Endelig smiler fotballivet til VIF-backen igjen

GRORUD (Dagsavisen): Borchgrevink, som nylig spilte sin første omgang med fotball siden 2021 etter kneskade, fikk en ny 45-minutter da et ungt VIF 2-lag tapte 1-4 mot Grorud i 2. divisjon mandag kveld.

– Jeg har spilt veldig mange andredivisjonskamper for VIF opp gjennom årene. Denne kampen kunne vel minne om mye av det man har gjort tidligere. Vi slapp inn verdens enkleste mål, dessverre, sier en lettere oppgitt Borchgrevink til Dagsavisen.

– Vi slapp inn tre til pause, noe som bare ikke skal skje. Det ble en åpen kamp der man tidvis vil litt for mye. Vi ble løpende litt overalt de første 20-25 minuttene. Så fikk vi samlet troppene litt, og fikk litt struktur på det. Da funket det plutselig litt. Så det er litt læring i voksenfotball, dette, fortsetter høyrebacken.

Christian Dahle Borchgrevink bidro med målgivende for Vålerenga 2 mot Grorud mandag. (Oskar Wikestad)

24-åringen bidro med målgivende på VIF 2s ene scoring.

– Det var fint å bidra med det, sier han smilende.

Har blikket mot backplassen i VIF

Og han smiler mye for tiden, Borchgrevink. For måned etter måned og time etter time inne i gymmen er nå byttet ut med time etter time på fotballbanen igjen.

– Føler du deg klar til å starte kamper i Eliteserien?

– Det er en vei å gå for min del fortsatt. Men uke for uke føler jeg meg bedre. Bare omgangen i dag kjentes mye bedre ut enn omgangen mot Ørn-Horten sist. Mot Grorud nå kunne jeg slippe meg mer løs. I utgangspunktet nå skal jeg først og fremst være med i A-lagstroppene, og kanskje få noen innhopp der framover. Så håper jeg å virkelig kunne konkurrere om startplass i august, røper backen.

– Hvordan har kneet taklet å spille kamper etter et langt avbrekk? Er det hovent eller lignende?

– Kneet er akkurat som det skal være. Det er jo et kne som har vært gjennom litt, så jeg kjenner det bitte litt, men å kjenne småting gjør man hele tiden som fotballspiller. Men det hindrer meg ingenting, forsikrer han.

Brann neste for Vålerenga

Etter mange timer i gymmen er kneet sterkere enn noen gang, sier Borchgrevink.

– Det er heller fotballbevegelsene det tar tid å få tilbake. De små, hurtige bevegelsene man har mange av på en fotballbane. Det er den toleransen jeg må bygge opp nå.

Onsdag kommer Borchgrevink trolig til å starte på benken i cupkampen mot Brann. Han er klar for å gjøre en jobb hvis det trengs.

– Det blir en veldig spennende match. Sesongen har jo vært litt «så där» foreløpig, så vi er veldig motivert for å gå videre i cupen.

Christian Dahle Borchgrevink er oppgitt over målene VIF 2 slapp inn mot Grorud mandag. (Oskar Wikestad)

– Omgivelsene venter fortsatt spent på et svar om trenerspørsmålet i Vålerenga. Er det noe som preger spillergruppa?

– Det har gått veldig greit for vår del. Fokuset vårt har vært å komme oss på beina etter at Dag-Eilev Fagermo dro. Vi har heldigvis et veldig godt trenerapparat nå, og en gjeng som står sammen, svarer høyrebacken.

