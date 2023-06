Svindland i hundre da Kåffa banket Ulf

KFUM ARENA (Dagsavisen): Simen Hestnes, Johan Andres Hummelvoll-Nunez og Remi-André Svindland scoret målene for hjemmelaget i varmen på Ekeberg, mens Henrik Bjørgen Jensen ordnet gjestenes trøstemål mot slutten.

Et formsterkt Kåffa stilte for anledningen uten profilen Robin Rasch, men hadde likevel få problemer med å sikre full pott i solskinnet. Dermed er fasit altså 15 av 15 mulige poeng på de fem siste.

Resultatet søndag gjør at Kåffa klatrer opp på 22 poeng og henger med i tetstriden. Sandnes Ulf, som kom til oppgjøret med to tap på rad, fikk nå sitt tredje og blir liggende i bunnstriden med sine 13 poeng.

Volleyscoring av Kåffa

Og det var ikke bare sola som varmet for hjemmefansen på Ekeberg, for etter 1-0-scoringen hadde Kåffa stort sett full kontroll. Før vertene tok ledelsen yppet imidlertid Ulf seg noe. Etter tre minutter hadde gjestene en ball i mål, men dommer Ajdin Medic hadde allerede blåst for en situasjon i forkant. Etter drøyt ti minutter var veteranen Tommy Høiland farlig frampå, men spissen skjøt like utenfor.

Så tok hjemmelaget føringen på flott vis. Keivan Ghaedamini slo inn fra venstre, og på volley banket Simen Hestnes ballen i mål på lekkert vis.

Og det skulle bli enda bedre for hjemmelaget. Remi-André Svindland, som før kampstart fikk en drakt med «100» på for hundre spilte kamper for Kåffa nylig, slo gjennom Johan Andres Hummelvoll-Nunez mot mål. Sistnevnte doblet på kontrollert vis ledelsen for vertene.

Kort tid etter fikk Obilor Okeke en stor mulighet, men Aslak Falch i Ulf-buret var med på notene og avverget.

Simen Hestnes (i front) jubler for sin 1-0-scoring mot Ulf. (Halvor Byf)

Småampert

Og det var Kåffa som igjen skulle få nettsus, denne gang ti minutter før pause. Hummelvoll-Nunez dro til fra distanse, og ballen så ut til å så vidt gå i jubilanten Svindland og i mål, for sistnevnte jublet som om scoringen skulle være hans. I så fall passende for anledningen for 25-åringen.

Etter 3-0-scoringen sto frustrasjonen som skrevet i ansiktet på bortelaget, og etter en amper situasjon fikk både Tommy Høiland og Kåffas Momodou Lion Njie se det gule kortet.

Ulf fikk en gyllen sjanse til å redusere da KFUM-keeper Emil Ødegaard skled og slapp ballen forbi seg like før pause, men forsøket fra gjestenes Artan Memedov gikk i nettveggen fra skrått hold. Kort tid etter fikk Martin Ramsland muligheten inne i boksen etter frispark, men ballen gikk like over.

Obilor Okeke fikk på sin side en gigamulighet til å sette inn 4-0 for KFUM få minutter etter pause, men rakk akkurat ikke fram på et giftig innlegg fra lagkamerat Keivan Ghaedamini.

Sandnes Ulf reduserte

Like etter spilte Okeke gjennom Yasir Sa’Ad, men innbytteren maktet ikke å overliste Aslak Falch i Ulf-buret.

Kåffas Remi-André Svindland var en hårsbredd unna scoring på frispark etter en drøy time, men Falch vartet opp med en flott redning. I forkant hadde Ulf-innbytter Jonas Brune Aune satt ballen i stolpen og ut etter en farlig kontring fra bortelaget.

Så fikk Ulf redusert nærmest ut av ingenting. Innbytter Henrik Bjørgen Jensen utnyttet nøling i Kåffa-forsvaret drøyt ti minutter før full tid, og plasserte inn 1-3 med sitt første touch på ballen.

Innbytter Petter Nosa Dahl ville ha straffe for Kåffa da han gikk ned i boksen kort tid før slutt, men fikk ikke gehør av dommer Ajdin Medic. Uansett ebbet det ut i en kontrollert tomålsseier for hjemmelaget.

Kåffa og trener Johannes Moesgaard tar imot bunnlaget Åsane i neste serierunde. Den matchen spilles lørdag.

---

Kampfakta

Fotball, 1. divisjon menn

KFUM Oslo – Sandnes Ulf 3-1 (3-0)

KFUM Arena, 783 tilskuere

Mål: 1-0 Simen Hestnes (11), 2-0 Johan Andres Hummelvoll-Nunez (15), 3-0 Remi-André Svindland (35), 3-1 Henrik Bjørgen Jensen (79)

Gult kort: Momodou Lion Njie, KFUM. Gullbrandur Øregaard, Anders Hiim og Tommy Høiland, Sandnes Ulf.

Dommer: Ajdin Medic, Trosvik IF

KFUM: Emil Gundelach Ødegaard, Akinsola Akinyemi, Momodou Lion Njie (Kristoffer Lassen Harrison fra 58.), Mathias Tønnessen, Dadi Dodou Gaye, Remi-André Svindland, Simen Hestnes, Keivan Ghaedamini, Johannes Andres Hummelvoll-Nunez (Yasir Sa’Ad fra 58.), Sverre Sandal (Petter Nosakhare Dahl fra 71.), Obilor Denzel Okeke (Teodor Haltvik fra 83.)

---

