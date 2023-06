Nytt Ferrer-mål da Frigg vant i Bergen

2-0-scoringen fra Ulrik Ferrer var angriperens første siden de slo Ullern 9–2 15. mai. Uken etter, da de vant 4–1 over Ullern i cupen, måtte Ferrer av med skade. Den holdt han ute av 4-4-kampen mot Gjelleråsen og 3-5-tapet for Sarpsborg i cupen, men nå er han for alvor tilbake.

Målet var hans 15. på åtte kamper i serien, og han er overlegen toppscorer i avdelingen.

Faktisk er det ingen verken i de fem andre avdelingene i 3. divisjon, de to avdelingene i 2. divisjon, OBOS-ligaen eller Eliteserien som har scoret like mange mål som Ferrer så langt denne sesongen!

Viktig trepoenger

Seieren var Friggs første i serien på nesten en måned. Etter 9–2 (!) over Ullern 2 15. mai har det ikke blitt spilt all verdens av seriekamper, men de to de har spilt etter 9–2 har endt 4–4 (mot Gjelleråsen) og 1–1 (mot Lokomotiv Oslo).

Lørdag var de altså tilbake på vinnersporet etter en meget sterk 2-0-seier borte mot Fana, som før kampen lå a poeng med Frigg. Seieren tar Magnus Aadland og co. opp på 17 poeng, fortsatt på en 4. plass, med ni kamper spilt.

Serieleder Lysekloster leder med 21 poeng på åtte før sin kamp mot Ullern 2 søndag, i en kamp der de er store favoritter.

Store sjanser tidlig

Frigg kom ut i 100 i solskinnet i Bergen lørdag og var nære på 0–1 allerede etter fem minutter. Filip Pleym Mardal fikk tid og rom til å skyte fra 12–13 meter etter en kontring, men ballen smalt i tverrliggeren og ut.

Kvarteret var spilt da fikk Frigg corner. Den ble slått hardt langs bakken og Ferrer fikk flikket ballen videre, men den ble reddet på strek av Fana-keeper Henrik Mathias Bakke.

Gjestene eide store deler av banespillet og skapte flere halvsjanser før pause, men det ville seg ikke for Frigg. Like før det var passert 45 minutter kombinerte gjestene fint ved Varg Støvland og Peder Nomell, før sistnevnte skjøt fra åtte meter. Bakke reddet fint til corner, som ble klarert. Like etter var omgangen over.

Nære Fana-mål

Fana åpnet den andre omgangen best. Simen Brekkhus kom på et sugende løp inn i 16-meteren og skjøt fra ti meter upresset, men sleivet ballen noen meter utenfor.

Like etter kom Ferrer alene med keeper, men forsøket ble stoppet av Bakke. Så bommet Peder Nomell på en gigantisk mulighet fra åtte-ni meter, og da tenkte man kanskje litt om det skulle bli den type dagen for Frigg.

Og det var faktisk smått utrolig at ikke Fana tok ledelsen etter 54 minutter. Eirik Moldenes vippet ballen forbi en utrusende Egil Evensen i Frigg-buret, men touchet ble litt for langt. Moldenes jagde ballen og fikk skutt fra kloss hold, men forsøket gikk i nettveggen.

To raske Frigg-mål

Så våknet Frigg virkelig etter 56 og 62 minutter. Samuel Gray slo inn og fant Støvland på bakerste, som slo ut 45 til Mardal. Han var upresset og banket ballen i mål til 0–1.

0–2 var et faktum like etter. Først hadde Frigg en frippelsjanse (!) som ikke gikk i mål, men bare sekunder senere banket Ferrer ballen opp i nettaket fra 14 meter til 2-0, etter at Frigg vant igjen ball på Fana sin banehalvdel.

Frigg var best også mot slutten av kampen, og Fana skapte svært lite. Med andre ord en veldig fortjent seier til Magnus Aadland og co.!

---

KAMPFAKTA

Fana-Frigg

Norsk Tipping-Ligaen avd. 1

Mål: 0–1 Filip Pleym Mardal (56), 0–2 Ulrik Ferrer (62)

Gule kort: Samuel Gray, Varg Støvland.

Frigg: Egil Evensen – Jørgen Solvang Nilsen, Marius Cassidy, Samuel Gray, Jonas Halsne (Christian Aagesen etter 79) – Varg Støvland, Joakim Holmedahl (Benjamin Rio-Moe etter 79), Peder Nomell (Ola Anthonsen-Meløy etter 64), Ebrima Sawaneh – Filip Mardal, Ulrik Ferrer (Håkon Vold etter 64)

---