Kjelsås hjemvendte sønn med drømmescoring: – Kanskje det beste målet jeg har scoret

GREFSEN (Dagsavisen): På Oslos tak var temperaturen oppunder taket i ettermiddag. Kampen var jevn og preget av dueller og lite sjanser. Men Kjelsås slapp ikke til noe særlig og da er en drømmescoring av Jens Bonde Aslaksrud akkurat det Kjelsås og han selv trengte.

– Det er deilig at det endelig løsner, jeg har ikke hatt den beste starten. Men jeg visste målet ville komme, men ikke akkurat på denne måten, sier Aslaksrud til Dagsavisen.

Noen minutter etter pause kom det en lang ball i bakrom, ute til venstre. Keeper kom ut på halvdistanse og Aslaksrud gikk for det fra hjørnet av sekstenmeteren. Han traff utmerket, ballen gikk i en regnbue over keeper og i lengste kryss.

– Ballen spratt helt perfekt for meg. Jeg så keeperen deres kom ut og jeg scorer som oftest på førstetouchen. Det er kanskje det beste målet jeg noensinne har scoret, det er i hvert fall helt oppe der, sier en stolt matchvinner.

Les alt om Kjelsås her!

Oslos fort

Etter en ettmålsledelse som varer langt ut i kampen kommer det ofte en storm imot når kampen går mot slutten, men det møtte Kjelsås meget bra. Med en debutant i midtforsvaret. Philip Halvorsen har allerede 35 kamper for andrelaget, i dag kom endelig den første på A-laget for 20-åringen.

– Det er ikke noe bedre enn å debutere på denne måten. Vi har god kontroll hele kampen og vinner fortjent, sier Halvorsen til Dagsavisen.

Philip Halvorsen trivdes i debuten for A-laget. (Håvard Sollie)

Kjelsås skal gjøre taket over byen til et fort og allerede er seriefavoritt Arendal beseiret her. I dag var det noen karer fra Vestfold som måtte dra slukøret hjem fra hovedstaden.

– Jeg tror ikke det er mange som har bedre hjemmestatistikk enn oss. Det er ikke lett å komme hit for det er her vi skal være best. Defensivt er vi solide og i dag har vi med Philip i forsvaret, han kjenner vi jo godt, og det er gledelig å se at han er solid. Når vi er så gode defensivt holder det å bare score ett, sier Aslaksrud.

[ Kampen gir Kjelsås godkjent tross tap: – Turte ikke helt å være oss selv (+) ]

Hver sin halve omgang

Som seg hør og bør tok hjemmelaget tak fra start. Med debutant Philip Halvorsen i midtforsvaret sammen med Helmer Rusten så det like defensivt sterkt ut som vanlig. Simen Olafsen ble som kjent skadet i derbyet mot Lyn forrige helg. Debutanten fikk ikke så mye å gjøre innledningsvis for det var på gjestenes banehalvdel det meste skjedde de første 20 minuttene. Det ble noen forsøk fra Vinge, Hermansen og Bjørnland langs venstrekanten. Sebastian Ottesen løsnet også et tungt skudd, men Ørn-Horten var disiplinerte i backfireren med to fysisk sterke stoppere. Bech Hermansen og Aslaksrud måtte kjempe hardt for ballen og kom ikke til noe før pause.

Kjelsås hadde altså et lite overtak i banespillet, men dette endret seg halvveis i omgangen. Gjestene fikk et lite spillemessig overtak og kom til en enorm mulighet alene med da Rocha, heldigvis var debutant Halvorsen inne og forstyrret angriperen. Nærmere kom ikke gjestene før pause. I en sjansefattig omgang var det et nesten-selvmål fra Ørn-Horten, en styring som gikk i tverrliggeren, som var det farligste å melde om.

[ To overtidsmål gjorde at Lyn gikk seirende ut av osloderbyet mot Kjelsås (+) ]

Kunstscoringen

Sebastian Ottesen måtte gi seg i pausen, han ble erstattet av Sigurd Martinussen.

– Jeg fikk en murring i hamstringen og vi ville ikke ta noen sjanser, sier Ottesen til Dagsavisen.

Martinussen er ingen dårlig erstatter og har spilt noen kamper på Grefsen kunstgress før … Det har også Jens Bonde Aslaksrud. Den hjemvendte sønn har ikke hatt noen drømmestart på sesongen og derfor må det føles veldig godt å få hull på byllen på den måten han gjorde i dag. Fra hjørnet av sekstenmeteren så han keeper var langt ute og gikk for en tidlig halvvolley. Treffet kunne ikke vært bedre, ballen seilet over keeper og inn i lengste hjørnet. En kunstscoring!

Eivind Willumsen dro seg inn og avsluttet godt i nærmeste hjørne ved timen spilt. Det var en sjelden sjanse i et kampbilde som fortsatte å være tett og jevnt etter Aslaksruds scoring. Det var lite stopp i spillet ved siden av byttene og ingen av lagene klarte å skape sjanser. Likevel fortjente Kjelsås alle tre poengene, for defensivt hadde de stålkontroll. Gjestene gikk også litt for ofte i offside, vi kaller det kudos til Philip Halvorsen og Kjelsås.

Med seier her kommer de opp i ryggen på Lyn sammen med Arendal, som slo Fram Larvik borte samtidig i dag. For Kjelsås er Fløy neste på programmet, de drar til vestlandet neste lørdag.

[ Drømmestart på sesongen for Kjelsås: – Resultatet er magisk (+) ]

---

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 3 lørdag

Kjelsås – Ørn-Horten 1-0 (0-0)

Grefsen kunstgress, 331 tilskuere

Dommer: Bendik Haarberg, Kvass/Ulvungen FK

Mål: 1-0 Jens Bonde Aslaksrud (52.)

Gule kort: Christian Hargott, Adrian Rogulj, Ørn-Horten.

Kjelsås:

William da Rocha – Sebastian Ottesen (Sigurd Martinussen fra 46.), Helmer Rusten, Philip Halvorsen, Ola Bjørnland – Eivind Willumsen (Ahmad Abbas fra 85.), Jacob Blixt Flaten, Victor Halvorsen, Rasmus Vinge – Leo Bech Hermansen (Arman Nouri fra 68.), Jens Bonde Aslaksrud

---

[ Skadd Vålerenga-kaptein mister Brann-kampen ]