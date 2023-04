VIF-rekruttene fikk bank av Egersund

Magnus Dahlby (2), Magnus Sandvik Høiseth, Sivert Strangstad og innbytter Aleksander Nygård Kjellmann scoret målene for et opprykksjagende hjemmelag, som står med full pott etter to kamper i 2. divisjon, avdeling 1. Vålerenga 2 blir stående på tre poeng etter 1-0-seieren mot Fløy i serieåpningen.

Seks VIF-debutanter fikk starte for det unge bortelaget mandag: Magnus Stær-Jensen i mål, Michael Clinton Opeyemi, Besart Kaloshi, Emin Pajic, William Osnes-Ringen og Lorents Apold-Aasen.

Vålerenga-keeperen reddet fra elleve meter

Og Stær-Jensen i VIF-buret skulle få mye å jobbe med fra første stund, for allerede etter et drøyt minutt fikk et rutinert Egersund-mannskap straffespark. Stian Rokås Michalsen tok ansvar, men fra elleve meter maktet han ikke å overliste Stær-Jensen.

Keeper Magnus Stær-Jensen på Vålerenga-trening i Marbella nylig. Mandag vartet han opp med en rekke flotte redninger for bortelaget i Egersund. (Jørn H. Skjærpe)

Egersund trykket på i åpningsminuttene, og Magnus Dahlby kunne ha sendt vertene i føringen etter en stor mulighet i det ellevte spilleminutt. Men avslutningen hans fra god posisjon ble for dårlig.

Etter et drøyt kvarter fikk imidlertid hjemmelaget hull på byllen. Etter innlegg fra venstre fikk nevnte Magnus Dahlby sjansen inne i boksen, og via et VIF-bein spratt ballen inn i nettmaskene til 1-0.

EIK-spillerne fortsatte å spille gjestene veldig lave, og etter 26 minutter doblet hjemmelaget. Ådne Midtskogen spilte ballen opp til Magnus Sandvik Høiseth som forsøkte seg på et brassespark. Skuddet ble blokkert, men Magnus Dahlby plukket opp nedfallsfrukten og plasserte inn 2-0.

Tynt offensivt fra VIF-rekruttene

Få minutter etter sto det 3-0. Jo Stornes Stålesen slo inn fra høyre, og ballen falt til slutt til Magnus Sandvik Høiseth som dunket den i mål.

Kort tid etter fikk Jørgen Voilås en kjempemulighet inne i boksen, men Magnus Stær-Jensen i VIF-buret vartet opp med nok en god redning. Det samme gjorde han da Chris Sleveland prøvde seg noen minutter etter.

VIF-rekruttene skapte omtrent ingenting før hvilen. Muhammad Usman Shahid fikk headet ballen mot mål etter en ball opp i boksen tre minutter før pausesignalet, men forsøket gikk ufarlig utenfor.

Egersund fikk en kjempemulighet etter bare ett minutts spill i 2. omgang. Jørgen Voilås fikk en kjempepasning av Stian Rokås Michalsen inne i VIF-boksen, men fra perfekt posisjon satte Voilås ballen i tverrligger og over.

Målscorer Høiseth fikk sjansen alene mot Stær-Jensen kort tid etter, men igjen vartet burvokteren opp med en flott redning.

Træff på Intility neste

Men Stær-Jensen kunne ikke forhindre 4-0 til EIK etter 55 minutter. En corner fra Sleveland fra venstre traff Sivert Strangstad, som enkelt satte inn hjemmelagets fjerde for dagen.

Stær-Jensen måtte igjen i aksjon etter en drøy time, og han stanset igjen Michalsen fra kort hold på vei mot mål.

Men burvokteren måtte atter en gang kapitulere etter 69 minutters spill. Etter en lang ball opp fra Ådne Midtskogen, kjempet innbytter Aleksander Nygård Kjellmann ballen i mål fra kloss hold.

VIF-rekruttene hadde omtrent ingenting å komme med offensivt heller etter pause, og EIK var langt nærmere 6-0 enn det gjestene var redusering. Til slutt endte det med femmålstap for bortelaget, mens Egersund klatret til topps på tabellen.

Vålerenga 2 må prøve å reise seg i neste kamp, da Træff står på motsatt halvdel. Og siden den matchen spilles hjemme på Intility Arena, blir det fort et litt mer rutinert mannskap som starter for Øystein Sanden og co.

Kampfakta

Fotball menn, 2. divisjon, avdeling 2

Egersund IK – Vålerenga 2 5-0 (3-0)

Idrettsparken, Egersund

Mål: 1-0 Magnus Dahlby (17), 2-0 Dahlby (26), 3-0 Magnus Sandvik Høiseth (29), 4-0 Sivert Strangstad (55), 5-0 Aleksander Nygård Kjellmann (69)

Gult kort: William Osnes-Ringen, VIF 2.

Dommer: Javi Jean-Marc Conny Leo Mertens, Øyestad IF Fotball

Vålerenga 2: Magnus Stær-Jensen, Vilmer Nils Antonsen Brunskog (Jakob Stang Hansen Granli fra 79.), Michael Clinton Opeyemi, Besart Kaloshi, Max Herman Bjurström, Emin Pajic (Axel Tunsjø fra 73.), William Osnes-Ringen (Jonathan Krohn de Lange fra 86.), Adrian Kurd Rønning, Lorents Apold-Aasen, Muhammad Usman Shahid (Kasper Reme Abrahamsen fra 86.), Noah Navarro Guanio Risberg

