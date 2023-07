Gnistrende Vinge hjalp Kjelsås til semi i cupdrama

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Rasmus Eggen Vinge går fra Kjelsås til Stabæk, men fikk med seg torsdagens kvartfinale i cupen mot 1.-divisjonslaget Raufoss som sin avskjedskamp i blått og hvitt. Det sto nesten skrevet i stjernene at 22-åringen skulle være avgjørende for vertene fra 2. divisjon, og han og Jens Bonde Aslaksrud ble heltene for hjemmelaget, sistnevnte på straffe på overtid. Nicolai Fremstad scoret for bortelaget.

Dette var Kjelsås’ første kvartfinale i cupen noensinne, og dermed er det samme tilfellet i semifinalen mot Molde 27. september. Den matchen går også på Grefsen Stadion.

Kjelsås-spillerne hadde grunn til å smile på Oslos tak torsdag. (Astrid Pedersen/NTB)

Regn, lyn og torden ga seg akkurat i tide til kampstart på Oslos tak torsdag ettermiddag. Det var en fantastisk ramme rundt cupoppgjøret, med over 2.100 tilskuere på plass. Både gule og blåkledde fans lagde liv før og underveis i oppgjøret.

Det var bortelaget Raufoss som fikk matchens første nettsus. Andreas Østerud fikk ballen i mål etter bare to minutter, men dommer Sigurd Kringstad annullerte på grunn av en hands i situasjonen forut for avslutningen.

Les alt om Kjelsås her!

Jevnt til pause

Samme Østerud headet over på et farlig innlegg fra Gard Simenstad etter et drøyt kvarter, men ellers bar åpningen preg av stillingskrig.

Så skulle kampens første store sjanse komme, og den gikk til vertene etter en knapp halvtimes spill. Rasmus Eggen Vinge drillet seg fint inn i boksen, og spilte videre til Eivind Willumsen. Han var litt heldig som fikk ballen videre til Jens Bonde Aslaksrud, men måltyvens forsøk fra gyllen posisjon gikk over mål.

Så kom det en kjempemulighet til Raufoss kort tid etter. Håkon Hammer forlenget et innlegg fra corner til lagkamerat Andreas Helmersen, men sistnevnte satte ballen svakt til side for mål fra god posisjon.

Kort tid etter var Kjelsås farlig frampå igjen. Ahmad Adil Abbas banket ballen i tverrliggeren fra distanse, og Raufoss-spillerne kunne puste lettet ut. Et par halvsjanser til hvert av lagene fulgte, men det ebbet ut i 0-0 til pause.

Like etter hvilen kom Kjelsås-stjernen Vinge til en god mulighet, men forsøket fra distanse gikk like utenfor. Den kommende Stabæk-spilleren fortsatte å være et konstant uromoment kampen gjennom.

[ Ble matchvinner for Kjelsås etter praktscoring (+) ]

Aslaksrud avgjorde

Hadde Vinge sett for seg et drømmescenario i Kjelsås-exiten på forhånd, var det kanskje som det som skjedde etter en times spill. 22-åringen fikk ballen ute på høyre, dro seg inn i boksen og fintet vekk to Raufoss-spillere. Deretter skjøt han i mål via en sprellende Ole Kristian Lauvli i Raufoss-buret, til ekstatisk feiring fra medspillere og hjemmefans. En glisende Vinge kysset Kjelsås-emblemet på drakten da han feiret scoringen.

Raufoss gjorde tre bytter kort tid etter scoringen, og innbytterne Magnus Fagernes og Adrian Olsen Teigen fikk hver sin gode mulighet til å utligne. Men begge ganger vartet Kjelsås-keeper William Da Rocha opp med fine redninger.

Kjelsås-spillerne kjempet hardt for å stå imot Raufoss’ jakt på utligning, og bortelaget klarte ikke å etablere det nødvendige trykket på vertene mot slutten. I stedet var det Jens Bonde Aslaksrud som kunne punktert oppgjøret, da han ble spilt fri inne i Raufoss-boksen. Men avslutningen fra spissen gikk svakt rett på Raufoss-keeper Lauvli.

På slutten fikk Raufoss likevel uttelling, med en kontroversiell scoring etter corner, da Nicolai Fremstad utlignet to minutter før full tid. Kjelsås ville ha offside, men fikk ikke gehør.

Men Kjelsås fikk siste stikk, og kunne til slutt feire på dramatisk vis. Helt på tampen fikk nemlig vertene straffe, og Jens Bonde Aslaksrud ble helten da han satte inn 2-1. Da dommeren blåste var det eufori blant både Kjelsås-spillere og hjemmefansen. Cupeventyret fortsetter for Eivind Kampen og co.

Jens Bonde Aslaksrud og lagkameratene jublet stort da 2-1 var et faktum mot Raufoss. (Astrid Pedersen/NTB)

[ 12 år har gått. Og Kjelsås slår til i cupen. Som vanlig (+) ]

---

Kampfakta

Fotball, menn. Kvartfinale i NM

Kjelsås – Raufoss 2-1 (0-0)

Grefsen stadion, 2.113 tilskuere

Mål: 1-0 Rasmus Eggen Vinge (60), 1-1 Nicolai Fremstad (88), 2-1 Jens Bonde Aslaksrud (str., 90)

Gult kort: Victor Halvorsen, Kjelsås

Dommer: Sigurd Smehus Kringstad, Valder IL

Kjelsås: William Da Rocha, Markus Olsvik Welinder (Philip Halvorsen fra 82.), Sebastian Østman Ottesen (Patrick Askengren fra 90.), Victor Emanuel Halvorsen, Sigurd Tveter Martinussen, Ola Bjørnland, Jacob Blixt Flaten, Eivind Frøhaug Willumsen, Ahmad Adil Abbas (Leo Bech Hermansen fra 76.), Rasmus Eggen Vinge, Jens Bonde Aslaksrud

---

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!