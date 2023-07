VIF-profilen slo tilbake: – Jeg har ikke vært fornøyd

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga fikk en marerittstart i cupens kvartfinale mot Brann onsdag kveld, men kom knallsterkt tilbake og snudde 0-2 til 3-2-seier. Ofkir bidro med to fine scoringer mot rødtrøyene. I semifinalen venter enten Bodø/Glimt eller HamKam.

– Utrolig deilig. En fantastisk følelse at vi klarte å snu det. Og det var fortjent, sier kantspilleren smilende til Dagsavisen.

Han innrømmer at spillerne ble litt rystet av å havne under 0-2, men er veldig stolt over snuoperasjonen.

– Det bør gi oss ekstra motivasjon før seriekampen hjemme mot Molde på lørdag. Det var deilig med en seier på hjemmebane nå, for det har ikke vært så mange av dem i det siste, poengterer Ofkir, og viser til VIFs svake form i serien så langt.

Selvkritisk om Vålerenga-formen

– Hvor viktig var det å gå videre her, spesielt med tanke på at billett til Europa-spill virker å være langt unna i serien?

– Det er veldig viktig for en stor klubb som VIF. Vi har ikke hatt så bra uttelling i serien, men jeg håper som nevnt at dette kan være med på å snu den dårlige trenden. Det er ikke noen tvil om at vi har et bra lag, men vi har bare ikke fått det ut. Nå gleder jeg meg til veien videre, sier han.

Ofkir bidro med drøssevis med målpoeng for Sandefjord i fjor. Etter overgangen til VIF har det imidlertid skortet litt. Fasit i serien er ett mål og én målgivende, ifølge Altomfotball.

– Jeg skal være ærlig og si at jeg ikke er så fornøyd med egen innsats. Men jeg gir ikke opp, og vi er jo et lag. Hele laget har ikke prestert som vi ønsket. Men man står i det, og vi trener bra. Mot Brann fikk vi en god opplevelse, og det skal vi bygge videre på.

– Kan dette også være med på å snu det for deg personlig?

– Selvfølgelig. Det er det jeg jobber for hver dag, å få kvelder som dette. Men noen dager bra, andre ikke, men man kan ikke gi opp. Og så tror jeg det er viktig å nyte de gode dagene. Nå skal vi kose oss med Brann-seieren, så kommer det en ny kamp lørdag.

Bakke tar over Vålerenga

Før kampen fikk spillerne vite at Geir Bakke hentes inn fra rivalen Lillestrøm som ny hovedtrener i VIF.

– Vi fikk vite det i dag. Det har gått så fort, men vi har konsentrert oss om Brann-kampen. Men det er en fin signering, det. Kjempekult. Bakke har masse erfaring, og har levert mye bra resultater, sier Ofkir.

– Det er en del sinte LSK-fans der ute nå?

– Det er bare kult, det. Jeg liker det. Sånn skal norsk fotball være, sier Ofkir smilende.

Vålerengas kantspiller Mohamed Ofkir i aksjon mot Brann. (Astrid Pedersen/NTB)

Vikartrener Jan Frode Nornes gir følgende dom til Dagsavisen over Brann-kampen:

– Det ble dramatisk, og kampen inneholdt jo det meste. Vi er veldig fornøyde, men fikk en forferdelig start. Men det vitner om en høy moral og god mentalitet at vi klarte å snu det. Til slutt var det fortjent at vi vant. Vi møtte et godt lag. Jeg håper dette kan gi oss en ordentlig energiboost på hjemmebane før helgen, sier Nornes, som legger til at det også var godt å få notert to dødballmål.

Fortsetter i VIF

Nornes er godt fornøyd med at Geir Bakke tar over tømmene på Valle.

– En kanonsignering for Vålerenga. Jeg kjenner Geir fra før, han er en fantastisk flink trener og en god leder. Både klubb, støtteapparat og spillere er veldig glade. Dette var det beste valget de kunne ha tatt. Nå har Vålerenga vært på jobb, mener Nornes.

– Har du snakket med Bakke om din egen rolle i fortsettelsen?

– Beskjeden vi har fått, er at teamet som er her nå også skal være med videre. Så får vi ta praten om rollefordeling og sånne ting i dagene som kommer, svarer Nornes.

Kampfakta

Fotball, menn. Kvartfinale i NM

Vålerenga – Brann 3-2 (1-2)

Intility Arena, 7.833 tilskuere

Mål: 0-1 Japhet Sery Larsen (5), 0-2 Bård Finne (6), 1-2 Seedy Jatta (13), 2-2 Mohamed Ofkir (60), 2-3 Ofkir (66)

Gult kort: Magnus Bech Riisnæs og Jacob Dicko Eng, Vålerenga

Rødt kort: Thore Pedersen, Brann

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar SK

Vålerenga (4-3-3): Jacob Storevik – Vegar Eggen Hedenstad, Stefan Strandberg, Fredrik Oldrup Jensen, Simen Juklerød – Magnus Bech Riisnæs (Leonard Zuta fra 83.), Petter Strand, Henrik Bjørdal – Mohamed Ofkir, Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 75.), Filip Thorvaldsen (Jacob Dicko Eng fra 58.)

