VIF-keeperen om beskjeden fra Bakke: – Det gikk i svart

VALLE (Dagsavisen): Det var i starten av august at den nye VIF-treneren Geir Bakke og hans team valgte å bytte førstekeeper. Jacob Storevik (27) fikk tillit over Sjøeng, som fikk sitt gjennombrudd i Eliteserien og VIF under Bakkes forgjenger Dag-Eilev Fagermo.

Keepertrener Gjermund Østby uttalte da valget ble tatt at Sjøeng kunne ha godt av en liten pustepause, og at Storeviks rutine var en faktor siden VIF var – og fortsatt er – inne i en tøff periode.

– Jeg var vel ikke den enkleste personen å snakke med de første par dagene etter at jeg fikk beskjeden. Det gikk ganske i svart for meg, sier Sjøeng til Dagsavisen.

– Jeg snakket med Gjermund etter noen dager, og han sa at han nesten ikke turte å komme bort til meg da, for da skjønte han at det gikk en jævel i meg. Jeg hadde det utrolig tøft, men nå må jeg bare se det lange løp og skjønne at «jeg skal jo spille fotball om fem år også». Så jeg prøver å ta det positivt, fortsetter han.

Roses av VIF-trener Geir Bakke

Sjøeng bruker keeperduellen som motivasjon, selv om han erkjenner at situasjonen ikke oppleves som optimal.

– Det er nesten litt stygt å si, men det er kanskje bra for meg at jeg fikk en liten oppvekker som dette. Jeg får bare jobbe på.

Det siste poenget nikker Geir Bakke anerkjennende til.

– Det er godt at Magnus ser det på den måten. Nå får han betraktet hele sin egen situasjon litt fra siden. Poenget er hva man gjør hver eneste dag for å for å bli litt bedre, sier Vålerenga-treneren til Dagsavisen.

Trener Geir Bakke røper at keeperkampen i Vålerenga er svært jevn. (Jørn H. Skjærpe)

– Det er egentlig ganske «close race» mellom Sjøeng og Storevik. Så vet vi at Sjøeng har et vanvittig høyt toppnivå, men så er det det å være stabil nok. Så det er den stabiliteten og det fokuset i hverdagen som han må jobbe med nå. Og kjenne litt på det å være i utfordrerposisjon. Det kan være sunt, det også. Så får vi se hvordan det blir utover i sesongen, forklarer Bakke.

U21-lettelse for Vålerenga-keeperen

Tirsdag ble Sjøeng tatt ut i Jan Peder Jallands første tropp som U21-landslagssjef. Norge U21 skal møte San Marino 7. september og Latvia 12. september i EM-kvalifiseringen.

– Jeg satt og så på livesendingen med uttaket. Jeg var litt stresset på om jeg kom med eller ikke. Jeg er veldig glad for at jeg kom med. Nå blir jo neste mål få spille der også. Jeg vil være førstekeeper på U21, sier Sjøeng.

Han beretter om god kommunikasjon med landslagssjef Jalland, som han også kjenner fra U-landslagsspill tidligere i karrieren. Tilbakemeldingene fra Jalland og co. er at tilværelsen som reservekeeper i Eliteserien og førstekeeper på rekruttlaget i 2. divisjon ikke virker negativt inn for hans del foreløpig.

– Beskjeden har vært at erfaringen jeg allerede har i sekken er det viktigste. Det er utrolig betryggende for meg, sier 21-åringen ærlig.

Magnus Sjøeng er trygg på at han snart er tilbake som førstekeeper i Eliteserien. (Jan Kåre Ness/NTB)

Agentens beskjed

– Hvor lenge kan situasjonen i Vålerenga fortsette som nå for din del?

– Jeg får rett og slett bare ta dag for dag og uke for uke. Det er som agenten min er god på å si: «Det er aldri noen plan i fotball». Plutselig skjer det noe.

Vålerenga-keeper Magnus Sjøeng sitter på banken i Eliteserien, men får kamptrening i 2. divisjon med VIF 2. (Jørn H. Skjærpe)

– Så du snakker en del med agenten din?

– Ikke nødvendigvis, sier han og ler.

– Men de gangene jeg prater med ham, og jeg spør «hva er planen?», da sier han at det aldri er noen plan.

Stortap med VIF 2

Sjøeng innrømmer at kontrasten er stor mellom spill i Eliteserien og på rekruttlaget i 2. divisjon. Spesielt som i mandagens bortekamp mot Ørn-Horten, der et ungt VIF 2-lag tapte 0-5.

– Det er jo stor forskjell. Ikke for å snakke stygt om unggutta der, men det er litt mer utfordrende å stå bak dem. Men det må jeg bare takle. Det kan være bra for min del, for da får jeg mye imot som jeg blir utfordret på. Man må bare se positivt på det, sier burvokteren.

– Det blir noen tøffe tap med rekruttlaget. Hvordan håndterer du det?

– Det er som trener Øystein Sanden pleier å si etter kamper som mot Ørn. Den som blir best til slutt, er den som klarer å stå i det i tøffe perioder, svarer Sjøeng.

Også A-laget sliter for tiden. Lørdag har VIF en knalltøff bortekamp mot et formsterkt Viking-lag i Stavanger.

– Vi sliter med å vinne kamper, men det har snudd litt i det siste. Nå har vi tatt flere ettpoengere i stedet for null. Det er positivt. Så tenker jeg at gutta ser ganske bra trent ut, og vi skal fortsette å jobbe. Jeg tror vi vil plukke trepoengere snart, sier 21-åringen.

