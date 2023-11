Har oppskriften klar: – Må slippe oss mer løs

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Dagsavisens utsendte talte tre-fire sjanser mot et til tider svært ungt og urutinert Odd-lag på Intility Arena torsdag. Flere representanter fra HamKam, som er VIFs neste motstander, var tilstede på kampen. De kan umulig ha blitt skremt av det Vålerenga leverte offensivt.

VIF ligger – som de fleste vet – under streken med to kamper igjen. De er et av lagene i Eliteserien som har scoret færrest mål, med sine 36 på 28 kamper. Hva skal til for at det tallet heves mot HamKam og Tromsø?

– Vi prøver å jobbe med å skape mer hver dag. Vi må jobbe hardt på treningsfeltet for å få det til. Vi håper det løsner mot HamKam og Tromsø. Det er jo dritt, selvfølgelig, men vi må stå i det. Det er ingen andre enn oss selv som kan endre situasjonen. Jeg har alltid troen, sier torsdagens målscorer Elias Hagen.

– I tillegg må vi bli bedre defensivt. Vi gir bort ett mål. Det kan vi ikke gjøre, sier han og peker på VIFs 49 innslupne. Kun tre lag har sluppet inn flere.

Slippe seg løs

Fredrik Oldrup Jensen ble hvilt torsdag. Han har oppskriften klar på hvordan de skal score mål i de to siste seriekampene:

– Vi må slippe oss mer løs. Det er lett at man i en sånn situasjon som vi er i nå knyter seg litt, og at det blir enkle løsninger. Det er flere ting man kan jobbe med, men det viktigste er å tørre å slippe seg løs og gå for det. Det er viktig å holde et positivt mindset, selv om situasjonen er som den er. Jeg har selvfølgelig troa. Hvis ikke hadde vi tatt ferie allerede nå.

Geir Bakke brukte flere sekunder på å svare på spørsmålet om hvordan de skal skape mer. «Det er et så platt spørsmål at jeg nesten begynner å grine», var svaret, før han langet ut i over ett minutt:

– Vi er nødt til å angripe, samtidig som vi har balanse i laget vårt. Vi må klare å komme oss rundt på sidene i korridorer. Vi må være bedre i korridorspillet, når det er liketall eller vi skaper overtall der ute, når spillere klarer å sette ut motspillere en mot en for å skape et overtall. Også må vi bli råere til å identifisere romforholdene når det er bakrom. Vi er flinke til å starte i bakrom til tider, men vi må utnytte rommene enda bedre med gode løp, sier Bakke.

– Det er ofte litt for tilfeldig hvordan vi kommer oss til de mulighetene. Jeg savner litt mer sting, mer relasjoner og mer presisjon. Vi må klare å blikke fremover i banen og være mer distinkte når vi først går. Også må vi bli litt bedre i overgangsspillet etter gjenvinning. Vi har hatt en tendens i hele år at vi har mistet ball litt for fort. Der må vi få opp presisjonen. Da kan vi ta motstanderne oftere i ubalanse, sier han videre.

– Trenger innlegg å jobbe med

– Vi må jobbe hardt de neste dagene. Jeg trenger innlegg å jobbe med. Vi må klare å finne nøkkelpasningene som til slutt kan gjøre at jeg kan score. Jeg skal gjøre alt jeg kan, så får vi bare se, sier Andrej Ilic.

Han spilte 2. omgang og var med på å trykke Odd litt bakover i banen, men spissen skapte ikke de største sjansene selv.

– Det var trenerens avgjørelse om å ikke starte meg. Det har vært mye i det siste, så det er nok derfor.

Tidlig Odd-ledelse

Kampen varte i to ganger 35 minutter etter at klubbene hadde blitt enige om det på forhånd, og det var et Vålerenga-lag som manglet flere sentrale spillere som var på landslagsoppdrag, som Stefan Strandberg, Magnus Bech Riisnæs og Daniel Håkans, samt enkelte som ble hvilt grunnet diverse småtteri, som Fredrik Oldrup Jensen og Henrik Bjørdal.

– Det er litt belastningsstyring. Det har vært litt småvondter i de siste kampene, så det var for å ikke ta noen sjanser. Jeg er klar fra mandag av, sier Oldrup Jensen.

Vålerenga kom best i gang og hadde en stor sjanse tidlig ved Elias Hagen, men forsøket gikk til side for mål. Ti minutter var spilt da Odd var inne på banehalvdelen til VIF for første gang - og da ble det scoring. Odd brøt da VIF trillet, Mikael Ingebrigtsen snappet ballen og spilte Ole Erik Midtskogen alene gjennom med Storevik. Den tidligere Kjelsås-spilleren gjorde ingen feil og satte inn 1-0.

Samtidig som ballen trillet i mål, kolliderte Storevik og Eneo Bitri. Albaneren fikk medisinsk hjelp og haltet av, men var kjapt utpå banen igjen etter scoringen.

VIF var svært tamme offensivt gjennom hele de første 35 minuttene, men skapte en halvfarlighet like før halvtimen var spilt. Etter en corner skulle Vitinho banke ballen på mål fra fem-seks meter, men sleivet og bommet på ballen. Dermed sto det 1-0 etter 1. omgang.

Utligning og 1-1

VIF var rimelige tannløse også i den andre omgangen, men skapte noe mer mot tampen av kampen, da det ble mer Hawaii-fotball. Og etter at Hagen hadde hatt nok en god mulighet etter 53 minutter – et skudd som gikk like utenfor – kom den forløsende scoringen fem minutter før slutt.

Midtbanemannen fikk ball på 20 meter og hamret til. Sekunder senere sang ballen rett i krysset.

– Det er alltid godt å score, samme om det er treningskamp eller tellende kamp. Og spesielt så fine mål, sier Hagen.

Dermed endte det 1-1 i den uhøytidelige treningskampen.

– Det var greit. Man så det var en treningskamp. Det var bra at vi scoret mål. Dette var bedre enn å trene, sier Ilic.

Bakke sier:

– Det var deilig greit å holde noenlunde ukes syklusen. Nå får gutta fri i helgen så de kan være med familie og venner. Det var en sprikende prestasjon. Noe var bra, men vi slipper de til for lett flere ganger. Det blir for åpent. Konsentrasjonen svikter i sideforsyvningen og vi er ikke gode nok til å tette rom. Men det var fortjent at vi scoret og at det ble 1-1, sier Geir Bakke.

KAMPFAKTA

Vålerenga-Odd 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Ole Erik Midtskogen (8), 1-1 Elias Hagen (55)

VIFs lag i 1. omgang: Jacob Storevik – Eneo Bitri, Martin Kreuzriegler, Aaron Kiil Olsen – Christan Borchgrevink, Petter Strand, Elias Hagen, Vitinho, Simen Juklerød – Torgeir Børven, Mohamed Ofkir

