VALLE (Dagsavisen): Etter det som må sies å ha vært en skuffende 1-0-seier mot 4.-divisjonslaget Råde i første cuprunde, etterfulgt av 1-2-tapet mot Stabæk på Nadderud i serien mandag, skal Riisnæs og Vålerenga slå tilbake i cupens 2. runde torsdag. Byrivalen står på motsatt halvdel.

– I garderoben er det en underliggende følelse av at Lyn er et lag vi absolutt ikke liker. Det er et lag vi skal slå. Og det gjelder ikke bare for Oslo-gutta her, men for alle, forsikrer en smilende Magnus Bech Riisnæs til Dagsavisen i solskinnet på Intility Arena.

– Jeg vet at Klanen kommer til å gjøre sitt på tribunen. Så skal vi gjøre vårt på banen og slå Lyn, forsikrer midtbanemannen.

Ugunstig dekke venter Vålerenga

– Hva betyr dette oppgjøret?

– Det er noe annet å spille de kampene der. Man får litt ekstra nerver og gåsehud på forhånd. Det er derfor det er gøy å spille fotball, svarer Riisnæs.

Han roser samtidig kvaliteten til torsdagens motstander.

– Jeg forventer vel et Lyn-lag som går ut og gir absolutt alt. De har ingenting å tape. De har fått et ganske godt lag også, så det blir ingen «walk in the park». Men vi må gjøre jobben vår, og matche det de kommer med av energi. Og holde hodene kalde. For ser man på fotballferdigheter, er vi bedre, sier Riisnæs.

Ifølge VIF-trener Dag-Eilev Fagermo er gressmatta på Bislett enda verre enn den på Nadderud.

– Det sier jo litt, bare det. Nadderud er ingenting å skryte av. Vi må nok legge opp planen litt etter baneforholdene mot Lyn, men samtidig ikke for mye. Vi vil ha ballen på bakken, spille vårt spill. Jeg tror også det blir viktig for å styre denne kampen, sier Riisnæs.

God magefølelse

– Hvor mye påvirker banekvaliteten slike kamper?

– Det er faktisk enorm forskjell. Hadde vi spilt mot Råde på Intility Arena, for eksempel, mener jeg det kunne ha blitt tosifret. Men vi skal ikke skylde for mye på matta, det blir feil. Så vi skal fortsatt spille vårt spill, og vinne denne kampen.

– Dere hadde vist god form før kampene mot Råde og Stabæk – hvor mye av det som skjedde i de to kampene kan skyldes underlaget?

– Personlig tror jeg vi hadde gjort det bedre i begge kampene med en bedre matte. Mot Råde hadde vi vunnet mer, og mot Stabæk mener jeg også at vi hadde vunnet på en bedre bane. Underlaget preger kampbildet, svarer 18-åringen.

Magnus Bech Riisnæs vil ikke skylde for mye på humpete naturgress, men hevder det er enorm forskjell på en god og en dårlig matte. (Jørn H. Skjærpe)

– Samtidig burde vi likevel ha vunnet mot Stabæk, uansett underlag, presiserer han.

Riisnæs er sterk i troen på avansement før byderbyet.

– Magefølelsen sier at vi kommer til å snu trenden nå, og at vinner ganske greit.

