Nå er fotballnomaden tilbake på VIF-trening: – Det er deilig!

VALLE (Dagsavisen): Midtbanemannen, som har en fortid i klubber som engelske Manchester City, greske Olympiakos, kypriotiske Pafos, latviske Riga FC og italienske A.S. Bisceglie, spilte i VIF i perioden 2017-2018.

– Det er deilig å være tilbake. Jeg bor bare et steinkast unna stadion. Jeg er heldig som får trene med gutta, sier en smilende Ibrahim til Dagsavisen.

Trener seg opp hos VIF

I fjor spilte han for 2.-divisjonsklubben Ullensaker/Kisa, men skadene som har plaget ham de siste sesongene gjorde at det ble få kamper der.

– Jeg har vært mange steder så langt i karrieren, og opplevd mange kulturer. Kypros, Italia, Latvia … Det har vært en veldig fin reise. Men de siste årene har jeg slitt mye med kneskader. Jeg har hele tiden prøvd å komme tilbake. Så har jeg fått tilbakefall, og så har det gått i å prøve igjen og igjen. Men så synes jeg jo fortsatt at fotball er gøy. Så jeg gir meg ikke, sier «Abdi».

Abdisalam «Abdi» Ibrahim sikter mot comeback etter skade. (Jørn H. Skjærpe)

Han er kun på Vålerenga-trening for å trene seg opp igjen etter et inngrep i menisken for noen måneder siden, så noe VIF-comeback er ikke på trappene.

– Hvis kneet blir bra igjen – hvor fortsetter karrieren?

– I fotball vet man aldri. Jeg vil jo helst spille på høyest mulig nivå. Så får vi se om jeg får orden på kneet, og hvilke muligheter som eventuelt byr seg, svarer Ibrahim, som sier han er åpen for det meste.

Vålerenga-talentenes «wow»-faktor

Ibrahim har latt seg imponere av nivået på Vålerenga-trening.

– VIF ser bra ut. Det er mange unge, spennende spillere. Jeg skal ikke blande meg så mye med tanke på hvor de ender på tabellen, men jeg tror topp tre eller topp fire i Eliteserien fort kan være mulig, sier 31-åringen.

Han roser Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermos evne til å få det beste ut av unge spillere.

– Jeg tror Vålerenga kommer til å gjøre det bra over tid. Jeg ser på flere av de unge som kommer opp og fram her nå. Det er mange unge spillere som er født i 2006 som får meg til å tenke «wow». Så god var ikke jeg på den alderen, sier Ibrahim.

Abdisalam «Abdi» Ibrahim har latt seg imponere av Vålerengas unge spillere. (Jørn H. Skjærpe)

Nå gir han alt for å snart være tilbake på banen for fullt. Kneet kjennes bedre og bedre ut, forsikrer han.

– Håpet om å bli 100 prosent igjen er der?

– Håpet er der. Det er det alltid, sier han smilende.

