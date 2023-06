Eks-kapteinen om VIF: – Vi må få vekk den tankegangen

Tollås, som la opp etter 2022-sesongen, var på plass på Intility Arena da VIF tapte 1-3 mot serieleder Bodø/Glimt søndag. Han har naturlig nok fått med seg at det har vært opp og ned for VIF i år.

– Jeg kjenner jo igjen mye fra tidligere. Toppnivået til Vålerenga er bra, men bunnivået er veldig lavt. Det er for ustabilt. Og sånn var det i hele min tid her også, sier 32-åringen til Dagsavisen.

– Det er symptomatisk for klubben, dessverre. Man klarer ikke å stabilisere noe som helst, på noe vis. Da tenker jeg ikke bare på prestasjoner, men alt, på en måte. Det krever kanskje en samling i bånn, uten at jeg skal komme med noen fasit, fortsetter han.

VIF-eierens rolle

Den tidligere stopperbautaen trekker fram den tunge formperioden i 2022-sesongen.

– Vi snakket litt om dette i fjor sommer, da vi slet som mest. Eieren (Tor Olav Trøim, journ.anm.) kunne bidra med penger og kjøpe spillere. Men problemet her er ikke mangelen på gode nok spillere, mener jeg. Det stikker langt dypere, og er mer komplekst enn som så, mener Tollås.

Sunnmøringen mener det er viktig å endre måten man tenker på.

– Man må få vekk tankegangen om at VIF nødvendigvis må ha bedre spillere. Det er heller noe strukturelt og kulturelt i klubben som gjør at man ikke klarer å stabilisere resultatene slik man ønsker.

Jonatan Tollås Nation i sin tid som aktiv i VIF. Her i en kamp mot Rosenborg. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Så hvordan skal man finne stabiliteten?

– Det er vanskelig. Det er ikke én ting man bare kan gjøre. Kontinuitet, som trener Dag-Eilev Fagermo snakker om, kan jo være en del av det. Men det er ikke noe nytt at kontinuitet er en del av det å skape suksess. Så dét alene tror jeg ikke vil løse det. Det kan være en del av oppskriften, men det stikker nok dypere enn som så.

Et Vålerenga som klarer seg uten rik eier?

– Hvor enkelt eller vanskelig er det for Vålerenga å løse dette?

– Det er i hvert fall ikke enkelt. Det er nærmere en tier på vanskelighetsskalaen enn ener, for å si det slik. Jeg har ikke noe godt svar.

Han peker imidlertid på avhengigheten av klubbeieren.

– Når du går inn i et overgangsvindu, kan du være prisgitt at det går bra for selskapet hans. Trøim har jo vært fantastisk for VIF – han har vært en viktig bidragsyter og støttespiller på alle vis. Men baksiden er som nevnt at man er prisgitt hvordan det går med businessen hans, med tanke på om man skal få gjort det man vil i det neste overgangsvinduet. Det i seg selv er jo ikke bra, men jeg skal ikke stå her og si at Trøim er problemet. For han har bidratt med veldig mye bra, understreker Tollås.

– Men man må prøve å bli bærekraftig. Selv om det er lettere sagt enn gjort, tilføyer han.

Dette spår han om tabellplassering

– Plasseringsmessig, hva kan Vålerenga håpe på i Eliteserien 2023?

– Sjuende, sjette, femte ... Man kan jo håpe på mer, selvfølgelig. Men erfaringsmessig blir det stort sett rundt der et sted, dessverre, svarer den tidligere VIF-kapteinen.

Selv innrømmer Tollås at han tidvis savner å snøre på seg fotballskoene.

– Til nå har jeg ikke savnet fotballen så mye. Det har vært deilig å få ting litt på avstand. Men når jeg er på kamp her, så savner jeg det. Noe på hobbybasis hadde i teorien vært gøy. Hadde jeg hatt barndomsklubben min i Oslo, så kanskje. Men det er ikke aktuelt med spill for en klubb jeg ikke har noe forhold til. Så det blir nok ikke noe. Jeg får holde meg i gang med padelspilling, sier en smilende Jonatan Tollås Nation.

