Vinges Kjelsås-eufori: – Det var dette jeg drømte om da jeg la meg i går

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Vinge sendte Kjelsås i føringen med et flott solomål, før Raufoss utlignet kort tid før slutt. På overtid ordnet Jens Bonde Aslaksrud 2-1-seier fra straffemerket, og jubelscenene brøt løs blant hjemmefansen som hadde møtt opp i hopetall på Oslos tak.

Etter kampen flokket unge fans seg rundt Vinge, som nå går fra Kjelsås til Stabæk. Men han rakk å herje med Raufoss-spillerne og hjelpe laget ett steg nærmere Ullevaal.

– Det var dette jeg drømte om før jeg la meg i går. Jeg ville være en av grunnene til at vi tok oss til semifinalen. Det følte jeg ville være den perfekte avslutning på Kjelsås-karrieren. Og jeg følte jeg gjorde det, da, sier han smilende til Dagsavisen.

– Så er det selvfølgelig trist at jeg ikke får være med i semien mot Molde, men jeg kommer til å møte opp i dress her og veldig pen på håret og heie fram guttene fra tribunen. Jeg får bidratt i semien uansett, da, tilføyer han.

Tilbake mot Molde?

– I teorien kan du bli hentet tilbake til semien på korttidslån via nasjonal utlånsordning?

– He-he-he. Det må du nesten ta med Lars Bohinen og co. i Stabæk, gliser Vinge.

– Men jeg hadde jo ikke sagt nei til en semi, nei, forsikrer han.

22-åringen er klar på betydningen av avansementet, både for egen del og for klubben.

– For meg betyr det alt, og så betyr det sikkert enda mer for klubben. Det er den beste måten jeg kan si det på. Det er det største jeg har vært med på. Den eneste grunnen til at jeg ikke griner nå, er fordi jeg er så utrolig glad. Og for klubbens del, herregud. Hvor mange 2.-divisjonslag kan si at de fortjent har tatt seg videre til semien? En ting er hvis vi hadde flakset oss videre, men hver eneste kamp har vært klink fortjent seier. Det er en gjeng med veldig gode spillere her, sier han rosende.

Kjelsås-jubel etter avansementet mot Raufoss. (Astrid Pedersen/NTB)

– Kan Kjelsås slå Molde i semifinalen?

– Ja, hvorfor ikke? Vi har slått alle andre her. Molde kommer ikke akkurat med full guts, tror jeg, så det er fort gjort at de er litt nonchalante. «Her er det bare å spille seg til finale». Andre klubber har gått på den smellen. Men kommer Molde sånn, tror jeg de blir overkjørt, sier Vinge.

Kampen-ros

Kjelsås-trener Eivind Kampen deler naturlig nok Vinges glede over avansementet.

– Overtidsscoringen til Aslaksrud var jo enden på en fryktelig karusell som oppsto på slutten. Det var en blanding av oppgitthet, håp og glede. Så tenker jeg at det var veldig oppsummerende for hvilken gruppe dette er, at man klarte å svare på en sånn nesestyver på tampen, sier Kampen til Dagsavisen.

– Vi hadde egentlig bra kontroll på matchen. Vi skapte flest sjanser. Så fikk vi 1-1 i fleisen på slutten, noe som var beintøft. Men så svarte vi med både sjanser og målet til slutt, legger han til.

Treneren benytter anledningen til å hylle Rasmus Eggen Vinge før Stabæk-overgangen.

– Et utrolig punktum av ham. Ikke bare i dag, men også mot Vard Haugesund for fire dager siden. Mot Raufoss nå gjør han en kjempematch, og viser vel fram at han er overmoden for det neste steget.

Eivind Kampen og Kjelsås-benken under kampen mot Raufoss torsdag. (Astrid Pedersen/NTB)

– Teoretisk kan han lånes tilbake til semifinalen. Vil dere prøve på det?

– Det er vel verdt et forsøk, men hvis han danser rundt i Stabæk som han har gjort her nå, så føles det ikke veldig sannsynlig, innrømmer Kampen smilende.

– Hvordan skal avansementet feires, forresten?

– Nå har guttene faktisk ferie etter denne kampen. De skal få kose seg noe fryktelig, sier Kampen, som ser fram til Molde-matchen på Oslos tak 27. september.

– Vi vil være en så stor underdog som man kan bli i Fotball-Norge i den kampen. Så har jeg sagt at vi har kommet dit vi er nå med fortjente seirer hele veien. Så kanskje har vi spart opp flaksen til semien. Men bare det å ha den gulroten på høsten er utrolig trivelig.

Aslaksrud-glede

Torsdagens matchvinner, Jens Bonde Aslaksrud, smilte fra øre til øre etter kampslutt – i likhet med resten av Kjelsås-laget.

– Dette var helt utrolig. Og vi måtte vente til overtid igjen, da. Det er nesten litt tullete. Men som Kjelsås-gutt er det en drøm som går i oppfyllelse, sier han til Dagsavisen.

Spissen hadde flere sjanser underveis, men måtte vente til helt på tampen for å få nettkjenning.

– Det var litt kjipt først, for jeg bommet på en kjempesjanse og så scoret Raufoss. Da var det godt å få rettet på det på slutten.

Folkeliv på Grefsen stadion i cupens kvartfinale mellom Kjelsås og Raufoss, der Kjelsås vant 2-1. (Astrid Pedersen/NTB)

– Kan Kjelsås slå Molde?

– Vi må ha troen. Vi skal i hvert fall spille en utrolig kamp og gi alt vi har. Så får det som skjer, skje.

– Håper du Vinge kan hentes tilbake til semien?

– Han fortjener å få oppleve det, han også. Men vi får se hva som skjer, sier en smilende Aslaksrud.

Kampfakta

Fotball, menn. Kvartfinale i NM

Kjelsås – Raufoss 2-1 (0-0)

Grefsen stadion, 2.113 tilskuere

Mål: 1-0 Rasmus Eggen Vinge (60), 1-1 Nicolai Fremstad (88), 2-1 Jens Bonde Aslaksrud (str., 90)

Gult kort: Victor Halvorsen, Kjelsås

Dommer: Sigurd Smehus Kringstad, Valder IL

Kjelsås: William Da Rocha, Markus Olsvik Welinder (Philip Halvorsen fra 82.), Sebastian Østman Ottesen (Patrick Askengren fra 90.), Victor Emanuel Halvorsen, Sigurd Tveter Martinussen, Ola Bjørnland, Jacob Blixt Flaten, Eivind Frøhaug Willumsen, Ahmad Adil Abbas (Leo Bech Hermansen fra 76.), Rasmus Eggen Vinge, Jens Bonde Aslaksrud

