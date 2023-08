Hødd rystet KFUM da kapteinen forsvant ut med skade

(KFUM Oslo – Hødd 0-1). Etter en kjempesterk rekke for Kåffa, har det nå blitt to strake tap i 1. divisjon. Onsdag ble Gustav Mogensen matchvinner for laget fra bunnstriden. En skade gjorde tapet ekstra surt for vertene.