Fagermo: – Jeg har ringt banemesteren på Bislett

VALLE (Dagsavisen): Etter en knapp 1-0-seier mot 4.-divisjonslaget Råde i første runde av cupen, etterfulgt av 1-2-tap mot Stabæk på Nadderud mandag, skal Vålerenga slå tilbake i byderbyet mot Lyn torsdag kveld. At serieleder Bodø/Glimt gjester Intility Arena søndag, vil ikke VIF-trener Fagermo ta mye hensyn til.

– Ingenting. Vi må vinne cupkampen i morgen. Da kan jeg ikke ta hensyn til søndagen. Vi må riktignok se an belastningen litt, så det blir eventuelt et par endringer på grunn av det, men vi prioriterer kampen mot Lyn, sier Fagermo til Dagsavisen.

Roser Lyn-treneren

I utgangspunktet er det kun høyreback Vegar Eggen Hedenstad som er uaktuell. Han kan være tilbake etter Glimt-kampen.

Fagermo og Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen har kjent hverandre i en årrekke.

– Vi har ikke hatt så mye kontakt etter at han ble Lyn-trener, faktisk. Men vi har jo hatt mye kontakt før. Han er en kamerat, og fantastisk flott person. Et fint menneske, sier Fagermo.

– Hva klekker han ut for å slå VIF, tror du?

– Ikke noe spesielt. De spiller 4-3-3. Sannsynligvis er banen veldig spesiell og dårlig, så om Lyn står høyt eller lavt i presset vet jeg ikke. Men de må være direkte, på den banen.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen etter en kamp på Bislett. (Jørn H. Skjærpe)

– Etter den dårlige banen på Nadderud sist, hvordan skal man løse Bislett nå?

– Bislett-matta er dårligere enn Nadderud. Men jeg har snakket med banemesteren der, og han har sagt at han skal klippe den kort og vanne den. Jeg håper det hjelper litt. Så må vi være mer direkte i stilen og klart bedre på dødball, for der var vi direkte svake mot Stabæk. Dødball er viktig på sånne baner, poengterer Fagermo.

Derfor trener ikke Vålerenga på Valle-gresset

– Angående naturgress: Dere trener ikke på gressbanen på Valle. Er det noe dere har vurdert?

– For det første er den ikke behandlet på en måte som gjør at den er «trenbar». For det andre så er det skaderisiko i det. Det er først og fremst derfor vi ikke gjør det.

– Har dere vurdert treninger på øvrige naturgressmatter, for eksempel foran kamper som mot Stabæk og Lyn?

– Nå har vi spilt fire på gress i serien. Mot Rosenborg på Lerkendal og i Haugesund spilte vi veldig bra. I Bergen før det, ikke så bra. Så ble det tap mot Stabæk, men Nadderud er ingen fotballbane. Det blir det ikke mot Lyn heller. Da er det vanskeligere, for da blir det et annet type spill enn det du trener på hver dag. Sånn er det bare, svarer Fagermo og fortsetter:

– Derfor var det synd at vi fikk den Stabæk-kampen nå, for vi er i god form. Så det var ikke representativt.

– Er man redd for skader på baner som i morgen?

– Klart det. Overtråkk, for eksempel. Men slik er det. Det er likt for begge lag, sier VIF-treneren.

Dag-Eilev Fagermo på Vålerenga-trening. (Jørn H. Skjærpe)

