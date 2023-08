På VIF-benken: – Han har en del å jobbe med

VALLE (Dagsavisen): I juli skrev den tidligere Sandefjord-forsvareren Kreuzriegler under for VIF ut 2024-sesongen. Han kom til Valle som Bosman-spiller etter å sist ha spilt for Widzew Lodz i Polen.

Men spilletid i Eliteserien har det ikke blitt på østerrikeren. Hans forrige kamp på toppnivå kom for Widzew Lodz tilbake i mai.

I VIF har han vært ubenyttet reserve mot Molde, FK Haugesund og Strømsgodset. 29-åringen spilte imidlertid hele kampen da rekruttlaget tapte 1-2 for Lyn i 2. divisjon nylig.

– Martin er med i konkurransen, han er det. Men jeg føler fortsatt at vi har en del å jobbe med på det forsvarsmessige, først og fremst, sier Vålerenga-trener Geir Bakke til Dagsavisen.

Sikter mot spilletid i Eliteserien

Han sier det «kanskje kan skje snart» at Kreuzriegler får spilletid for A-laget.

– Martin har en fin fotballforståelse og sånne ting, men det er posisjoneringen i den defensive strukturen som vi «gnikker» litt på, sier Bakke.

Vålerenga-trener Geir Bakke, her etter torsdagens trening. (Jørn H. Skjærpe)

Hovedpersonen selv håper naturlig nok på spilletid.

– Jeg føler meg bra, og er glad for å være i en fin klubb som Vålerenga. Jeg jobber hardt på treningene. Forhåpentligvis får jeg spille snart, sier Kreuzriegler til Dagsavisen.

– Hva tenker du om mangelen på spilletid?

– Alle ønsker å spille, men treneren har besluttet å la noen andre spille over meg. Slik er fotballen. Man må akseptere det. Jeg skal ta vare på sjansen min når jeg får den, svarer forsvarsspilleren.

Vil være en leder i VIF

– Hva har treneren sagt i samtalene dere imellom?

– Vi har et godt forhold, og snakker sammen kontinuerlig. Han vil at jeg skal være en leder, så jeg prøver å være det. Jeg skal «pushe på» for å få minutter på banen, forsikrer Kreuzriegler.

Østerrikeren har en god følelse før Vålerengas hjemmekamp mot Odd i Eliteserien søndag.

– Vi spiller på hjemmebane, da må vi gå for seieren. I de tre siste har vi ikke tapt, og kun sluppet inn to baklengsmål, så det er et steg i riktig retning. Nå må målet vårt være å ta trepoeng, sier Kreuzriegler.

