mandag 20. mai.

---

Kampfakta

Fotball, 2. divisjon avd. 2

Junkeren – Skeid 0-2 (0-1)

Nordlandshallen, 89 tilskuere

Mål: 0-1 Ulrich Østigård Ness (3), 0-2 Keivan Ghaedamini (78)

Gult kort: Håkon Myrseth og Eskil Melstein, Junkeren. Hassan Mohamed Yusuf, Skeid

Rødt kort: Melstein (to gule), Junkeren

Dommer: Michael Wikestad Pedersen, IF Kilkameratene

Skeid: Marcus Andersen – Keivan Ghaedamini, Fredrik Flo, Per-Magnus Steiring, Luca Høyland (Andreas Stensrud fra 83.) – Hassan Mohamed Yusuf, Ulrich Østigård Ness (Emil Tjøstheim fra 75.), Bendik Rise (Mads Foss Aasrud fra 62.) – Torje Naustdal, Kabamba Tumba Kalabatama (Daniel Størseth Lunde fra 75.), Sulayman Bojang (Ousmane Diallo Toure fra 62.)

---

