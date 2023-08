VIF får inn ny bauta: – Han har ekstrem duellstyrke

VALLE (Dagsavisen): Albanske Bitri, som er 1,92 meter på sokkelesten, kommer fra Banik Ostrava. Han har sin første VIF-trening fredag. VIF bekrefter selv overgangen torsdag. Avtalen strekker seg til sommeren 2026.

– Vi har fulgt ham en god periode. Bitri kommer fra tsjekkisk fotball. Det er en fordel, for det er kanskje den ligaen i Europa som er mest lik den norske. Det er en skikkelig tøff liga, en fysisk liga, med høyt tempo, sier Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson til Dagsavisen.

Vålerenga-trener Geir Bakke og assistenttrener Jan Frode Nornes var begge «ringside» da Bitri og Banik Ostrava tapte 0-1 mot Slavia Praha søndag.

– Bitri er en robust forsvarsspiller som er god i boksspillet, forklarer Bakke til Dagsavisen.

26-åringen beskriver seg selv som en fighter overfor klubbens eget nettsted, og sier han gleder seg til å komme i gang.

VIF-kapteinen en faktor

Jonsson supplerer:

– Det er en duellsterk stopper som har styrkene sine i begge boksene. Han er en rolig spiller med ballen også. Det er en type vi ikke har, med ekstrem duellstyrke. Bitri komplementerer det vi har.

– Hvordan vil Bitri håndtere overgangen fra tsjekkisk til norsk fotball, Geir Bakke?

– Det må vi vente og se på. Jeg er ingen spåmann sånn sett. Men han er helt klart en type som er bra for oss å få inn. Spesielt når vi har den kontinuerlige situasjonen med Stefan Strandberg og akillesproblemene hans. Det er greit å ha litt mer å gå på.

Kaptein Strandberg måtte ut med en smell i hodet mot Molde (0-0) sist, men Bakke har et håp om å få kapteinen klar til kampen hjemme mot Odd søndag.

Spillerlogistikk

Bakke har fått inn Bitri, spissen Andrej Ilic, midtbanemannen Elias Hagen og forsvarsspiller Martin Kreuzriegler i sommervinduet. Men nå blir det stopp.

– Nå er nok butikken stengt. Bitri kommer inn, og da er vi ferdige for i sommer – i hvert fall med tanke på spillere inn. Om det kan forsvinne noen får vi se, men inn er vi ferdige. Nå har vi hentet spillere til sentrallinjen som vi ønsket, og som vi håper skal være bærebjelker, selv om det kan hende at de trenger litt tid, forklarer sportssjef Joacim Jonsson, som legger til at det må skje noe veldig spesielt for at VIF eventuelt skal hente flere spillere før vinduet stenger.

Trener Bakke sier han er glad for spillerne klubben har hentet inn.

– De er viktige tilskudd. Det er alltid hektisk i disse vinduene. Nå har vi fått inn fire spillere, som alle er sultne på suksess. Det er spillere som vi forhåpentlig kan se inn i framtida med.

Vålerenga-spillerne i ring rundt trener Geir Bakke på torsdagens trening. (Jørn H. Skjærpe)

Odd neste for Vålerenga

Nå ser han fram til oppgjøret mot Odd søndag. Det er en match VIF helst bør vinne, skal laget begynne klatringen ut av bunnstriden.

– Odd er alltid et godt strukturert lag. De er gode i flere faser av spillet, og har en tydelighet i det de foretar seg. Vi må ha en topp prestasjon for å slå dem, sier Bakke.

– Det har vært viktig tilskudd for oss det, altså. Nå må vi få dem ut i praksis. Det er dét det handler om.

