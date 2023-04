Pedro-hat trick senket Skeid - fortsatt uten seier: - Veldig skuffet

I en kamp der det ble lagt til 13 minutter i 2. omgang reduserte Ulrich Østigård Ness etter 100 spilte minutter til 2-3, men nærmere kom ikke Skeid.

Enda et tap gjør at Skeid fortsatt ikke har vunnet i årets OBOS-liga. Gard Holme og co. står med ett poeng etter tre kamper - 1-4 for Sandnes Ulf i seriepremieren, 1-1 mot Hødd i kamp to og nå 2-3 for Jerv.

– Jeg synes vi var for defensive mot Sandnes Ulf, men der fikk vi ikke vist oss fram på grunn av det tidlige røde kortet. Hødd hjemme var greit, viktig å få med seg poeng mot et lag som er bedre enn folk tror. Mot Jerv føler jeg vi gir bort en mulighet til å få til noe ved å gjøre for mange personlige feil, sier trener Gard Holme til Dagsavisen.

Kapteinens dom

– Det kan vi ikke gjøre for mange ganger. Da får vi ikke samlet nok poeng. Vi må komme oss i gang nå før vi havner for langt bakpå. Først og fremst må vi luke bort alle personlige feil. Alle målene mot Jerv kommer etter personlige feil og på klønete vis. Sånn kan vi ikke holde på, for da taper vi kamper, sier han videre.

Kaptein Bendik Rise sier:

– Ett poeng er en del mindre av det vi hadde forventet og håpet på. Samtidig er prestasjonene våre ganske gode. Nå må vi bare klare 90 minutter i hver kamp på bra nivå. Jeg er ikke bekymret.

Nå venter Ranheim borte for Skeid i neste, som blir en vanskelig kamp. Og det blir ikke stort lettere, for i løpet av mai møter Skeid både Fredrikstad, Start, Kongsvinger, Mjøndalen og Kristiansund.

– Det er tøffe kamper, men det er alle. Selv om det er større klubber betyr ikke det at lagene er noe særlig bedre enn de andre. Men vi vet at vi kan måle oss med de aller fleste, sier Rise.

0-1 tidlig

Mot den klare opprykkskandidaten Jerv lørdag kom Skeid skjevt ut fra start. De lå under 0-1 allerede etter fire og et halvt minutt. Bendik Rise surra bort ballen på egen halvdel, og ballen havnet i beina på Peter Wilson.

Han spilte ut venstre til Samuel Pedro, som tok med seg ballen inn i Skeids 16-meter. Skuddet gikk via Per-Magnus Steiring og helt nede ved stolperota til 1-0-ledelse for hjemmelaget.

Lagene var like langt etter kvarteret, etter et praktangrep av gjestene. Rise gjorde opp for feilen før 1-0 med en herlig gjennombruddspasning i lufta til Johnny Buduson. På direkten slo han over på bakre stolpe til Kristoffer Hoven, som headet ballen lekkert i mål. 1-1!

Skeid-trener Gard Holme fikk ikke det han ønsket seg av poeng mot Jerv. (Haakon Thon)

Lekker strafferedning

25 minutter var spilt da Jerv fikk straffe. Etter en kort Jerv-corner ble Torje Wichne lagt i bakken av Ulrich Østigård Ness. Dommeren brukte lang tid på å bestemme seg, før han pekte på ellevemetersmerket.

Men den nysignerte keeperen, Simen Vidtun Nilsen reddet! Straffen fra Wilson var elendig midt i mål, og målvakten hadde få problemer med å redde forsøket.

Likevel var det Jerv som scoret kampens tredje mål. 38 minutter sto på kampuret på Levermyr stadion da Pedro scoret sitt andre, også denne gangen med pasning fra Wilson. David Hickson skulle drible seg ut av eget straffefelt - sjeldent lurt - og Wilson plukket opp ballen ved dødlinjen. Han chippet ballen på bakre stolpe til Pedro, som enkelt headet inn 2-1 fra to meter.

2-1 var også stillingen til pause - Jerv ledet fortjent.

– Jeg er veldig skuffet over 1. omgangen. Da sto vi igjen med lua i hånda og ikke kom opp på det nivået vi skal være på. Vi følger ikke kampplan og gjør ikke det vi blir enige om, sier Holme.

– Vi snakket om at vi kan tape kamper hvis vi blir spilt ut, men ikke av at vi rygger hjem og er for defensive, sier treneren videre.

– 1. omgangen er slapp av oss. Vi gjør to dumme feil før målene, en av de fra meg, sier Rise.

Pedros tredje og sen redusering

Pedro hadde muligheten til å bli tremålsscorer etter 53 minutter da han bare skulle sette ballen i mål fra kloss hold, men angriperen så ut til å bli overrasket over å bli spilt på blank kasse og bommet, på uforståelig vis.

Men han fikk til slutt sitt hat trick, etter at både Jerv og Skeid hadde hatt sine muligheter utover i omgangen. Men først må vi ta straffesituasjonen etter 84 minutter. En lang ball i bakrom fant Maxwell Effiom, som fikk ballen over Jerv-keeper Øystein Øvretveit. Det så ut som om keeperen måkte ned Skeid-angriperen, men dommeren lot spillet gå.

Og fire minutter senere sto det 3-1. Pedro fikk en hel banehalvdel å løpe på da Skeid sendte alle mann i angrep, og på utsøkt vis curlet han ballen i lengste fra 16-17 meter. 3-1 og Game, Set, Match. Eller?

Østigård Ness reduserte til 2-3 etter 100 minutters spill da han skjøt via en Jerv-spiller og i mål, men det var too little, too late. Dermed ble det 2-3-tap for Holme og co.

– Vi tar mer tak i det i 2. omgang og får mer kontroll på dem, men vi er ikke veldig gode. Det er for så vidt ingen av lagene. Det var sånn sett en knokkelkamp med mange dårlige tekniske involveringer fra begge lag, men det er noe vi også må beherske, sier Holme.

– Jeg føler vi blir snytt for en soleklar straffe. Vi burde fått med oss ett poeng, men, men. Det blir som det blir. Nå må vi bare opp på hesten igjen, sier Rise.

Kampfakta

Fotball, 1. divisjon menn

Jerv – Skeid 3-2 (2-1)

Levermyr Stadion

1657 tilskuere.

Mål: 1-0 Samuel Pedro (5), 1-1 Kristoffer Hoven (14), 2-1 Pedro (37), 3-1 Pedro (87), 3-2 Ulrich Ness (90).

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland.

Gult kort: Mikael Ugland, Jerv.

Skeid (4-3-3): Simen Vidtun Nilsen – Anders Johansen (Andreas Stensrud fra 45.), Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo (Henning Andresen fra 62.), David Hickson – Marcus Melchior (Florind Lokaj fra 58.), Fredrik Vinje (Erik Nordengen fra 58.), Bendik Rise – Kristoffer Hoven, Johnny Buduson (Maxwell Effiom fra 78.), Ulrich Ness.

