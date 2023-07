Han vil ha mer kynisme i Vålerenga

Strand og lagkameratene kom til kort mot moldenserne i Geir Bakkes debut som ny hovedtrener i Vålerenga. Gjestene ga seg ikke før de hadde satt fire baller inn i nettet bak Magnus Sjøeng.

– Det gikk galt i begge boksene, som også har vært et problem tidligere i år. I førsteomgang mot Molde hadde vi en del bra spill, men vi var ikke gode nok foran deres mål og for dårlige foran vårt eget mål. Så er Molde et godt lag i tillegg. Da gikk det som det gikk, sier Strand til Dagsavisen.

– Hvor langt opp er det nivåmessig til Molde for VIF?

– Det spørs litt hvordan man ser på det. Det er stor forskjell foran mål, da. De scorer fire mot oss, vi scorer ingen. Men det er der de er veldig gode, mens vi sliter. Ellers er det ikke så stor forskjell. Det er ikke slik at de kjører over oss totalt. Men vi må jobbe med det vi gjør i begge boksene, sier den rutinerte midtbanemannen.

Han er sterk i troen på at ting vil bedre seg.

– Vi må bare jobbe mer på trening. Kanskje må vi også være mer kyniske. Vi kan lære litt av Molde der, innrømmer han.

– Hva har Geir Bakke sagt så langt, og hvordan snur dere stemningen i garderoben etter et 0-4-tap?

– Vi må bare tenke neste kamp mot Odd neste helg. Jobbe mot den. Geir (Bakke) har ikke fått mye tid på seg til nå, men nå får vi mer tid sammen, svarer Strand.

