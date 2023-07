KFUM tilbake på vinnersporet etter sterk borteseier

KFUM kunne fort stått med sju strake seire i OBOS-ligaen hvis de ikke hadde rotet bort 3-2 over Jerv sist uke. Lørdag slo de tilbake borte mot Hødd. Obilor Okeke ble kampens eneste målscorer etter 32 minutter. Kaptein Robin Rasch, som var tilbake for anledningen, startet en kontring for de hvite og røde. Han ga etter hvert ballen til Obilor Okeke, som vartet opp med en perlescoring.

Kandidat til rundens mål

Han skjøt fra 16-17 meter, og sekunder senere lå ballen i nota. Soleklar kandidat til rundens scoring! Ellers skjedde det saker og ting både før og etter målet. Thomas Lillo fikk en kjempemulighet til å sende Hødd i ledelsen etter to minutter da han sto alene i boks fra fem-seks meter. Han prøvde seg på det som så ut som en lobb, men ballen gikk like over.

Like før KFUM-målet skapte laget hver sin gode mulighet. Først headet Moussa Njie like over mål etter en corner, før det smalt i andre enden. Alfred Scriven fikk tid og rom til å fyre i boks, men Emil Gundelach Ødegaard var med på tonene og reddet. Så scoret Okeke sitt tredje mål for sesongen, og det var også det siste spennende som skjedde i den første omgangen.

Tre minutter ut i 2. omgang var Remi Svindland ganske nær ved å banke inn 2-0, men skuddet gikk like utenfor. Timen var passert da Hødd var farlig nær 1-1 - etter et flott angrep som ble rullet opp på venstre, fikk Syver Skeide avsluttet inne i boks. Skuddet gikk like over mål.

Voldsomt kjør fra Hødd

KFUM-fansen hadde nok da forrige helgs kamp mot Jerv ferskt i blodet, da KFUM ledet både 2-1 og 3-2, men tapte 3-4. Hødd kjørte kampen voldsomt den siste halvtimen og hadde veldig mye ball, men de aller største sjansene uteble faktisk. Johannes Moesgaard og hans KFUM lå tett og kompakt defensivt og slapp ikke til all verden.

Dermed endte det 1-0 til KFUM, som kunne være svært fornøyde på vei hjem fra Høddvoll. Seieren gjør at KFUM forblir på 5. plass, men nå er de à poeng med Kristiansund, som tapte 2-3 for Raufoss etter å ha fått et tidlig rødt kort. Nå venter en måneds pause i OBOS-ligaen. Neste kamp for Moesgaard og co. er 6. august hjemme mot Åsane.