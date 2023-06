Skeid fikk en ny omgang juling av KFUM

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): I kameratduellen mellom Gard Holmes Skeid og Johannes Moesgaards KFUM Oslo ble resultatet nesten helt likt som i fjor. KFUM reiser hjem til Ekeberg med en firemålsseier fra Nordre Åsen.

Etter en god Skeid-start kolliderte plutselig Obilor Okeke og Simen Vidtun Nilsen med stor kraft. Situasjonen førte til at Skeid-keeperen måtte gi seg, men ikke før Johannes Nunez rakk å sende KFUM i ledelsen etter en forsvarstabbe. Like før pause doblet Robin Rasch ledelsen for gjestene og da ventet en tung andreomgang for Skeid.

Mot slutten av kampen var KFUM også hvassest og pyntet på sitt eget resultat. For Skeid ble dette en blytung ettermiddag med store likheter til det tilsvarende oppgjøret forrige sesong.

Vidtun Nilsen og Okeke støtet sammen

I et helt jevnt første kvarter var begge lagene angrepsvillige. Skeid skulle i strupen på KFUM, men gjestene spilte av det umiddelbare presset. Det svingte fram og tilbake i starten og det oppsto en spesiell situasjon av det. KFUM-keeper Emil Ødegaard fikk en ball sprettende mot seg, i stedet for å vente på den og plukke den opp valgte han å banke ballen i lengderetningen. Det ble en brukbar bakromsball som tok nesten alle på senga. Obilor Okeke jaktet ballen og så ut til å nå den før Simen Vidtun Nilsen kom ut og hestesparket ballen ut med en voldsom kraft. Samtidig kolliderte han med Okeke som hadde blikket vendt oppover, på grunn av den høye spretten. Vidtun Nilsen var nok først på ballen, og Skeidoksene var tydelige på at Okeke hadde skylden. Dommer Stian Sletner dømte frispark til Skeid og lot det bli med det, og det var nok helt riktig.

Vidtun Nilsen ble såpass skadet av sammenstøtet at han måtte gi seg ti minutter senere. Okeke klarte seg bedre og kom til en stor sjanse fra kloss hold, men satt ballen rett utenfor krysset.

[ VIF mot Godset: To klubber under press ]

KFUM i ledelsen

Det var nok en lang klarering fra eget forsvar som førte til den første scoringen. Kristoffer Harrison dunket til fra egen sekstenmeter, denne gangen hadde Hayder Altai falt av i tide og hadde kontroll på ballen. Johannes Nunez lurte bak han og da tilbakespillet til Vidtun Nilsen var altfor svakt hadde Nunez nese til å lukte det. Han plukket opp den løse ballen og sendte den under en Vidtun Nilsen som ga seg etter baklengsmålet.

Scoringen ga KFUM et klart spillemessig overtak. Skeid ble spilt lave, tidvis helt ned til egen boks. KFUM prøvde seg på innlegg og skudd fra distanse, men Per-Magnus Steiring var god i Skeid-forsvaret. Større problemer fikk hjemmelaget da de selv hadde ballen og mistet den med laget i ubalanse. En kjempesjanse oppsto da KFUM brøt Skeid og kontret med stor styrke. Obilor Okeke slapp ut til Keivan Ghaedamini som burde scoret, en vanvittig blokkering av Per-Magnus Steiring reddet Skeid.

Johannes Nunez sendte KFUM i ledelsen etter 19 minutter. (Guttorm Lende)

0–2 rett før pause

Skeid hevet seg i de siste ti minuttene før pause og hadde momentum på KFUMs banehalvdel. Johnny Buduson kom til noen avslutninger og Kristoffer Hoven ble mer involvert. Men hjemmelaget kom ikke noe nærmere enn en corner.

I stedet doblet KFUM ledelsen fire minutter før pause. Et langt angrep endte med spill langs høyresiden. Et svært passivt Skeid-forsvar lot Obilor Okeke stå helt fri inne i feltet. Presset var for svakt og den lite populære spissen trillet videre til Robin Rasch. KFUMs midtbanegeneral gjorde som Rodrigo for Manchester City, sendte ballen i mål med et velplassert og hardt skudd.

En kalddusj for Skeid som var i ferd med å kjempe seg nærmere enn utligning. De måtte også tåle å se at Okeke jublet i retning Skeidoksene, som hadde buet på han ved enhver anledning etter kollisjonen med Vidtun Nilsen.

