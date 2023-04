KFUM-treneren må ta grep. - Flaut

1-1 i serieåpningen mot Sogndal ble fulgt opp med 0-4-tap borte mot Raufoss søndag.

– Jeg fikk jo svar på at vi fortsatt har en del å jobbe med. For meg var det største problemet måten vi møtte opp på i de første ti-tolv minuttene mot Raufoss. Det var fryktelig svakt i kommunikasjonen og i intensiteten, sier Moesgaard til Dagsavisen.

– Man vet jo hva som kommer ut av blokkene borte mot Raufoss. Så det var svakt, rett og slett. Det var som om vi trengte en påminnelse på det, og dét holder jo ikke i det hele tatt. Det var fryktelig håndtering av eget boksspill, både på cornere og innlegg imot. Det ble jo farlig hver gang vi ikke hadde ballen, fortsetter KFUM-treneren.

Kåffa-spillerne fulgte ikke planen

Det er i den forbindelse han kaller det «milevis unna det som forventes».

Så hvorfor gikk det så galt i starten på Nammo stadion?

– Du spør utrolig godt. Det vi hadde som inngang mot Raufoss, var at vi skulle inn bak dem. Vi skulle være direkte, vi skulle ikke ta sjanser. Så fikk vi likevel ikke til det. Da må det enten bunne i hva jeg klarte å overrekke av energi i inngangen, eller så var det spillerne som ikke var der de skulle være. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det virket tamt da de gikk ut. Vi lot Raufoss spise løs på oss. Da ble det tøft. Det ble en lærepenge for oss, sier Moesgaard.

Nå handler det om å løfte spillerne gjennom treningsuken, før hjemmemøtet med tilreisende fra Ranheim søndag.

– Heldigvis har jeg vært med på mye opp igjennom. For meg handler det om å formidle en bevisstgjøring om hva som er forventet i Obos-ligaen. Og det kan ikke være en overraskelse. For meg dreier det seg også om å ta ansvar i de tøffe stundende. Mot Raufoss var det elleve individualister utpå der, og det var nok det største problemet. Vi framsto ikke som en enhet. Vi var alene i presset og alene med ball. Det har vi egentlig ikke kjent på før i år, verken i oppkjøringen eller mot Sogndal. Så det var litt overraskende og litt trist, sier Moesgaard.

– Har vært litt stygg mot dem nå

Han forventer et helt annet Kåffa-lag i tredje serierunde.

– I dag har jeg vært litt stygg mot guttene, i hermetegn. Det går på realiteten innstillingsmessig. En kamp som mot Raufoss gir ubehagelige opplevelser. Nå skal vi gå over det vi gjorde feil. Det var jevnt over en svak holdning til å forsvare egen boks. Jeg gleder jeg meg til Ranheim-matchen, for vi skal vise at vi har mer å gå på. Mer energi. Vi skal slå tilbake, forsikrer Kåffa-treneren.

– Jeg kan akseptere å tape, men ikke å tape hvis vi ikke stiller opp. Vi har en spillergruppe her som har vært med på mye. Jeg tror spillerne også tenker at det var flaut, det som skjedde mot Raufoss.

– Gjør du endringer i elleveren mot Ranheim?

– Nå har jeg sagt at jeg skal begynne å røre i gryta hvis ikke folk er til stede, for det er ikke noe som heter «faste plasser» på laget. Vi er nødt til å vise en annen holdning i neste kamp.

– Hva forventer du av et Ranheim-lag i form?

– Jeg forventer et Ranheim som kommer med selvtillit, et offensivt lag i 4-3-3 under Kåre Ingebrigtsen. En mer klassisk Ranheim-utgave. Det er et rutinert lag, og som har to kjemperesultater med seg. Vi tapte vel to kamper mot dem i fjor, så det er noe jeg vil bruke som motivasjon i garderoben, svarer KFUM-treneren.

