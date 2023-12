Preget Vålerenga-kaptein åpner opp etter nedrykket: – En jævlig følelse

Landslagsstopperen stilte mandag opp i et intervju som er publisert på klubbens nettsider.

Strandberg forlot stadion uten å snakke med pressen etter tapet for Kristiansund søndag.

– Jeg har det tøft. Det er litt vanskelig å sette ord på. Det har vært en lang natt og jeg har kastet opp sikkert 15 ganger. Om det er grunnet situasjonen eller kroppen vet jeg ikke. Det har vært en tøff natt, som det sikkert har vært for alle som er glad i Vålerenga, sier Strandberg i intervjuet.

Vålerenga ledet 2-0 etter bortekampen i Kristiansund, men på hjemmebane måtte de blåkledde se at nordmøringene kjempet seg tilbake og sendte kampen til ekstraomganger.

– En jævlig følelse

Der endte det med KBK-jubel og opprykk. For Vålerenga ble det en svært tung kveld.

– Det har vært en lang sesong med mye motgang. Vi har hatt perioder der vi har vært OK, og til tider bra, men altfor lange perioder og altfor mange kamper der vi ikke har vært på nivå. Og så blir det summert opp i en hjemmesituasjon der vi ikke har vært i nærheten av gode nok, sier Strandberg.

– Det er en jævlig følelse og situasjon. Man er bare trist og lei seg. Man synes synd på seg selv og alle som er glad i Vålerenga, fortsetter han.

I sesongavslutningen kjempet Vålerenga for å slippe direkte nedrykk. Som en konsekvens av det bestemte Strandberg seg for å si nei til alt av mediehenvendelser.

– Det har vært ekstremt mye kjør på meg helt siden jeg kom tilbake hit igjen. Jeg har til tider følt at det har vært for mye Strandberg FC i stedet for Vålerenga, og slik skal det ikke være. Vålerenga er mye større enn meg og jeg er bare en bitte liten del av det. Det har vært vanskelig å fokusere nok og bidra på best mulig måte, sier kapteinen.

– Folk har ikke peiling

Strandberg sier at hets i sosiale medier har gått inn på ham og de rundt. 33-åringen peker også på at han er et vanlig menneske utenfor fotballbanen.

– Spesielt med sosiale medier og den biten, og hvor ofte det blir en sannhet blant folk selv om de ikke har greie på det de snakker om. Det er mange som mener noe og så tror folk på det. Vi har hjulpet mange som har slitt med det, og så har det i en lang periode vært en eller annen greie mot meg. Jeg skal greie å stå i det selv om det er tøft, men det er tøffere på de som står meg nær. For de har det vært ekstremt tøft en lang, lang periode, sier Strandberg.

Han antyder også at han på et personlig plan har hatt et utfordrende år.

– Folk har ikke peiling på hva som foregår privat og ting jeg har gått gjennom i løpet av dette året. Det er ingen som har greie på det, og jeg er ikke klar til å sitte og snakke om alle ting. Kanskje en dag.

Strandberg har kontrakt med Vålerenga ut 2024.

– Vålerenga skal komme tilbake igjen, konstaterer kapteinen.

