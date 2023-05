INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga havnet under 0-1 for Røa onsdag kveld på Intility Arena, men holdt hodet kaldt og snudde oppgjøret. Dermed står blåtrøyene med 23 poeng etter de ni første kampene og er stadig ubeseiret i Toppserien.

– Skal jeg oppsummere de kampene har vi vært gode gjennom 90 minutter i tre av de. Det var mot Brann, RBK og LSK. Så har vi vært for variable i de øvrige seks kampene og svingt for mye spillemessig. Vi må jobbe for å stabilisere prestasjonene våre i de kampene som kommer, sier trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

– Vi er et godt lag og har jobbet hardt. Vi ser at vi klarer å score ganske mange mål. Selv om vi ikke alltid starter så bra, klarer vi å komme oss tilbake. Det er utrolig viktig og bra. Vi endret taktikk og formasjon, så at vi klarer å hente oss inn igjen, var veldig bra, sier matchvinner Thea Bjelde.

Byderby neste

Nå venter Lyn hjemme søndag – et oppgjør verken Bjelde eller Lexerød tar lett på, selv om de ligger 13 poeng foran laget som i år spiller hjemmekampene sine på Grorud Artic Match.

Mens VIF har vært bunnsolide så langt i år, har Lyn vært mer varierende. De åpnet svakt med tre strake tap, men har vunnet tre av de fem siste og tatt poeng i fire av de siste fem. De kommer stinne av selvtillit til derbyet etter 3-1 over LSK Kvinner sist.

– Det blir et tøft oppgjør, garantert. Lyn er gode og har vist i flere kamper i år at de kan slå ethvert lag. Det blir ingen enkel kamp mot dem på søndag. Vi må være modige og tørre å spille vårt spill, sier Bjelde.

– Det blir viktig å restituere godt inn mot den kampen, for det har vært tett med kamper den siste tiden. Vi skal gå offensivt ut og vinne den kampen. Vi er favoritter og det må vi leve med. Vi skal ta med oss en del fra kampen mot Røa, også er det noe vi må rette på. Men vi er klare til dyst, lover matchvinneren fra onsdag.

Thea Bjelde t.h. jubler sammen med Felicia Rogic, etter at hun ga Vålerenga seieren med sin 2-1-scoring mot Røa. (Javad Parsa/NTB)

5-1 sammenlagt i fjor

Kampen er den første mellom de to lagene denne sesongen. Historisk sett har VIF hatt et godt tak på Lyn innbyrdes – det står 8-1-2 innbyrdes i favør Vålerenga. I fjor ble det 3-1 og 2-0 til blåtrøyene.

Lexerød hadde ikke hatt noe særlig tid til å tenke på Lyn-kampen da han ble spurt om dette onsdag, men:

– Vi må bare fokusere på å spille vårt spill og ikke bli avhengige av noen andre. Det har fungert så langt. For å ta tre poeng mot Lyn må vi gjøre nettopp det. Vi skal peise på fremover i kampene som kommer nå, så får vi bare se hvor langt det tar oss, sier Lexerød.

– Vi vet at vi er sterke, så vi må fortsette å vise det. I tillegg må vi jobbe på når det butter litt imot, for som vi har vist, så klarer vi å snu tette og jevne kamper. Det er positivt, sier Bjelde.

– Betyr mye for veldig mange

Lyn-leiren er også klare for kamp. Trener Oddbjørn Sindland vet godt at de er underdogs, men det tror han bare er positivt.

– Det sier seg selv at Vålerenga borte er en kjempetøff oppgave. Det vet alle. Men vi frykter ikke de og vet at vi har en god mulighet til å ta poeng. Presterer vi som vi vet vi kan, kan vi ta poeng og vinne. Toppnivået vårt er høyt, sier han.

– Vi er vant til å være underdogs, enten om vi er det eller ikke. Vi får ofte det stemplet, noe som er bra for oss og noe å bygge videre på. Presset er på VIF, de har alt å tape sånn sett. Det takler vi veldig fint.

Lyn trente torsdag, en ganske bra økt, som Sindland sier, samt tidlig lørdag. Han svarer kontant nei på om det blir vanskelig å motivere seg til kampen, og begrunner det med at oppgjørene mot VIF betyr mye for veldig mange, med den historikken som ligger bak.

– Jeg skal ikke røpe for mye av hva vi skal gjøre, men vi har en vanvittig go’ i gruppa. Vi har stort sett hatt gode prestasjoner i år, med unntak av et par kamper. Vi har forberedt oss bra og tar med mye fra LSK-kampen. Vi er gode på å ta vurderingen på når vi skal gå og når vi skal roe ned. Vi er vanskelige å spille mot og det skal VIF få kjenne på.

