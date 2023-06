Vålerenga og Brann delte poengene: – Det føles som et tap

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Etter uavgjort mot Avaldsnes ønsket Vålerenga å komme tilbake på vinnersporet. Slik ble det ikke, for Brann hevet seg også etter et par svake kamper. Årets serieleder og fjorårets seriemester delte poengene og ingen av lagene fortjente å vinne. Det var en kamp med mange feil og et labert tempo.

– Det gjøres så mange rare valg og det er masse feil i begge lag. Nå er det to kamper rad der vi ikke klarer å spille vårt eget spill, og det er derfor vi taper i dag, sier Thea Bjelde til Dagsavisen. Tap ble det ikke, men ett poeng er to for lite for serielederen. – Det føles som et tap og er bare kjipt, sier Bjelde.

Det ellevte fra hjørne

Vålerenga tok ledelsen med sitt ellevte mål fra hjørnespark denne sesongen. Ingibjörg Sigurdardóttir headet det inn rett etter pause. Det er en del av spillet førstelagstrener Johannes Klæboe har ansvar for. Han ble hentet til klubben før denne sesongen.

– Vi har også elleve forskjellige målscorere på disse dødballene, det sier litt. Om vi presterer bra på disse situasjonene, altså om innlegget og innløpene er gode, så skal vi score på ett av tre hjørnespark, sier Klæboe til Dagsavisen.

Brann vokste inn i kampen utover i andreomgang og en meget god Rakel Engesvik ordnet ett poeng for gjestene. – Brann har hevet seg i det siste, men jeg føler at vi fortsatt er et mye bedre lag. Det er vanskelig å si hvorfor vi nå har spilt to kamper der vi er langt under nivået vårt, sier Bjelde.

Nå har Vålerenga bare to poeng på de to siste kampene, mens Rosenborg har fått opp farten. Det fører til at serieleder Vålerenga ikke lenger har en enorm ledelse på toppen av tabellen.

– Vi må finne ut hvorfor vi i dag er så like som i prestasjonen mot Avaldsnes. Det er en hakkete kamp med masse feil og dårlig timing i spillet. Vi er misfornøyde med at vi ikke får ut det som bor i oss. For det er mye å gå på. Dette var ingen god Toppseriematch, sier Klæboe.

Thea Bjelde og tidligere VIF-spiller Rikke Nygard delte poengene på Intility i dag. (Oskar Wikestad)

Et lukket kampbilde

Andrine Tomter var tilbake i laget i sin siste måned som Vålerenga-spiller. Det samme var Olaug Tvedten og Felicia Rogic, etter at de startet som innbyttere på tirsdag mot Avaldsnes. Det var en kamp der serielederen ikke kom opp på sitt vante nivå, mot Brann er det viktig å ha dagen, selv om den regjerende mesteren har vært skuffende i år.

Med to målløse kamper på rad var det også et Brann med revansjelyst på Intility. De rødkledde la seg først lavt, men fikk hevet laget etter de første ti minuttene. De prøvde seg på noen raske angrep og truet litt på innlegg, men det luktet ikke mål av gjestene.

– Vi skaper ikke så mye, men det er en bedre omgang av oss i dag, sier tidligere VIF-spiller Rikke Nygard til TV2 i pausen.

For Vålerenga var Felicia Rogic mye involvert i starten på sine ivrige bakromsløp. Karina Sævik prøvde å posisjonere seg for å motta ballen, men det lugget på siste tredel. Thea Bjelde spilte godt på midtbanen og dekket mye rom, det var nesten hun også ble målscorer tidlig i kampen med et hardt langskudd.

Det var kampens største sjanse fram til et angrep der Vålerenga var presise og flyttet ballen hurtig. Ylinn Tennebø videre til Olaug Tvedten, på entouch videre til Sævik som hadde mer rom enn hun var klar over. Toppscoreren skjøt med en gang, men det ble et dårlig treff som ikke lagde problemer for Aurora Mikalsen.

– Det er mye rusk fra oss, sier Karina Sævik om den første halvdelen.

