Ofkir nikket VIF til himmels da Lyn ble slått i derbyet

BISLETT (Dagsavisen): Vålerenga imponerte ikke, men klarte likevel å kare seg forbi erkerivalen fra nivå tre etter scoringer av Ofkir og et selvmål av Ibba Laajab. Julius Friberg Skaug scoret for Lyn. Dermed er det VIF som går til cupens 3. runde.

Da Ofkir satte inn 2-1 på tampen, veltet det VIF-fans ut på banen og kampen ble stoppet et par minutter før spillet ble satt i gang igjen.

Vålerenga-fans i fyr og flamme mot Lyn på Bislett torsdag. (Rodrigo Freitas/NTB)

Lyn-selvmål

På en humpete Bislett-gressmatte fikk Vålerenga en liten støkk etter et dårlig tilbakespill fra Leonard Zuta i åpningsminuttet. Ballen ble nesten plukket opp av vertene, men Jacob Storevik i VIF-buret fikk klarert med nød og neppe, via et Lyn-bein.

Bortelaget hadde mye ball de første 25 minuttene, men uten å skape det helt store. Simen Juklerød curlet en corner like utenfor stolpen, men ellers var det stort sett stille og rolig foran begge bur.

Klanen hadde møtt opp mannssterke for å støtte gjestene. Her på vei til kamp. (Rodrigo Freitas/NTB)

Etter 28 minutter tok imidlertid Vålerenga ledelsen. Ibba Laajab var uheldig og sendte ballen i eget nett etter corner fra venstre, og dermed kunne bortelagets fans senke skuldrene litt.

Laajab gjorde det nesten godt igjen for hjemmelaget like før pause. Han lurte av sin oppasser i boksen og løsnet skudd, men til VIFs lettelse gikk ballen like til side for mål.

Sjokkstart, men VIF kom tilbake

Men Lyn skulle ryste Dag-Eilev Fagermos mannskap kort tid etter hvilen. Mot spillets gang ordnet Julius Skaug 1-1. Etter et langt kast fikk Skaug til slutt ballen og ekspederte den i mål til voldsom jubel fra hjemmefansen.

En Lyn-supporter stormet banen i ekstase, men ble til slutt stanset av VIF-spiller Henrik Bjørdal som spente bein på ham før vaktene kom til.

Lyn-tilhengere - med innslag av Grorud - på Bislett mot VIF torsdag. (Rodrigo Freitas/NTB)

Lyn presset VIF bakover etter utligningsmålet. Flere ganger var vertene farlig frampå, men uten å komme til de helt store mulighetene.

Etter 74 minutters spill fikk Vålerenga-innbytter Torgeir Børven en kjempemulighet fra kloss hold, men spissen avsluttet like over.

Lyn-innbytter Andreas Hellum fikk muligheten til å utligne fra skrått hold kort tid etter, men spissens skudd gikk rett på Storevik i VIF-buret.

Så kom scoringen som knuste Lyn-hjertene på tampen. En corner ble slått på bakerste stolpe, og der fikk Mohamed Ofkir stå helt alene og styre ballen enkelt i mål.

Lyn kjempet for utligning i sluttminuttene, men måtte til slutt konstatere at Vålerenga vant knepent og avanserte.

Kampfakta

Fotball, menn. NM, 2. runde

Lyn – Vålerenga 1-2 (0-1)

Bislett stadion

Mål: 0-1 Ibba Laajab (selvmål, 28), 1-1 Julius Friberg Skaug (48), 1-2 Mohamed Ofkir (86)

Gult kort: August Randers, Lyn

Dommer: Harald Vollstad Sletner, Rustad Abildsø SK

Lagene:

Lyn (4-3-3): Alexander Hurlen Pedersen – Håvard Meinseth, Daniel Schneider, William Sælid Sell, Herman Solberg Nilsen – Julius Friberg Skaug (Eskild Fredriksen fra 72.), Even Bydal, Henrik Elvevold (Brage Hylen fra 88.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Ibba Laajab (Andreas Hellum fra 46.), Ole Breistøl (August Randers fra 88.)

Vålerenga (4-3-3): Jacob Storevik – Leonard Zuta, Henrik Heggheim, Aaron Kiil Olsen, Simen Juklerød (Petter Strand fra 46.) – Magnus Bech Riisnæs (Odin Thiago Holm fra 62.), Fredrik Oldrup Jensen, Henrik Bjørdal – Daniel Håkans (Mohamed Ofkir fra 62.), Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 73.), Jacob Dicko Eng (Jones El-Abdellaoui fra 89.)

