VIF-show da RBKs overmenn fikk bank

Blink sjokkerte med å slå ut Rosenborg (2-1) i cupens andre runde, men i fjerde runde var eventyret slutt for cupaskeladden. Vålerenga hadde full kontroll på det meste, og kontrollerte inn til en komfortabel seier og avansement til kvartfinale i det som var Jan Frode Nornes’ første kamp som vikartrener etter sparkingen av Dag-Eilev Fagermo.

Ett mål hver av onsdagens stopperduo Aleksander Hammer Kjelsen og Fredrik Oldrup Jensen sendte Vålerenga opp i 1-0 og 2-0 på bortebane i Trøndelag. Etter hvilen ordnet Magnus Bech Riisnæs, Torgeir Børven og Henrik Bjørdal 3-0, 4-0 og til slutt 5-0.

Les alt om Vålerenga her!

Cupfest i Stjørdal

Allerede i første spilleminutt kom advarselen fra Vålerenga. Mohamed Ofkir kom seg fri inne i boksen, men skjøt i stolpen og ut fra nærmest død vinkel.

Men fem minutter etter tok gjestene føringen. Et innlegg fra Henrik Bjørdal på venstre fant veien til Hammer Kjelsens hode inne i boksen, og stoppertalentet kunne se ballen dale inn i nettmaskene via tverrliggeren. Det var hans første fulltreffer for VIFs A-lag.

Stjørdals/Blink, som kunne glede seg over publikumsrekord med 1633 tilskuere, hadde lite å by på offensivt, men fikk en god mulighet da Petter Strand mistet ballen på egen halvdel etter ti minutter. Erling Kleppo Vangen førte den fram i banen og løsnet skudd, men forsøket gikk utenfor.

Torgeir Børven og VIF feiret fem scoringer mot Stjørdals/Blink onsdag kveld. (Ole Martin Wold/NTB)

Og Blink fikk en ny god mulighet, sin beste i matchen, få minutter etter. Andreas Fossli fikk stige til værs i ensom majestet på corner, men headet like over. Kort etter hadde vertene en ball i mål, men ble avvinket for offside.

Etter en liten periode med Blink-ypping, tok Vålerenga over igjen. Torgeir Børven avsluttet fint i mål etter 28 minutter, men også han måtte konstatere at assistentdommer hadde markert for offside.





Vålerenga pøste på

Uansett skulle bortelaget doble sin ledelse. Like før hvilen slo Simen Juklerød ballen inn fra venstre på frispark, og inne i boksen stanget vikarstopper Fredrik Oldrup Jensen inn 2-0. Det var også pauseresultatet.

Aleksander Hammer Kjelsen fikk nesten sitt andre mål for dagen kort etter hvilen, men en Blink-fot var i veien like foran streken. Like etter var det innbytter Filip Thorvaldsens tur da han ble spilt alene mot mål, men forsøket til vingtalentet gikk i stolpen og ut.

Torgeir Børven fikk en gigamulighet til å sette inn 3-0 drøyt ti minutter ut i omgangen, men forsøket inne i boksen gikk i stolpen og ut. Magnus Bech Riisnæs headet returen utenfor.

Men så skulle 3-0 komme. Henrik Bjørdal hælflikket ballen til Magnus Bech Riisnæs inne i boksen, og midtbanetalentet fintet vekk keeper og plasserte ballen inn i mål. Dermed var oppgjøret i praksis avgjort.

[ Emilsen om VIF: – De har nok hatt litt å tenke på (+) ]

Viking neste for VIF

VIF fortsatte å dominere, og kvarteret før full tid dunket Petter Strand ballen i stolpen fra distanse. Men scoringsshowet var ikke over for gjestene. Kort etter stolpetreffet skled Børven inn 4-0 fra kloss hold etter et flott forarbeid fra Filip Thorvaldsen.

Blink maktet ikke å mobilisere til en sluttspurt, og i stedet var et VIF som fastsatte sluttresultatet til 5-0. Innbytter Jacob Dicko Eng slo inn til Henrik Bjørdal få minutter før full tid, og indreløperen plasserte ballen kontrollert inn i venstre hjørne.

Jan Frode Nornes kunne dermed konstatere at debutkampen som hovedtrener i VIF gikk til de grader etter planen. Et lite skår i gleden var dog at kantspiller Daniel Håkans måtte ut med skade midtveis i første omgang.

Neste oppgave for Vålerenga er Viking hjemme i serien. Den matchen spilles allerede lørdag.

[ Røper Vitinho-endring i VIF: – Har skjedd de to siste ukene (+) ]

---

Kampfakta

Fotball-NM, menn, 4. runde

Stjørdals/Blink – Vålerenga 0-5 (0-2)

M.U.S. Stadion Sandskogan, 1633 tilskuere

Mål: 0-1 Aleksander Hammer Kjelsen (6), 0-2 Fredrik Oldrup Jensen (45), 0-3 Magnus Bech Riisnæs (67), 0-4 Torgeir Børven (76), 0-5 Henrik Bjørdal (86)

Gult kort: Torgeir Børven, Vålerenga.

Dommer: Marius Hansen Grøtta, Malmefjorden IL

Vålerenga (4-3-3): Jacob Storevik – Vegar Eggen Hedenstad, Aleksander Hammer Kjelsen, Fredrik Oldrup Jensen, Simen Juklerød (Leonard Zuta fra 66.) – Magnus Bech Riisnæs (Vitinho fra 79.), Petter Strand (Stian Sjøvold Thorstensen fra 80.), Henrik Bjørdal – Daniel Håkans (Filip Thorvaldsen fra 26.), Torgeir Børven, Mohamed Ofkir (Jacob Dicko Eng fra 66.)

---

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!