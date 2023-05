Kjelsås tok årets første bortepoeng og krøp forbi byrivalene

Poenget hjalp Kjelsås til å ta seg forbi byrivalene Lyn og Grorud på tabellen i 2. divisjon, avdeling 1. Grorud har ti poeng etter seks kamper, like mange som Kjelsås, men sistnevnte har bedre målforskjell. Lyn har ni poeng så langt. Brattvåg står for øvrig med fire poeng.

Det ble en særdeles sjansefattig forestilling på Brattvåg kunstgress søndag ettermiddag, men Kjelsås ville tidlig ha et straffespark da Leo Bech Hermansen førte ballen inn i boksen og gikk ned i kunstgresset i duell med to av vertenes forsvarere. Kjelsås-spillerne protesterte veldig, men fikk ingen gehør av dommer Oliver Skaret Barsøe.

Les alt om Kjelsås her!

Manglet duo

Kjelsås hadde ikke vunnet borte i serien i år før oppgjøret, og Brattvåg hadde ikke vunnet hjemme, så det var kanskje ikke en voldsom overraskelse at det skulle bli poengdeling. Men Eivind Kampen og co. hadde nok håpet på å produsere flere sjanser underveis.

Bortelagets Rasmus Eggen Vinge skjøt utenfor etter 24 minutters spill, og kort tid etter kom han alene på skrått hold mot Brattvåg-keeper Marco Priis Jørgensen, men burvokteren vant duellen og avverget til corner. Den ble resultatløs.

Victor Emanuel Halvorsen kom til skudd like før hvilen, men ballen gikk rett i klypene på Jørgensen i Brattvågs bur.

Brattvåg, som manglet den viktige duoen Emil Dahle og Sondre Beite, hadde svært lite å by på offensivt matchen gjennom, men etter en drøy time kjempet hjemmelaget til seg ballen inne i Kjelsås-boksen. Ballen ble spilt inn til Agwa Okut Obiech like foran kassen, men fra gyllen posisjon klarte han ikke å stokke beina. Kjelsås-forsvaret fikk til slutt klarert med nød og neppe.

[ Drømmestart på sesongen for Kjelsås: – Resultatet er magisk (+) ]

Skulderskade

Kampens to største sjanser kom faktisk helt på tampen av oppgjøret. Først dunket Kjelsås-kaptein Ola Bjørnland til fra distanse, og kun en god redning av Jørgensen i full strekk var nok til å nekte ham nettsus. På den påfølgende corneren kontret vertene bra, og innbytter Erik Leandersson ble til slutt spilt alene mot William Da Rocha i Kjelsås-buret. Men sisteskansen gikk seirende ut av duellen, til hjemmefansens store fortvilelse.

Ingen av lagene maktet å skape noe særlig mer, annet enn et par cornere for vertene, og dermed ebbet det ut i poengdeling. En bekymring for Kjelsås er at Sigurd Tveter Martinussen måtte ut med det som så ut til å være en skulderskade et knapt kvarter før slutt.

Mandag 22. mai får Kjelsås en ny mulighet til å ta årets første borteseier. Da gjester Eivind Kampen og co. Follo.

[ Drømmefrispark sikret Kjelsås-seier: – Har øvd på det i tre år (+) ]

[ Kommentar: Dette var skaden Vålerenga ikke trengte (+) ]

---

Kampfakta

Fotball, menn. 2. divisjon, avdeling 1

Brattvåg – Kjelsås 0-0

Brattvåg kunstgress

Gult kort: Tengel Lia Fredriksen og Agwa Okut Obiech, Brattvåg.

Dommer: Oliver Skaret Barsøe, Namsos IL. Jacob Blixt Flaten, Kjelsås.

Kjelsås: William Da Rocha, Martin Helmer Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Tveter Martinussen (Sebastian Ottesen fra 76.), Ola Bjørnland, Jacob Blixt Flaten, Eivind Frøhaug Willumsen (Arman Nouri fra 84.), Rasmus Eggen Vinge, Victor Emanuel Halvorsen, Jens Bonde Aslaksrud, Leo Bech Hermansen

---