VIF enkelt videre i cupen da Børven endte måltørken

Vålerenga hadde full kontroll kampen igjennom, og ledet komfortabelt mot hjemmelaget Sotra med 2-0 til pause. Andreomgangen ble en ren transportetappe for VIF, med få sjanser til begge lag. 4. runde i cupen trekkes senere onsdag kveld.

– Fint å gå videre. Det var okei for oss å få 2-0 forholdsvis tidlig. Så var det bare å spille smart og ikke bruke for mye krefter, sa Børven til TV 2 etter kampslutt.

Målet var Børvens første scoring for sesongen.

– Nå håper jeg på en ketchup-effekt i fortsettelsen, sa spissen.

Vålerengas Torgeir Børven, her fra en tidligere kamp. (Jørn H. Skjærpe)

Vålerenga tok kontroll fra start av i solskinnet på Vestlandet, og Fredrik Oldrup Jensen forsøkte seg med et skudd etter bare fem minutters spill. Forsøket gikk imidlertid utenfor. Kort tid etter prøvde lagkamerat Mohamed Ofkir seg fra skrått hold, men ballen gikk høyt over kassen.

Hjemmelaget Sotra kjempet tappert, men maktet ikke skape noe eller legge trykk på gjestene fra Oslo. Til slutt fikk Vålerenga hull på byllen. Etter 17 minutters spill ga Petter Strand ballen til Henrik Bjørdal ute på venstre, og sistnevnte slo ballen inn på bakerste stolpe. Der ventet måltyven Torgeir Børven, som stanget inn 1-0 for VIF bak en sprellende Morten Grasmo i Sotra-buret.

Ofkir doblet for VIF

Nevnte Bjørdal fikk to kjappe og gode muligheter til å doble ledelsen for gjestene. Først skjøt han via keeper og like utenfor kort tid etter 1-0-målet til Børven, og få minutter etter der igjen headet sunnmøringen like til side for mål etter corner.

Men 2-0 skulle komme. Fredrik Oldrup Jensen serverte Magnus Bech Riisnæs, som spilte ut til Vegar Eggen Hedenstad på høyre. Han la inn til Mohamed Ofkir i boksen, og Ofkirs avslutning snek seg inn bak Grasmo, som nok burde ha reddet. Burvokteren mente dog at ballen ikke hadde krysset streken, men uten å få gehør fra dommer Svein Oddvar Moen.

Ofkir fikk nesten sitt andre få minutter etter, men forsøket hans etter corner ble reddet på strek av et panisk Sotra-forsvar.

Vålerenga-duoen Mohamed Ofkir og Dag-Eilev Fagermo, her fra en tidligere kamp. (Ole Martin Wold/NTB)

Henrik Bjørdal fikk en ny mulighet etter en drøy halvtime, men midtbanemannen bommet på ballen fra god posisjon inne i vertenes boks.

Til slutt gikk lagene til pause på 2-0 til VIF. Sotra hadde knapt vært over midtstreken omgangen gjennom.

– En proff forestilling fra Henrik Bjørdal og co., sa fotballekspert Jesper Mathisen i TV 2s kommentatorboks.

– Vi har spilt smart. Vi har spilt rundt dem, latt ballen gå. Sotra har ligget med ballen på egen halvdel, sa Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til kanalen.

Strømsgodset neste for Vålerenga

I pausen kastet Sotra-trener Renate Blindheim innpå Casper Thorsen og Haakon Rusten Berge i jakten på redusering. Samtidig sa hun til TV 2 at spillerne måtte by mer på seg selv etter hvilen, og poengterte at laget ikke hadde noe å tape.

Og Sotra kom mer med etter pause, trolig mest fordi Vålerenga tok foten av gassen. Som i 16. mai-kampen mot HamKam (3-0-seier) ble andreomgangen en ren transportetappe for Fagermos mannskap i finværet.

Sotra fikk sin første sjanse i matchen åtte minutter før full tid. Midtbanespiller Henrik Nyland ble spilt fri inne i VIF-boksen, og fikk godt treff på volley. Men på vei mot mål suste ballen i en Sotra-spiller og utenfor, til Nylands skuffelse.

Vålerenga-innbytter Seedy Jatta fikk muligheten fra skrått hold inne i boksen på overtid, men en Sotra-spiller fikk blokkert med nød og neppe. Dermed ebbet det ut med en fullt fortjent tomålsseier for Fagermo og co.

– Fagermo kan være veldig fornøyd med det han har fått se fra sine gutter her i kveld, konstaterte Jesper Mathisen da sluttsignalet lød.

Søndag er det ny kamp for VIF. Da kommer Strømsgodset og Jørgen Isnes på besøk i Eliteserien.

Kampfakta

Fotball, menn. NM, 3. runde

Sotra – Vålerenga 0-2 (0-2)

Straume Sotra stadion, 800 tilskuere

Mål: 0-1 Torgeir Børven (17), 0-2 Mohamed Ofkir (21)

Gult kort: Daniel Tørum, Sotra. Jacob Dicko Eng, Vålerenga.

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar SK

Vålerenga (4-3-3): Jacob Storevik – Vegar Eggen Hedenstad, Henrik Heggheim, Fredrik Oldrup Jensen, Leonard Zuta – Magnus Bech Riisnæs, Petter Strand, Henrik Bjørdal – Mohamed Ofkir (Daniel Håkans fra 71.), Torgeir Børven (Seedy Jatta fra 81.), Jacob Dicko Eng

