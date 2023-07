Lyn knuste opprykksrival: – Det er ikke mer å be om

BISLETT STADION (Dagsavisen): Notodden er blant lagene som kniver sammen med Kjelsås, Arendal, Egersund og Lyn i kampen om å rykke opp til 1. divisjon. Derfor var det ekstra viktig å vinne på en dag hvor det tidvis så ut som det var divisjonsforskjell mellom disse lagene.

– Det er over all forventning. Fine angrep, flotte mål og 27 poeng. En herlig avslutning på vårsesongen, sier trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

Hadde planen klar

Etter en klassescoring av Anders Bjørntvedt Olsen og et nytt dødballmål av Daniel Schneider ledet Lyn med to til pause. Julius Skaug la på til 3-0 i andreomgangens første minutt og William Sell scoret sitt første på Bislett for sesongen litt senere.

I perioder herjet Julius Skaug sammen med Even Bydal og Henrik Elvevold på midten. De var gode på å involvere hele laget og vri ballen hurtig fra den ene kanten til den andre. Det resulterte i mange sjanser, og mål.

– Jeg må berømme gutta på bakrommet som lagde en god kampplan til oss. Vi skulle vri ballen hurtig fra kant til kant og vi ser hvor effektivt det var. Vi skaper masse sjanser og scorer flotte mål på det som er en god motstander. Vi feier dem av banen, sier Julius Skaug til Dagsavisen.

Lyn så ut som det laget som herjet i hver eneste hjemmekamp da de rykket opp fra 3. divisjon i fjor. Som Even Bydal sier: - Vi trives på Bislett.

– Tre seire og 15-0 i målforskjell på de tre siste hjemmekampene. Gresset er blitt bra. Det er ikke så mye mer å be om. Glem ikke at vi er et nyopprykket lag, sier Jan Halvor Halvorsen.

Dunket ballen opp i nettaket

Andre helg i juli er det vanligvis mange folk i utlandet. Derfor var det ikke like mange på Bislett i dag, men de som ligger i Syden kunne like gjerne vært i Oslo denne lørdagen. Varmen lå komfortabelt innenfor Bisletts vegger og gressmatten er bedre enn på lenge.

– I dag var det virkelig flott å spille her. Gresset blir bare bedre og bedre, sier Julius Skaug.

Det er færre folk i Oslo om dagen, men de som ikke er i Syden dro på Bislett. (Håvard Sollie)

Etter en jevn start begynte Lyn å skape sjanser. De utnyttet underlaget til et fulle. Henrik Elvevold var fryktelig nærme på kampens første sjanse, nordlendingen satt ballen like utenfor.

Anders Bjørntvedt Olsen ble i økende grad involvert i angrepsspillet. Mye skjedde nedover langs høyrekanten som han etterhvert så ut til å eie. Da det var gått 20 minutter sendte han Lyn i ledelsen. Han kom i det som så ut til å være innleggsposisjon, men Olsen valgte å fyre av. Han traff så perfekt som det er mulig å treffe, ballen suste opp i nettaket ved nærmeste stolpe. En nydelig scoring som befestet Lyns kontroll over kampen.

Notodden slet med det enkle og var ikke raske nok hjemover. Lyn kom til flere skudd, innlegg og dødballer. Det er William Sell som vanligvis når høyest på hjørnesparkene, men stoppermakker Daniel Schneider har i år vist seg mer målfarlig. Ballen falt ned i beina hans på seks meter og avslutningen var klinisk.

Perfekt start på andre omgang

Det sto ikke mer enn 30 sekunder på klokka da Julius Skaug ordnet det tredje. Han løp inn i ballbanen etter et nytt ABC-angrep og fikk gleden av å sette sitt fjerde for sesongen.

– Godstoget Bjørntvedt Olsen kom seg ned til linja og slo inn. Der kom jeg som lukket øynene. Jeg hørte publikum juble så da forstod jeg at ballen endte opp i mål, sier Julius Skaug.

Et flott mål som var like viktig som pent. Bortelaget ble tydelig preget av kalddusjen. I de første minuttene som fulgte kom både Andreas Hellum og Henrik Elvevold til hver sin enorme sjanse, men ingen av dem fant nettmaskene. Hellum jakter toppscorertittelen i avdelingen.

25 minutter før slutt kom Brage Hylen og Eskild Fredriksen inn. De fikk det relativt komfortabelt i et kampbilde der tempoet etterhvert dalte. Lyn var over i en tidlig feriemodius, mens Notodden spilte uten engasjement. De hadde en fin delegasjon på tribunen som fant setene etter pause.

Tidlig sommerferie

Notodden var så sløve at de lot William Sell stå umarkert inne i feltet på et nytt hjørnespark. Denne gangen brukte Sell beina og lyktes bedre med det. Bredsiden var presis og ballen fant veien til krysset. Det var Sells andre for sesongen, det første på Bislett. Og det fører han bare ett bak Daniel Schneider…

Dette lignet veldig på de kampene vi bevitnet på Bislett i fjor. Et Lyn-lag som var klart best og spørsmålet ble bare hvor stor seieren ville bli. De ligger på andreplass på tabellen, men har klart best målforskjell. Det kan bli viktig til slutt.

– Ibba er tilbake etter sommeren. Daniel Tavakoli er fortsatt ute, det samme er Christopher Lindquist. Martin Bakken har flyttet til USA. Vi holder øynene åpne i sommer. Særlig er forsvaret en prioritet, sier Jan Halvor Halvorsen.

Egentlig gjenstår det en kamp før Lyn skulle ha fri. Men kampen mot Kjelsås, som skulle vært 15. juli, er utsatt på grunn av Kjelsås spiller cupkamp kommende torsdag. Derfor blir det en tidlig sommerferie på Lyn. 12. august er de tilbake, da kommer serieleder Egersund til Bislett. Det er bare å lade batteriene.

– Vi må sørge for å holde det gående når høsten kommer, sier Julius Skaug.

---

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, rundt 13 lørdag

Lyn - Notodden 4-0 (2-0)

Bislett Stadion, 478 tilskuere

Dommer: Torgeir Halsen, Vanylven FK

Mål: 1-0 Anders Bjørntvedt Olsen (20.), 2-0 Daniel Schneider (32.), 3-0 Julius Skaug (46.), 4-0 William Sell (72.)

Gule kort:

Lyn:

Alexander Pedersen - Håvard Meinseth, Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen - Julius Skaug (Salim Laghzaoui fra 85.), Even Bydal (Markus Ottesen fra 88.), Henrik Elvevold (Brage Hylen fra 66.) - Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum (Erlend Sivertsen fra 88.), Ole Breistøl (Eskild Fredriksen fra 66.)

---