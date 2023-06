Lyn tok et jafs på Egersund

Det er nå bare to poeng opp til Egersund etter at Lyn vant knepent, men fortjent, på Color Line stadion. De havnet under tidlig i kampen, men snudde det allerede før pause. Ole Breistøl og Daniel Schneider scoret målene for laget med for dagen rødkledde shortser. Etter pause ble det ingen scoringer og da reiser Lyn hjem med tre viktige poeng i bagasjen.

Snudde kampen

Det skjedde mye innledningsvis på Color Line stadion. Lyn skapte først to gode muligheter, men det var hjemmelaget som scoret. Etter et flott angrep sendte Sander Kilen de oransje i ledelsen. Et Aalesund som ikke stilte med noe faretruende mannskap til tross for at laget ligger på nedrykksplass.

Etter 25 minutter hadde Lyn skapt fem store muligheter. Even Bydal fant Julius Skaug med et flott gjennomspill. De hadde laget høyt, indreløpere og backer var med. Anders Bjørntvedt Olsen og Andreas Hellum kombinerte fint på høyresiden før vingen slo inn. På motsatt side hadde Ole Breistøl startet på et løp mot første stolpe. Med bredsiden utlignet han fortjent.

Det skapte liv i de tilreisende fra Bastionen som hadde tatt turen opp til Sunnmøre. Med kampstart 17.00 minnet det om en Eliteseriekamp en søndag kveld. Lyn fortsatte å true vertene frem til pause og fikk utnyttet momentumet. På en dag der de var gode på dødballer var det nettopp en slik situasjon som førte til matchvinnerscoringen. Et langt innkast fra Håvard Meinseth ble stusset videre av spilleren som alltid vinner hodeduellene sine, Anders Bjørntvedt Olsen. Daniel Schneider beregnet ballbanen riktig og stanget ballen bort i hjørnet.

Målløst etter pause

Etter en Aalesund-offensiv tidlig etter pause fikk Lyn mer kontroll og hadde ballen mye i laget. Det var ingen stor omgang av noen av lagene, men for Lyn var det viktig å holde på ledelsen. Aalesund hadde ikke mye å komme med og enmålsledelsen så aldri spesielt truet ut.

Nå er det bare fire poeng fra Kjelsås på fjerdeplass, til Egersund på toppen. Notodden melder seg også på etter å ha slått serielederen. Etter kamper mot Vålerenga-rekruttene og Brattvåg skal Lyn møte tre av lagene rundt seg, nemlig Notodden, Kjelsås og Egersund. Men først er det altså Vålerenga 2 neste mandag.

---

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 10 søndag

Aalesund 2 - Lyn 1-2 (1-2)

Color Line stadion, 120 tilskuere

Mål: 1-0 Sander Kilen (8.), 1-1 Ole Breistøl (26.), 1-2 Daniel Schneider (42.)

Gule kort: Simen Haram, Aalesund. Anders Bjørntvedt Olsen, Julius Skaug, Lyn.

Lyn:

Alexander Pedersen - Håvard Meinseth, William Sell, Daniel Schneider, Herman Solberg Nilsen - Henrik Elvevold (Eskild Fredriksen fra 67.), Even Bydal, Julius Skaug (August Randers fra 90.) - Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum, Ole Breistøl (Brage Hylen fra 75.)

---