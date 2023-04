Han kan bli vikar mot Brann: – Farligere å gjøre feil der

VALLE (Dagsavisen): Stefan Strandberg fikk en smell i 0-2-tapet mot Sarpsborg forrige serierunde, og var heller ikke fredag å se på treningsfeltet før lagets avreise til Bergen. Fredrik Oldrup Jensen har blitt drillet i midtforsvaret sammen med Henrik Heggheim på økter denne uka.

– Jeg håper å spille på midten, det er der jeg er tryggest og det er det som kjennes naturlig. Men som jeg har sagt tidligere: Hvis laget trenger at jeg spiller stopper, så spiller jeg der og gjør så godt jeg kan, sier Fredrik Oldrup Jensen til Dagsavisen.

Les alt om Vålerenga her!

Forskjellen på rollene

– Har du fått en indikasjon på at du starter som stopper mot Brann?

– Det kommer an på Stefan. Vi håper å ha med oss alle mann til matchen, så får vi se.

– Hvordan får du brukt dine kvaliteter i stopperrollen?

– Det kommer litt an på matchbildet. For eksempel med tanke på hvor mye jeg får bidratt med ball. I visse kamper føler jeg at man nesten kan være mer skapende som stopper, fordi man oftere er rettvendt med ball. Samtidig må man som stopper litt ned med risikoen, for det blir farligere hvis man gjør feil der. Det er en ting jeg prøver å tenke på. Jeg må finne balansegangen med det å tørre å spille, og det å av og til innse at det å dunke ballen opp på øverste rad er beste løsning, sier Oldrup Jensen.

– Hvis du starter som stopper mot Brann, hvordan er kjemien med Henrik Heggheim som makker?

– Det tror jeg går fint, hvis det blir tilfellet. Han er en bra spiller, og virker å ha et bra fotballhode. Henrik er flink til å prate med spillerne rundt seg. Jeg tror ikke det vil bli noe problem.

Fredrik Oldrup Jensen og Henrik Heggheim kan bli VIFs stopperpar mot Brann. (Jørn H. Skjærpe)

[ Fagermo før Brann-kampen: – Jeg hører folk sier det, men jeg er ikke enig (+) ]

God Vålerenga-rekke

Vålerenga går til matchen med en god rekke mot Brann i seriespillet. VIF har gått seirende ut de fem siste kampene, og forrige tap kom tilbake i 2016 (4-1 til Brann i Bergen).

– Jeg pleier å si at det ikke betyr noe hvis vi har tapt de siste kampene mot et lag, så jeg får kanskje si at jeg tror det ikke har noe å si nå heller, sier Oldrup Jensen smilende.

29-åringen er imidlertid sterk i troen på tre poeng, og gleder seg til oppgaven som venter.

– Det blir fullsatt så vidt jeg har skjønt, med «trøkk» og et Brann-lag som er litt i vinden. Det er en tøff test for oss, så får vi satse på at vi er klare og at vi kan ta med oss alle poengene.

For VIFs del er det årets første seriekamp på naturgress.

– Jeg er litt spent på hvordan gressmatta ser ut, og på hvor mye finspill den tillater. Men jeg tror det blir en kamp med to lag som innser at man må «trøkke» til i duellene og prøve å vinne «krigen» for å få med seg noe fra kampen. Jeg ser for meg en tøff match, og at vi får tenke litt som mot Aalesund (1-0-seier). Vi må først og fremst ta krigen, så får finspillet komme etter hvert.

Fredrik Oldrup Jensen dirigerer på Vålerenga-trening før matchen mot Brann. (Jørn H. Skjærpe)

[ Derbyet mellom VIF og LSK utsolgt ]

VIF med Brann-tap i sesongoppkjøringen

– Lærte dere noe av treningskampen mot Brann i oppkjøringen (1-3-tap)?

– Ja, selvfølgelig. De spiller litt annerledes enn tidligere, med ny trener. Vi fikk et mer tydelig bilde på hva de kommer med, og ting vi kan rette på til kampen nå. Så vi tok absolutt læring fra den matchen, svarer midtbanespilleren.

Fredrik Oldrup Jensens lek med ball på fredagens Vålerenga-trening. (Jørn H. Skjærpe)

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo ønsket fredag ikke å svare på Dagsavisens spørsmål rundt laget som skal starte mot Brann, inkludert spørsmål rundt hvorvidt kaptein Strandberg kan rekke matchen eller ei.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo. (Jørn H. Skjærpe)

Fagermos mannskap møter for øvrig på gamle kjente i Bergen. Spillere som Bård Finne og Felix Horn Myhre er i vinden for rødtrøyene.

– Bård Finne har vært god. Felix har jeg ikke sett så mye den siste tiden, men han har hatt godt av spilletiden der. Felix er en flott gutt, det samme er Bård. Felix har tatt steg, noe du som regel gjør når du får spille fast, sier Fagermo.

[ Brann-keeperen friskmeldt før Vålerenga-kampen ]

Han frykter ikke rødtrøyene i Bergen.

– Vi ser på Brann som en vanlig kamp. Det er stemningen som er annerledes. Det blir utsolgt, så det er en helt annen «trøkk» og stemning. Det må vi være klare for. Vi kan ikke la det prege oss, sa VIF-treneren til Dagsavisen onsdag.

Bård Finne er i form for Brann. Nå møter han gamleklubben Vålerenga. (Bjørnar Morønning/NTB)

[ Vålerengas vandrende vikar: – Jeg har spilt spiss også (+) ]

---

Vålerenga har statistikken i ryggen

Her er de siste møtene i serien mellom VIF og Brann.

31.10.2021: Vålerenga – Brann 1-0

12.05.2021: Brann – Vålerenga 0-3

13.09.2020: Vålerenga – Brann 5-1

01.08.2020: Brann – Vålerenga 1-2

03.11.2019: Vålerenga – Brann 1-0

22.04.2019: Brann – Vålerenga 1-1

26.08.2018: Vålerenga – Brann 2-0

10.06.2018: Brann – Vålerenga 0-0

24.09.2017: Vålerenga – Brann 2-1

02.07.2017: Brann – Vålerenga 0-0

13.08.2016: Vålerenga – Brann 3-2

09.07.2016: Brann – Vålerenga 4-1

* Brann spilte i 1. divisjon i 2022-sesongen.

Kilde: Norsk internasjonal fotballstatistikk (NIFS)

---

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under:

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!