Enda et dødballmål

Andrine Tomters venstrefot vil bli savnet etter hun forsvinner når måneden tar slutt. Den har nemlig spilt en stor rolle i Vålerengas hjørnesparksuksess i år. Det ellevte for sesongen ble stusset inn av Ingibjörg Sigurdardóttir. Branns keeper Aurora Mikalsen kom ikke ut og opp i tide, og viste stor skuffelse over baklengsmålet. For Vålerengas del var det en perfekt start på den siste omgangen.

– Helt siden Marbella har vi øvd på rollene på faste situasjoner. Jentene vet hva de skal gjøre. Egentlig er det ikke noe hokuspokus, sier Johannes Klæboe.

Et nytt kampbilde

Til tross for målet fortsatte kampen i det samme rotete sporet. Det var mange feil i begge lag og tempoet var lavt. Det var tid for bytter. Elise Thorsnes kom inn etter åtte kamper skadet. – Vi trenger en som kan holde på ballen, sier Johannes Klæboe om det byttet.

Brann satt inn Rakel Engesvik og dette var en periode der gjestene var klart best. Andrine Hegerberg var god på en midtbane som Brann nå styrte, Vålerenga var over i et kontringsmodus. Engesvik viste de ferdighetene Klæboe etterlyste, og det bidro sterkt til at Brann utlignet. Først måtte Guro Pettersen i aksjon på et langskudd, men målet var det klasse over. Engesvik trakk seg innover og dunket ballen inn i korthjørnet. Bare minuttet før hadde Thea Bjelde en stor sjanse på en overgang der Vålerenga kom to mot en.

– Jeg synes vi har god kontroll på dem etter 1-0, men så mister vi det, sier Klæboe.

Elise Thorsnes er tilbake fra skade. Her ble hun nesten matchvinner på overtid. (Oskar Wikestad)

Nesten for Thomsen og Thorsnes

Spillet til Vålerenga var ikke på topp og laget slet med å sette sammen angrep. Det ble mange upresise pasninger og gale valg på siste tredel. De klarte å stoppe Branns momentum etter utligningen, men i sluttfasen fant ingen av lagene veien til seier. Janni Thomsen var nære på en kontring, også Elise Thorsnes kom til et skudd, men Aurora Mikalsen og resten av Brann-forsvaret fikk avklart.

– Vi skaper egentlig nok til å vinne kampen, men setter ikke sjansene. Det gjorde vi tidligere, sier Thea Bjelde.

Nå har Vålerenga to uavgjorte kamper på rad. Samtidig virker det som Rosenborg har begynt å finne formen. Trønderne knuste Arna-Bjørnar i dag og knepper innpå serielederen. Det er nå seks poeng mellom lagene og Rosenborg har en kamp til gode. Neste helg er det Vålerengas tur til å møte Arna-Bjørnar, det er ikke noe midtukerunde som venter.

– Det har vært et tett kampprogram med mye reising. Det har ført til mange dager med lette økter og restitusjon. Nå skal vi nyte godt av en treningsuke der vi må øve på fotball igjen, sier Johannes Klæboe.

– Vi ønsker å spille så mange kamper som mulig, det syns vi bare er gøy, men det er klart at med mange kamper må man tenke litt annerledes på treningene. Nå skal vi ha to dager fri og så må vi heve oss neste helg, avslutter Thea Bjelde.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 14 lørdag

Vålerenga – Brann 1–1 (0–0)

Intility Arena, 725 tilskuere

Dommer: Haakon Pedersen Bue, Raumnes & Årnes

Mål: 1–0 Ingibjörg Sigurdardóttir (47.), 1–1 Rakel Engesvik (71.)

Gule kort: Karoline Haugland, Brann.

Vålerenga:

Guro Pettersen – Janni Thomsen, Stine Ballisager Pedersen, Ingibjörg Sigurdardóttir, Andrine Tomter (Laura Pedersen fra 75.) – Ylinn Tennebø, Linn Vickius (Stine Brekken fra 75.), Thea Bjelde – Olaug Tvedten (Elizabeth Pechersky fra 88.) – Felicia Rogic, Karina Sævik

---