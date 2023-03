Hevder Kåffa og Glimt er enige om «Nosa»

KFUM bekreftet Glimt-interessen for Dahl overfor Dagsavisen tidligere denne uka. Nå erfarer Nettavisen at partene er enige om en avtale med totalramme på rundt fem millioner kroner. Angrepsspilleren reiser for å gjennomføre en medisinsk test fredag.

– Vi har snakket med Glimt. Men skal det skje noe i dette vinduet, blir det litt opp til dem. Så du får høre med Glimt, sa daglig leder Thor-Erik Stenberg i KFUM til Dagsavisen mandag.

KFUM har foreløpig ikke besvart Dagsavisens henvendelse i saken fredag.

Håvard Sakariassen, sportslig administrativ leder i Glimt, har ikke ønsket å kommentere saken overfor Dagsavisen.

Kåffa hentet nylig inn en potensiell erstatter for Dahl, nemlig Obilor Denzel Okeke (20). Han spilte i Fredrikstad FK forrige sesong.

