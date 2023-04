Bjørdal og Dicko ordnet knepen VIF-seier i generalprøven

INTILITY ARENA (Dagsavisen). Henrik Bjørdal og Jacob Dicko Eng sendte Vålerenga opp i 1-0 og 2-0, før 1.-divisjonslaget Jerv reduserte ved Torje Wichne. Flere scoringer ble det ikke, og dermed tar Dag-Eilev Fagermos mannskap med seg en seier i beltet før premieren borte mot Aalesund 2. påskedag.

Profiler som Mohamed Ofkir og Petter Strand var ikke å se i startelleveren, men Dag-Eilev Fagermo sa til Dagsavisen før helgen at begge kommer til å rekke seriestarten.

Les alt om Vålerenga her!

Vålerenga i føringen

Jerv fikk oppgjørets første store mulighet på Intility Arena. Peter Wilson ble spilt gjennom alene mot Magnus Sjøeng i Vålerenga-buret, men sisteskansen var kjapt nede og reddet.

Odin Thiago Holm prøvde seg fra distanse for VIF få minutter etter, men forsøket gikk rett på Øystein Øvretveit i Jerv-buret. Like etter fikk Fredrik Oldrup Jensen en kjempemulighet etter corner, men forsøket fra VIFs midtbanemann gikk like over tverrliggeren.

Men nullen skulle sprekke for gjestene fra Sørlandet. Etter corner fikk Seedy Jatta løsnet skudd for VIF. Forsøket ble blokkert, men Henrik Bjørdal plukket opp nedfallsfrukten og plasserte hjemmelaget i føringen.

Henrik Bjørdal setter inn 1-0 for Vålerenga mot Jerv. (Jørn H. Skjærpe)

Så skulle Vålerenga gå opp i 2-0. Jacob Dicko Eng tok ballen med seg fra venstre og inn i banen, og kantspilleren curlet like godt inn vertenes andre.

Jacob Dicko Eng curlet inn 2-0 for Vålerenga mot Jerv. (Jørn H. Skjærpe)

[ Seye blir ikke Vålerenga-spiller (+) ]

Stolpetreff for VIF

Så fikk Jerv igjen en god mulighet. Nok en gang var Wilson frampå, men Henrik Heggheim fikk forstyrret Wilson nok til at forsøket fra kort hold ikke traff nettmaskene.

Henrik Bjørdal kunne ha ordnet sitt andre for dagen like før hvilen, men skuddet fra VIF-profilen gikk i stolpen og ut etter skuddforsøket fra distanse.

Innbytter Torgeir Børven fikk en stor mulighet etter 50 minutters spill, men headingen hans gikk like til side for mål.

Drøyt ti minutter etter hvilen vartet VIF opp med fantastisk kombinasjonsspill, men Odin Thiago Holms avslutning ble for nølende og til slutt blokkert. Jerv kontret på direkten etter dette, kombinerte seg fint inn i boksen og Torje Wichne plasserte inn 1-2 nede i høyre hjørne mot spillets gang.

[ VIF-Jatta scoret to da U20-landslaget knuste Romania ]

Jerv-keeperen i form

Mikael Ugland prøvde lykken fra distanse etter en times spill, men Sjøeng i VIF-buret var med på notene.

Vålerenga fortsatte å produsere sjanser. Både Børven, Holm og Bjørdal fikk hver sin mulighet fra kort hold i løpet av få minutter, men alle ble stoppet av en solid Øvretveit i Jervs bur.

Fredrik Oldrup Jensen og Vålerenga slo Jerv på Intility Arena mandag. (Jørn H. Skjærpe)

Børven fikk nok en mulighet da tidligere Jerv-spiller Daniel Håkans la inn for VIF et drøyt kvarter før slutt, men VIF-spissen fikk ikke nok «trøkk» i headingen fra kort hold. Dermed kunne en takknemlig Øvretveit plukke ballen trygt i fanget.

Jerv prøvde seg fra distanse flere ganger i jakten på utligning, men uten å lykkes. I stedet var Henrik Bjørdal nærmest kampens fjerde scoring, men fra kloss hold kort tid før slutt ble han nektet av Øvretveit.

Jerv prøvde å mobilisere helt på tampen, men uten å lykkes. VIF-spillerne kontrollerte inn til ettmålstriumf.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo på sidelinjen mot Jerv. (Jørn H. Skjærpe)

[ Dette er VIFs enorme forvandling under Fagermo (+) ]

[ Sjekk VIF-børsen mot Jerv her (+) ]

---

Kampfakta

Fotball, treningskamp menn

Vålerenga – Jerv 2-1 (2-0)

Intility Arena

Mål: 1-0 Henrik Bjørdal (16.), 2-0 Jacob Dicko Eng (19.). 2-1 Torje Wichne (57.)

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Stefan Strandberg, Henrik Heggheim, Leonard Zuta – Henrik Bjørdal, Fredrik Oldrup Jensen (Mathias Emilsen fra 89.), Odin Thiago Holm – Daniel Håkans, Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 46.), Jacob Dicko Eng (Magnus Bech Riisnæs fra 67.).

---