VIF-juvelen: – Første gang jeg møter motgang

VALLE (Dagsavisen): Dicko Eng fikk sitt gjennombrudd på Vålerengas A-lag i fjor, og flere har spådd store ting for kantspilleren. Så langt i 2023 har det imidlertid skortet på målpoeng for 18-åringen. Prestasjonene har, som for lagets del, variert.

– Det har vært skuffende for min del, det er ikke til å legge skjul på. Men slik er fotballen, det går opp og ned. Jeg må bare håndtere det. Være tålmodig, sier Dicko Eng til Dagsavisen.

Angrepsspilleren beretter følgende om at toppformen ikke har meldt seg ennå:

– Det er jo irriterende. Hva skal man si, det er jo første gang jeg møter motgang. Men gutta på laget hjelper meg, og det samme gjør mentaltrener Ann-Helen Gamlesanne. Det skal gå fint, det. Jeg må bare finne meg selv igjen, sier 18-åringen smilende.

Les alt om Vålerenga her!

Vålerenga-treneren har troen

– Det er vel mye læring i dette også?

– Ja, helt klart. Veldig mye læring. Det kommer sannsynligvis til å skje senere i karrieren også, for det skjer jo med alle. Så jeg skal komme sterkere ut av dette, forsikrer han.

Vingtalentet Jacob Dicko Eng i solskinnet på Valle tirsdag. (Jørn H. Skjærpe)

Vålerengas trener er også sterk i troen på at 18-åringen snart herjer på flanken igjen.

– Jacob Dicko Eng er et fantastisk talent. Nå er han inne i det som er helt normalt for en ung fotballspiller, nemlig at det går opp og ned. Snart går det opp igjen, sier Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

– Hva kan han gjøre selv?

– Det handler om å få opp selvtilliten, og det skjer først og fremst på treningsfeltet. Gode opplevelser på trening først, og så vil de gode opplevelsene i kamp følge, svarer VIF-treneren.

[ VIF-kapteinen hyller «flaggskipet» Glimt: – Klasseforskjell (+) ]

G19-EM i horisonten

Gode opplevelser kan det også bli i landslagssammenheng. Dicko Eng er tiltenkt en plass i troppen til G19-EM i Malta 3.-16. juli. Men siden mesterskapet ikke går i en landslagspause, er det ikke klart om VIF-spilleren og hans lagkamerat Magnus Bech Riisnæs blir med flyet til Malta.

– Vi får se om jeg og Riisnæs får dra. Det er mange VIF-kamper framover nå, og mesterskapet er jo ikke lagt til landslagspausen, poengterer Dicko Eng, som foreløpig ikke vil røpe noe om samtalene med klubben.

– Men landslagstreneren (Luis Pimenta) «pusher» på for at vi skal få bli med, sier Dicko Eng smilende.

Han legger ikke skjul på at et mesterskap hadde vært moro å få oppleve.

– Men Vålerenga er klubben min, da, så jeg må høre på dem. Men det hadde vært gøy å spille G19-mesterskap med landslagskameratene mine, så vi får se hva som skjer. Avgjørelsen blir vel tatt mot slutten av måneden.

[ Nå skal han slå gjennom i VIF: – En helt uvirkelig følelse (+) ]

Sotra neste for VIF

Fagermos Vålerenga-mannskap gjester onsdag Sotra i cupens tredje runde. VIF-treneren sier han vil prioritere kampen på lik linje med Lyn-kampen i runde to. Men grunnet belastningen det tette kampprogrammet medfører, kan det hende at noen fra førsteelleveren hviles. Ting tyder uansett på at Jacob Dicko Eng er en av spillerne som får starte.

– Det blir gøy å spille kamp. Sotra spiller i 2. divisjon, men alt kan skje i cupen. Man vet aldri. Vi forbereder oss som mot alle andre motstandere. Vi får bare kjøre på, sier 18-åringen.

Vålerenga-spillerne i aksjon på tirsdagens trening. (Jørn H. Skjærpe)

– Du har jo herjet mot 2.-divisjonsmotstand tidligere, for VIF 2. Det blir vel målet mot Sotra også?

– He-he. Nå skal jeg ikke «jinxe» noe her, men det er planen, sier en glisende Dicko Eng.

Sotra, som trenes av Renate Blindheim, ligger på fjerdeplass i 2. divisjon, avdeling 2. Laget er ubeseiret på hjemmebane så langt i serien (sju poeng av ni mulige).

[ Eks-kapteinen om VIF: – Vi må få vekk den tankegangen (+) ]

[ Al-Samarai trekker seg fra VIF-styret (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!