[ Braut Haaland: - Stort for en gutt fra Bryne ]

På jakt etter redusering

Det var en stor oppgave som ventet Skeid etter sidebyttet. De var nødt til å forbedre fremdriften i angrepsspillet, og ikke minst få opp presisjonen. De spilte gjestene lavere enn før pause, men slet med å kombinere seg igjennom. Da David Hickson gjorde ting på egen hånd kom de nærmest. Venstrebacken driblet seg innover i feltet og slo hardt inn. Kristoffer Hoven var på plass, men fikk ikke tåa på ballen. Returen havnet hos Torje Naustdal som fikk skuddet sitt blokkert.

Det voldsomme sammenstøtet mellom Simen Vidtun Nilsen og Obilor Okeke ble et vendepunkt på Nordre Åsen. (Vidar Ruud )

Johannes Moesgaard tok av Remi Svindland og Obilor Okeke da uret rundet timen. Inn kom Teodor Haltvik og Petter Nosa Dahl, sistnevnte hadde 100 minutter i beina fra onsdagens cupoppgjør mot Åsane. I tiden etter disse byttene fikk igjen KFUM overtaket og kom til halvsjanser før Skeid igjen overtok initiativet da kampen gikk inn i det siste kvarteret. Et firedobbelt bytte av Gard Holme bidro til det.

[ Lyn i fyr og flamme da Bastionen ble hyllet: – Helt avgjørende for oss ]

Punkterte kampen i god Skeid-periode

Med friske bein kom de oftere i posisjon, særlig nedover kantene og til innlegg, men timingen satt ikke helt. Det var en god tendens i laget og selv om de store sjansene uteble var det noe på gang.

Som i forkant av 0–2 scoret KFUM midt i Skeids bedre periode. Robin Rasch snappet opp ballen og hadde blikket med seg. Simen Hestnes overtok sentralt utenfor boksen og Skeid-forsvaret ble for opptatt av ballen. Med en håndballstikker sendte Hestnes ballen enkelt inn til Teodor Haltvik som hadde rom og tid alene med Isak Midttun Solberg. Innbytteren gjorde ingen feil og hamret spikeren i kista.

Da gikk lufta ut av Skeid-ballongen og i sluttminuttene gjorde en tidligere Skeid-spiller vondt til verre. Yasir Sa’Ad kom inn i det 83. minutt og fikk æren av å sette det fjerde med et flott hodestøt bare tre minutter senere. Petter Nosa Dahl burde lagt på et femte på overtid, men satt ballen over det åpne målet.

Tre poeng fører laget fra Ekeberg opp på kvalikplass, mens Skeid forblir nest sist med få poeng som skiller på nedre halvdel av tabellen. Det samme kan sies om øvre halvdel, fra KFUMs sjetteplass er det bare fem poeng opp til toppen. Sandnes Ulf kommer til Ekeberg om to uker, mens Skeid møter Raufoss samme dag. Neste helg er det landslagspause.

---

Kampfakta

1. divisjon, runde 12 søndag

Skeid – KFUM Oslo 0–4 (0–2)

Nordre Åsen kunstgressbane, 657 tilskuere

Dommer: Stian Røvig Sletner, Rustad Abildsø

Mål: 0–1 Johannes Nunez (19.), 0–2 Robin Rasch (41.), 0–3 Theodor Haltvik (78.), 0–4 Yasir Sa’Ad (86.)

Gule kort: Henning Andresen, Torje Naustdal, Skeid. Robin Rasch, KFUM.

Skeid:

Simen Vidtun Nilsen (Isak Midttun Solberg fra 20.) – Henning Tønsberg Andresen, Per-Magnus Steiring, Hayder Altai (Syver Aas fra 73.), David Hickson – Torje Naustdal, Ulrich Østigård Ness (Tage Johansen fra 73.), Bendik Rise (Fredrik Flo fra 73.), Marcus Melchior (Maxwell Effiom fra 73.) – Johnny Buduson, Kristoffer Hoven

KFUM Oslo:

Emil Ødegaard – Dadi Gaye, Akinsola Akinyemi, Mathias Tønnessen, Kristoffer Harrison, Keivan Ghaedamini – Remi-André Svindland (Teodor Haltvik fra 62.), Robin Rasch, Simen Hestnes (Sverre Sandal fra 80.) – Johannes Nunez (Yasir Sa’Ad fra 83.), Obilor Okeke (Petter Nosa Dahl fra 62.)

---