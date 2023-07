Festen spolert for Bakke da Molde ydmyket VIF

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Eric Kitolano, Kristoffer Haugen, Kristian Eriksen og Emil Breivik sørget for tre poeng for et giftig Molde-lag i Geir Bakkes første kamp som hovedtrener i VIF etter sjokkovergangen fra erkerival Lillestrøm tidligere i uka. Det var samtidig vertenes største tap så langt i serien denne sesongen.

Resultatet i regnværet på Intility Arena lørdag kveld gjør at Vålerenga blir stående med sine elleve poeng i bunnstriden i Eliteserien. Molde er i tetstriden med sine 26 poeng.

VIF ble rystet fra start

Og gjestene fra rosenes by sjokkerte Vålerenga fra start av. Kristoffer Haugen mottok ballen til venstre i Vålerengas boks og slo inn foran mål, og der ventet Eric Kitolano. Han plasserte ballen trygt inn i høyre hjørne, og dermed hadde vertene fått en verst tenkelig start i Geir Bakkes VIF-retur.

Vålerenga fikk imidlertid en dobbeltsjanse til å utligne få minutter etter. Først ble en heading fra Magnus Bech Riisnæs stoppet like foran streken, og deretter skjøt Vegar Eggen Hedenstad via et Molde-bein og like utenfor.

Etter et knapt kvarter var vertene igjen farlig frampå. Jacob Dicko Eng viste seg fint fram i det oppbyggende spillet, og til slutt endte ballen inne hos Seedy Jatta. VIF-spissen headet imidlertid like utenfor, men hjemmelaget viste lovende takter.

VIF hadde mye ball, men Molde-spillerne viste seg gang på gang giftige i kontringsfasen. Noen minutter etter Jatta-sjansen fikk Kitolano en stor mulighet inne i boksen, men Petter Strand kastet seg fram og avverget med en utrolig viktig blokkering. Kort etter var det unggutten Aleksander Hammer Kjelsen som vartet opp med et strålende stykke forsvarsspill da Molde igjen kontret.

To kjappe Molde-mål

Etter en halvtime burde Molde ha doblet. Erling Knudtzon la inn fra høyre, Kristoffer Haugen rakk akkurat ikke fram, men det gjorde derimot Ola Brynhildsen. Fra kort hold avsluttet han imidlertid svakt over fra gyllen posisjon, til VIF-spillernes lettelse. Like etter fikk nevnte Haugen en god mulighet da han dro seg forbi Mohamed Ofkir på venstre, men igjen avverget Kjelsen.

Men Haugen skulle få sin scoring. Fire minutter før pause ble rogalendingen spilt nydelig gjennom av Eirik Haugan. Haugen tok ballen kontrollert ned og avsluttet fint forbi en utrusende Magnus Sjøeng i VIF-buret. Geir Bakkes oppgave var med ett blitt langt tyngre.

Henrik Bjørdal og VIF slet tungt mot Molde. (Astrid Pedersen/NTB)

Og den skulle bli enda tyngre. Like før pause sørget gjestene for 3-0 med flott angrepsspill. Kitolano flikket ballen til Brynhildsen inne i boksen, og han spilte ballen videre til Kristian Eriksen som dunket den inn i venstre hjørne. Dermed tremålsledelse for moldenserne til pause, og en omtrent umulig oppgave for VIF etter hvilen.

Få minutter etter pause måtte Simen Juklerød ut med skade, og inn kom Christian Dahle Borchgrevink til sin første kamp i Eliteserien siden 2021. Han tok plass på høyrebacken, mens Vegar Eggen Hedenstad gikk over på venstre.

Straffe imot for VIF

Så fortsatte den vonde kvelden for hjemmelaget og Geir Bakke. Ti minutter ut i omgangen var Petter Strand uheldig og handset i egen boks. Dommer Daniel Higraff vinket vekk protester fra VIF og pekte på straffesparket. Fra elleve meter var Emil Breivik sikker, og dermed sto det hele 4-0 til bortelaget.

Petter Strand fikk muligheten til å rette opp egen feil på corner kort tid etter, men skuddforsøket hans gikk like over.

Eric Kitolano fikk en kjempesjanse til å sette inn 5-0 for gjestene da han ble spilt fri inne i boksen, men Magnus Sjøeng vartet opp med en flott dobbeltredning for hjemmelaget.

Innbytter Filip Thorvaldsen fikk en god mulighet på en VIF-kontring etter knapt 70 minutters spill, men ungguttens forsøk ble stoppet av Molde-keeper Jacob Karlstrøm.

Molde kunne og burde ha lagt på til 5-0 da innbytter Veton Berisha ble spilt gjennom og rundet keeper Magnus Sjøeng på tampen, men Berisha mistet balansen og misset dermed på kjempemuligheten.

VIF maktet ikke å finne veien til nettmaskene på tampen, og dermed ebbet det ut i firemålstriumf for Molde.

---

Kampfakta

Fotball, Eliteserien menn

Vålerenga – Molde 0-4 (0-3)

Intility Arena, 8.779 tilskuere

Mål: 0-1 Eric Kitolano (2), 0-2 Kristoffer Haugen (41), 0-3 Kristian Eriksen (45), 0-4 Emil Breivik (str., 55)

Gult kort: Vegar Eggen Hedenstad, Vålerenga. Emil Breivik, Molde

Dommer: Daniel Higraff, Forus og Gausel IL

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Aleksander Hammer Kjelsen, Fredrik Oldrup Jensen, Simen Juklerød (Christian Dahle Borchgrevink fra 52.) – Magnus Bech Riisnæs (Mathias Emilsen fra 67.), Petter Strand, Henrik Bjørdal – Mohamed Ofkir (Filip Thorvaldsen fra 67.), Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 77.), Jacob Dicko Eng (Jones El-Abdellaoui fra 77.)

---

