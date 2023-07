VIF-treneren innrømmer: – Det er noe med miksen her

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Molde fikk en pangstart med tidlig scoring i Bakkes debut som hovedtrener i VIF, og gjestene så seg aldri tilbake. Til slutt endte det 4-0 til laget fra rosenes by. Vålerenga blir liggende i bunnsjiktet i Eliteserien, kun poenget foran Sandefjord på kvalik.

– Vi slapp inn et tidlig mål. Så hadde vi ballen mye, men Molde er jo et kompromissløst lag. Gir du dem lillefingeren, så har de både kvaliteten og skarpheten som skal til. De utnyttet feilene våre og rommene vi ga dem, og da er de kjempegode. Så var ikke vi gode nok i det offensive, og det ble litt for stor strekk i laget vårt. Vi begynte å stresse litt i presset. Det er en del ting å ta tak i, innrømmer Bakke overfor Dagsavisen etter debuten.

– Hva har du lært etter de første dagene og din første kamp her? Hva trenger Vålerenga i fortsettelsen?

– Jeg har lært at det er mye talent. Og jeg synes at de spillerne som har vært med her en stund, og som var utpå banen fra start mot Molde, gjorde en god jobb. Men det er noe med miksen her. Vi må klare å få inn noe «voksenskap», og få blandet det med talent, sånn at det ikke det blir for mye talent og for lite voksenskap. For det er Eliteserien vi spiller i, svarer Bakke.

– Hvor mange nye fjes vil du ha inn i sommervinduet? Odin Thiago Holm dro jo nylig, for eksempel.

– Ja, vi må få erstattet det. Og så ser man tydelig at vi trenger noen forsvarsspillere, for det er jo skader. Og Stefan Strandberg er litt av og på. Så vi må ha noe voksenskap der også.

– Hvilken følelse sitter du igjen med etter denne kampen?

– Det ble litt som jeg fryktet at det kunne bli. Vi vet at Molde er skrekkelig gode når de får det som de vil. Og så er jeg litt skuffet over at ikke vi klarte å «motbevise» det. Men jeg har ingenting å si på gløden og innsatsen til guttene. Hadde det vært en «frynsete» garderobe med motstridende interesser blant spillerne, da hadde det vært tungt. Men det er det absolutt ikke, forsikrer Bakke.

Kampfakta

Fotball, Eliteserien menn

Vålerenga – Molde 0-4 (0-3)

Intility Arena, 8.779 tilskuere

Mål: 0-1 Eric Kitolano (2), 0-2 Kristoffer Haugen (41), 0-3 Kristian Eriksen (45), 0-4 Emil Breivik (str., 55)

Gult kort: Emil Breivik, Molde

Dommer: Daniel Higraff, Forus og Gausel IL

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Aleksander Hammer Kjelsen, Fredrik Oldrup Jensen, Simen Juklerød (Christian Dahle Borchgrevink fra 52.) – Magnus Bech Riisnæs (Mathias Emilsen fra 67.), Petter Strand, Henrik Bjørdal – Mohamed Ofkir (Filip Thorvaldsen fra 67.), Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 77.), Jacob Dicko Eng (Jones El-Abdellaoui fra 77.)

