Lyns marerittrekke mot Brann fortsetter: – Vi tar mer og mer innpå

Lyn var nemlig centimeter unna en drømmestart da Toppseriens toppscorer Anna Aahjem hamret ballen i stanga etter bare 18 sekunder. Etter avspark ble hun sendt på løpetur i bakrom, og fra nærmest død vinkel skjøt Aahjem.

Det var vanskelig å se om det var et innlegg eller et skutt, men ballen smalt i metallet, og det var ikke mye om å gjøre at det hadde stått 1-0 til gjestene i blått. Men marginene var ikke på Lyn sin side innledningsvis, og det var det heller ikke på overtid, da Trine Jensen headet i tverrligger.

Dermed endte det 1-0 til Brann.

– Veldig sterkt

– Jeg synes vi skaper nok til å score både ett og to mål. De har ikke masse sjanser. Jeg føler vi er nærmere 1-1 enn de er 2-0. Det er veldig sterkt av spillerne å løfte seg i 2. omgang, etter en vanskelig 1. omgang. Vi tar mer og mer over i 2. omgang og er nære ved å utligne på slutten, sier trener Oddbjørn Sindland.

Brann fortsetter å ha et solid overtak på Lyn. Brann har nå kun tapt én av 12 kamper mot Lyn siden 2018.

– De har en del eldre gjeng, de har mange gode duellspillere og de er et fysisk lag. Så ser vi at når vi klarer å frispille oss, har vi noe som er veldig bra. Men jeg vil ikke si det er noe spøkelse, at vi bare har slått dem én av tolv ganger. Det er mer gledelig å se at forskjellene mellom lagene har blitt mindre og mindre. Vi tar mer og mer innpå dem, sier han og fortsetter:

- Vi har hatt to kamper mot Brann i år, og begge har vært jevne. Vi er et lag i stor utvikling. Vi er en bra gjeng, så jeg er ikke bekymret.

Uhyre nær mål etter 18 sekunder

Etter den spinnville starten på kampen, der Aahjem skjøt i stolpen etter 18 sekunder, tok Brann - som ventet - mer og mer over.

12 minutter var spilt da Brann viste seg fram for første gang. Justine Kielland, som debuterte etter overgangen fra Stabæk, skjøt fra 20 meter. Kirvil Sundsfjord hadde god kontroll på skuddet og reddet greit.

Minuttet etter skuddet til Kielland var det Brann sin tur til å ha en ball i stanga. Lyn surret det til på egen halvdel, og da Trine Jensen skulle klarere ballen, gikk den like gjerne i egen stolpe fra 25 meter! En smått bisarr hendelse der Lyn hadde marginene på sin side.

Fortjent mål mot

18 minutter sto på kampuret på Brann Stadion da Lyn var farlig frempå igjen. Brann sto høyt, som gjorde at det var mye bakrom å jobbe med for Lyn sin del. Kamilla Melgård løp seg fri og kriget med seg ballen inn i Branns 16-meter, men kom litt for tett på Brann-keeper Sandra Stavenes, og avslutningen ble reddet av keeperen.

Så trykket Brann gjestene langt bak i banen, og til slutt kom scoringen. Først skjøt Marit Bratberg Lund like utenfor fra fem meter, før ballen trillet på streken og traff høyre stolpe etter en corner.

Og på det tredje skulle det skje, etter straffe. Kielland ble lagt i bakken av Emilie Closs og dommer Karoline Jensen pekte på ellevemetersmerket. Bratberg Lund sendte ballen og Sundsfjord samme vei, men ballen snek seg i mål til 1-0.

Store Brann-muligheter

Etter scoringen var Brann overlegne og lot nesten ikke Lyn ha ball inn mot pause, men den ene gangen Brann surret det til, ble det farlig. De skulle spille seg ut bakfra, men ballen ble brutt av Jenny Røsholm Olsen. Hun skjøt fra ti meter, men ballen gikk centimeter utenfor. Gigamulighet!

Utenom det var Brann langt nærmere 2-0 enn det Lyn var 1-1. Like før pause satte de inn støtet - først ble hjemmelaget snytt for straffe da en ball traff Closs rett i hånda, før Amalie Eikeland skled ballen tre millimeter utenfor stolpen minuttet etter.

– Den handsen er ganske synlig og tydelig, sa Solveig Gulbrandsen på TV 2-sendingen.

Men Lyn klarte å stå mot og lå “bare” under 0-1 til pause.

– Det var bra at det ble pause da. Vi diskuterte litt på det lave presset og gjorde noen justeringer, for det var vanskelig å omstille oss offensivt og. Vi forsvarte oss egentlig ganske bra i 1. omgang, men vi slet med å frispille oss ut, sier treneren.

Enorm Lyn-mulighet på overtid

Den andre omgangen var sju minutter gammel da Lyn fikk nok en kjempesjanse. Aahjem viste muskler, dro av to Brann-spillere og kom helt alene med Stavenes. Aahjem fikk et litt for dårlig siste touch før skuddet, som gjorde at hun kom veldig tett med Stavenes. Skuddet ble stoppet, og nok en stor Lyn-sjanse ble skuslet bort.

73 minutter var spilt da det var helt utrolig at det ikke sto 2-0. Brann kom rundt på høyre og slo inn. På bakerste stolpe kom Tomine Svendheim i 100 og skjøt mot mål, og ballen gikk forbi Sundsfjord. Men - på et eller annet vis - slang Trine Jensen seg inn på strek og fikk avverget. Hvordan? Ikke godt å si, men ekstremt bra forsvarsspill var det uansett.

Det så ut til å ebbe ut i 1-0 til Brann, men i det 94. minutt fikk gjestene en gigantisk mulighet til å utligne. Closs slo inn, etter at slusene hadde åpnet seg og det regnet enorme mengder, og fant Jensen på åtte meter. Headingen gikk i tverrligger og ut, og dermed endte det 1-0.

– Jeg husker nesten ikke hva som skjedde, men den var kjempestor. Jeg tenkte at det var den sjansen vi fikk. Man kommer ikke så mye nærmere enn det, men vi var nærme, sier treneren.

Kampfakta

Brann – Lyn 1-0 (1-0)

Brann Stadion, 3723 tilskuere.

Mål: 1-0 Marit Bratberg Lund (str. 28).

Dommer: Karoline Marie Jensen, Furuflaten.

Gult kort: Karoline Haugland, Brann.

Lyn (3-2-3-2): Kirvil Odden – Maria Fink, Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen – Anna Palm, Emilie Closs – Kamilla Melgård (Miriam Mjåseth fra 90.), Julie Jorde (Kristin Holmen fra 82.), Selma Hernes – Anna Aahjem, Jenny Røsholm Olsen (Joshualyn Reeves fra 67.).

