Overlegent Lyn vant igjen: – Det er mye glede og positivitet i laget

Det var fantastiske forhold for Lyn til å spille på sine styrker. Josefine Birkelund satte sitt første for Lyn etter fem minutter og ved pause hadde Anna Aahjem scoret to. Nå er hun oppe med Karina Sævik med antall mål i serien, fire i tallet. Men det kunne faktisk vært enda flere. Stanga stoppet henne to ganger og det var flere store sjanser for Lyn til å gjøre en fullt fortjent seier enda større. Miriam Mjåseth traff også metallet.

– Vi vinner veldig, veldig fortjent. Det er masse sjanser og vi gir bort et mål, men ellers slipper Arna-Bjørnar til lite. Det er en ny god prestasjon av oss, for vi har vært stort sett veldig gode i starten av sesongen, sier en glad og fornøyd Lyn-trener Oddbjørn Sindland til Dagsavisen.

Etter tre strake tap på starten har Lyn nå to seire på rappen. Det er godt for Sindland og resten av trenerstaben.

– Jeg merker det er mye glede og positivitet i laget, og vi fikk til og med skryt fra hjemmelagets tilskuere i dag. Førsteomgang er veldig bra av oss, vi kunne nok scoret enda flere. I andreomgang syns jeg vi står veldig bra i det at kampbildet blir annerledes. Det er på en måte jevnere, men vi kontrollerer det. Det er også nærmere 4-1 enn redusering, sier Sindland.

Dominerte fra start

Lyn kom klart best i gang i solskinnet utenfor Bergen med høyt ballinnehav og angrepsrettet innstilling. Kamilla Melgård kom rettvendt mot backen, Anna Aahjem kom til avslutninger og gjenvinningsspillet satt godt på Arna-Bjørnars banehalvdel. Det er viktig å utnytte gode perioder og med et boksspill som også er godt er Oddbjørn Sindland og Lyn-staben fornøyd. Han har etterlyst bedre boksspill og nettopp det var måten de tok ledelsen på etter fem minutter. Josefine Birkelund stusset inn hjørnesparket fra Julie Jorde. Hun har høstet skryt av mange etter gode prestasjoner hittil i sesongen, og her satte hun sitt aller første mål i Lyn-drakt, etter fire år i klubben.

– Det er morsomt at vi scorer på hjørnespark. Det er noe vi har jobbet bra med. Det er gøy å se at det kommer seg, sier Sindland.

En som har vært der enda lenger er Anna Palm. I likhet med Birkelund har hun vært blant lagets beste innledningsvis i sesongen. Derfor er det synd at hun måtte ut allerede etter 12 minutter. En sjeldenhet for Palm, hun er sjelden skadet i en tropp der mange sliter med nettopp det.

– Det er noe muskulært i baksiden av leggen. Nøyaktig hva vet vi ikke enda, men det har antakelig kommet av overbelastning. Vi får se hvor lenge hun er ute, heldigvis har vi ganske god dekning i den posisjonen. Emma Amundsen kom inn til sin Toppseriedebut i dag og gjør det godt. Alle innbytterne taklet det bra. Og forhåpentligvis har vi Maria Fink tilbake i trening neste uke, sier Sindland.

Stor bane

Miriam Mjåseth erstattet Palm og med det måtte målscorer Birkelund ned i backfemmeren. Men Lyn-dominansen fortsatte og det så veldig gøy ut å være Lyn-spiller der ute. Hjemmelaget ga dem enorme rom og spillere som Melgård, Closs og Aahjem fikk boltre seg. De to siste kom til hver sin store sjanse, men klarte ikke å sette ballen mellom stengene. Det gjorde derimot Arna-Bjørnar på sin første virkelig store sjanse. Sofie Bjørnsen scoret Arna-Bjørnars første mål for sesongen, etter en feilpasning.

