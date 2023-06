Endelig seiret Lyn igjen: – I dag hadde vi bestemt oss

GRORUD (Dagsavisen): Lyn har et overraskende godt tak på Rosenborg, men i dag krevde det noe helt spesielt for Rosenborg har vært et av formlagene i det siste, en periode der Lyn har vært det motsatte.

– I dag hadde vi bestemt oss for at det skal snus. Vi var veldig gira og motiverte for å slå tilbake i dag mot Rosenborg som vi slo to ganger i fjor, sier Maria Fink til Dagsavisen.

Gikk i krigen for hverandre

Etter fire seriekamper uten scoring endte endelig Anna Aahjem både lagets og sin egen måltørke allerede etter tre minutter. Det ga et allerede heltent lag enda mer tro på dette.

– Vi har snakket mye om jobben vi gjør for hverandre. Annas tidlige scoring ga oss enda mer energi og guts til å ta krigen, sier Fink.

Trener Oddbjørn Sindland har trukket fram lagets mentalitet flere ganger og i dag var dette nøkkelen. Når laget vinner duellspillet og er effektive foran mål er de et meget godt fotballag.

– Jeg er veldig fornøyd med tanke på den mentale rammen rundt det hele. Det er ikke lett å møte et topplag som Rosenborg etter de ukene vi har vært igjennom. Du kan se jentene er innbitt og det er ikke snakk om å gi det fra oss etter vi tar ledelsen. Vi vet at det ligger i oss, det har vi snakket mye om internt. Jentene gjennomfører også kampplanen utmerket i dag, sier trener Oddbjørn Sindland til Dagsavisen.

Anna Aahjem toppscorer igjen

Aahjem doblet ledelsen før pause med sin ellevte scoring for sesongen. Hege Riise tar ut landslagstroppen til VM mandag morgen, vi får se om det er plass til Toppseriens toppscorer i en tropp som mest sannsynlig har fem angrepsspillere. Lyns nummer ni har markert seg denne våren, men har ikke noe fokus på uttaket. For hennes del var det viktigst at laget vant igjen.

– Dette var virkelig etterlengtet for både meg selv og hele laget. Det har buttet imot i det siste, men i dag går vi i krigen sammen. Vi vinner duellene og forsvarer oss godt i andreomgangen. Den tidlige scoringen ga oss enormt med energi. Det er akkurat det vi har manglet i det siste, sier Aahjem til Dagsavisen.

Sprakk nullen

Etter å ha gått fire seriekamper på rad uten å score var det ikke helt ventet at Lyn ville gå rett opp i ledelsen i dag. I timene før kampstart hadde det regnet godt over gressmatta og det spilte faktisk en rolle i Lyns fordel. Stikkeren til Julie Jorde slo fart i det våte underlaget og Anna Aahjem på løp kunne la ballen gjøre jobben. Alene med Rugile Rulyte var spissen nådeløs og banket ballen ned i hjørnet.

En fantastisk start på kampen for et Lyn med mange konsentrerte blikk i laget. Dette var et heltent og godt forberedt lag som trykket til i duellene. Josefine Birkelund var meget god i de defensive duellene med Anna Jøsendal. Selma Hernes stupte inn i taklingene på midtbanen. Kamilla Melgård løp utrettelig og Aahjem var god til å holde på ballen.

Josefine Birkelund hadde full kontroll i duellene med Anna Jøsendal. (Håvard Sollie)

Farlige hver gang

Forrige helg opplevde Lyn at motstanderen scoret ved hver eneste sjanse. I dag var det motsatt. De ble brått meget truende mot et dårlig organisert Rosenborg-forsvar. Ved 2–0 var det Jenny Røsholm Olsen som gjorde hele forarbeidet. Hun holdt seg rolig nede ved dødlinja og slo inn i perfekt tidspunkt. En målkåt Anna Aahjem møtte ballen og doblet ledelsen på deres andre sjanse.

– Jeg er veldig fornøyd med bevegelsen min før den scoringen, sier Aahjem.

Faktisk var det nærmere 3–0 inn mot pause. Jenny Røsholm Olsen sendte en suser fra distanse som keeper Rulyte måtte strekke seg helt ut på. Selma Hernes fikk også en god mulighet med et skudd. Med disse sjansene på toppen av to Aahjem-mål og et solid duellspill var det fullt fortjent med 2-0-ledelse til pause.

– Det er bare uflaks at vi ikke ledet med mer. Angrepsspillet satt veldig bra i dag, sier Aahjem.

Ble spilt dype

Naturligvis ble andreomgangen en kamp med ryggen mot veggen for Lyn. Rosenborg må egentlig ha tre poeng for å henge med i toppen, etter at Vålerenga vant sin kamp denne runden. Men de sliter altså mot Vålerengas byrival. Etter et komfortabelt første kvarter begynte virkelig Rosenborg-presset å sette Lyn på prøve da det gjensto en halvtime. Emilie Nautnes brant en stor sjanse fra kloss hold før skuddene begynte å komme på mål.

Sandra Rød Ask har hatt en stigende prestasjonskurve denne våren og spilte nok en god kamp. Hun tok de skuddene som kom, med varierende vanskelighetsgrad. Med god hjelp av en trygg Trine Skjelstad Jensen og solid Iselin Sandnes Olsen måtte ikke keeperen for ofte ut i feltet. Maria Fink var også god å ha på streken.

– Jeg syns det var gøy å forsvare oss i andreomgangen. Krevende, men gøy. Vi har ganske god kontroll, sier Maria Fink.

Maria Fink er tilbake i laget og bidro med trygghet og duellspill. (Håvard Sollie)

Holdt nullen igjen

Lyns trenertrio gjorde ingen bytter før det siste kvarteret, men det så ut til å gå bra. Det ble intet trippelbytte i avslutningen som eventuelt kunne snudd kampbildet i sluttfasen.

Lyn sto imponerende godt hele kampen ut og kan innkassere de tre viktigste poengene for sesongen. Det er også en sjelden null å ta med seg, bare den andre for sesongen.

– Vi demmer opp for det meste Rosenborg har å komme med og har god kontroll. Særlig det lave presset var veldig bra i dag. Sandra spiller en god kamp og har fine redninger. Laget rundt henne er solid når vi må forsvare oss så mye som det blir. Vi ledet nesten hele kampen og da blir det mye forsvar i andreomgang. Skal vi ta enda et steg kunne vi vært enda mer kontrollerende med ballen, men jeg er veldig fornøyd. Dette er utrolig deilig, sier Oddbjørn Sindland.

En vond trend er kanskje snudd. På onsdag kan de avansere i cupen før Stabæk er neste motstander i Toppserien neste helg.

– Forhåpentligvis har vi snudd det nå. Vi holder nullen i dag og skal gjøre det igjen fremover. Det er mentaliteten vi må ha, sier Maria Fink.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 15 søndag

Lyn – Rosenborg 2–0 (2–0)

Grorud match kunstgress, 212 tilskuere

Dommer: Sander Johannesen, Nordre Eidsvoll

Mål: 1–0 Anna Aahjem (3.), 2–0 Anna Aahjem (26.)

Gule kort: Kristine Minde, Rosenborg.

Lyn:

Sandra Rød Ask – Josefine Birkelund, Trine Skjelstad Jensen, Maria Fink, Iselin Sandnes Olsen, Emilie Closs – Kamilla Melgård (Cornelia Fladberg fra 90.), Selma Hernes, Julie Jorde, Jenny Røsholm Olsen (Monica Nedgård Isaksen fra 75.) – Anna Aahjem (Emma Amundsen fra 90.)

---