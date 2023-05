VIF 2 og Vitinho fikk stryk av Notodden

VIF 2 har for vane å starte med et veldig ungt mannskap på bortebane i 2. divisjon, avdeling 2, og søndagens oppgjør var intet unntak. Spillere som Vitinho og Max Bjurstrøm var med fra A-stallen, men uten at de klarte å utgjøre en forskjell.

To mål fra Kristian Kjeverud Eggen og ett fra Melvin Frithzell sørget for at Vålerenga-rekruttene måtte reise tomhendte hjem til Oslo. Resultatet gjør at VIF 2 blir stående på ni poeng, mens Notodden har elleve. VIF 2 har vunnet samtlige tre hjemmekamper, der erfarne A-lagsspillere ofte får sjansen, men tapt tre av tre borte der rutinen som oftest mangler. VIF-spillerne har sågar til gode å score på bortebane så langt i seriespillet i 2023.

VIF-rekruttene havnet under tidlig

Etter hendelsesfattige åpningsminutter i Notodden, var det hjemmelaget som tok ledelsen ut av ingenting etter ni minutter. Kaptein Kristian Kjeverud Eggen dro seg inn i banen og plasserte inn 1-0 nede i venstre hjørne bak VIF-keeper Magnus Stær-Jensen.

Melvin Frithzell fikk en gyllen mulighet kort tid etter, men fra kort hold ble han stoppet av gjestenes burvokter. Få minutter etter det igjen var det Abel Tjomslands tur, men alene mot Stær-Jensen klarte han ikke stokke beina.

Etter et drøyt kvarter doblet hjemmelaget. Notodden-kaptein Eggen stjal ballen fra Vitinho og løsnet skudd fra distanse. Ballen føk igjen inn i nettet bak Stær-Jensen i solskinnet i Notodden.

Så kom to VIF 2-muligheter. Først ble William Osnes-Ringen spilt gjennom i boksen, men fra skrått hold gikk forsøket rett på Notoddens keeper Maciej Raniowski og ut. Kort tid etter løsnet Muhammad Usman Shahid skudd fra distanse, men ballen gikk via et Notodden-bein og trillet inn til Notoddens keeper.

Ingen VIF-scoringer

Lorents Apold-Aasen prøvde seg med et hodestøt få minutter etter, men VIF-spilleren måtte se ballen dale ned på nettaket.

Notoddens Adrian Berntsen fikk to muligheter til å gjøre 3-0 for vertene, men ble stoppet av henholdsvis et VIF-bein og deretter Stær-Jensen. Tomålsscorer Eggen saksesparket i tillegg ballen svakt over fra kloss hold, så heller ikke han fikk økt til 3-0.

Men 3-0 skulle likevel komme. Fem minutter etter pause ble Melvin Frithzell spilt alene gjennom og plasserte den forbi Stær-Jensen. Dermed var oppgjøret i praksis avgjort.

Scoringen tok luften litt ut av gjestene, som ikke klarte å etablere noe trykk på hjemmelaget i jakten på redusering. Innbytter Ivar William Vidaurre Winje slo til med et godt skudd fra distanse kvarteret før slutt, men Notodden-keeper Raniowski var med på notene og fikk slått til corner.

VIF 2 maktet ikke å legge trykk på hjemmelaget i sluttfasen, og Notodden kunne kontrollere i land tre poeng og tremålsseier. VIF 2 spiller hjemme mot Aalesund 2 i neste runde.

Kampfakta

Fotball, menn. 2. divisjon, avdeling 1

Notodden – Vålerenga 2 3-0 (2-0)

Notodden kunstgress, 432 tilskuere

Mål: 1-0 Kristian Kjeverud Eggen (9), 2-0 Eggen (17), 3-0 Melvin Frithzell (50)

Gult kort: Alexander Rønning-Olsen og Sebastian Temte Hansen, Notodden. Vilmer Nils Antonsen Brunskog, Vålerenga 2.

Dommer: Jørgen Haga, Ekholt BK

VIF 2: Magnus Stær-Jensen, Max Bjurstrøm, Vilmer Nils Antonsen Brunskog, Michael Clinton Opeyemi, Adrian Kurd Rønning, Stian Sjøvold Thorstensen (Emin Pajic fra 79.), William Osnes-Ringen, Lorents Apold-Aasen (Ivar William Vidaurre Winje fra 71.), Vitinho, Noah Risberg, Muhammad Usman Shahid (Jonathan Krohn de Lange fra 57.)