– Vi gir bort et mål igjen i dag så det er klart vi fortsatt har mye å jobbe med. Vi skulle gjerne holdt nullen i dag for det er ikke mye vi slipper Arna-Bjørnar til, sier Sindland.

Bakromstrusselen

Som mot Avaldsnes skyter Lyn seg selv i foten, men i motsetning til den gang lot ikke laget seg prege. I stedet dundret de videre på og Aahjem kom stadig nærmere. Først en heading i stolpen, så et skremmeskudd alene med keeper, men spissen var påskrudd i dag og var bare i gang med å stille inn siktet.

Hun er farligere i bakrom og når hun kommer først på ballen rettvendt er det vrient å stoppe henne. En lang klarering ble tilkjempet, men det var fortsatt mye jobb å gjøre. Tre forsvarere ble parkert og alene med keeper sendte hun Lyn foran igjen. Avslutningen gikk via stolpen og inn, noen marginer Aahjem fortjente. Måten hun satt fart på og aldri så seg tilbake var imponerende, det startet midt på banen.

– Hun er god til å score de vanskelige målene og får også et etter innlegg i dag. I tillegg var hun alene med keeper og treffer stolpen. Hun kunne hatt fire mål i dag. Men hun gjør en viktig jobb for oss der oppe på topp og spiller nok en kjempebra kamp, skryter Sindland av toppscoreren sin.

Og få minutter senere ble toppscoreren tomålsscorer. Closs og Holmen kombinerte fint, kapteinen dro en skuddfinte i kjent stil, og slo inn til Aahjem som satt ballen kontant i mål. Hennes fjerde for sesongen! Og Closs fortsetter å plukke målpoeng.

To nye i metallet

Etter hvilen ble det et annet kampbildet. Det lukket seg litt. Det var ingen ulempe for Lyn for det var langt mellom øyeblikkene. Selma Hernes og Emilie Ludvigsen kom inn etter 56 spilte minutter. Det er viktig å få minutter i beina på så mange som mulig, mener Oddbjørn Sindland.

Etter en lang periode med mye stopp i spillet kom det to nye store Lyn-muligheter. Aahjem hadde fortjent et hat trick i dag, nok en gang stoppet stolpen henne, selv om denne muligheten ikke var like stor fra spiss vinkel. Men spissmakker Miriam Mjåseth kom enda nærmere. Innbytter Ludvigsen slo et meget godt innlegg, fra kloss hold satte bergenseren ballen i tverrligger, Lyns tredje stolpetreff i dag.

Det ble altså ingen flere mål etter pausen og med 3-1 på bortebane klatrer Lyn til seks poeng. Neste oppgave er også på bortebane, noe som Lyn stadig er på, også hjemme. Rosenborg på Koteng Arena neste helg. Der har de gode minner fra.

– Det er ikke midtukekamp neste uke og det er fint. Nå skal vi nyte kvelden her i Bergen før vi drar hjem søndag. Og så skal vi komme oss på beina og fortsette utviklingen, avslutter Oddbjørn Sindland.

Kampfakta

Fotball kvinner, Toppserien runde 5 lørdag

Arna-Bjørnar - Lyn 1-3 (1-3)

Arna Idrettspark, 133 tilskuere

Dommer: Markus Lille, Malvik IL

Mål: 0-1 Josefine Birkelund (5.), 1-1 Sofie Bjørnsen (27.), 1-2 Anna Aahjem (33.), 1-3 Anna Aahjem (40.)

Gule kort: Helle Stenersen, Miljana Ivanovic, Arna-Bjørnar. Julie Jorde, Lyn.

Lyn:

Sandra Rød Ask - Kamilla Melgård, Anna Palm (Miriam Mjåseth fra 12. (Emma Amundsen fra 90.), Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen, Emilie Closs - Cornelia Fladberg (Emilie Ludvigsen fra 56.), Julie Jorde, Kristin Holmen - Josefine Birkelund (Selma Hernes fra 56.), Anna Aahjem (Jenny Olsen fra 90.)

---