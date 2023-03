Solbakken roser VIF-kapteinen: – Han er på et mye bedre sted nå

Norge innleder EM-kvalifiseringen i slutten av denne måneden. Spania er motstander 25. mars, mens Georgia står på motsatt banehalvdel tre dager seinere.

Strandberg var som vanlig på listen da Solbakken tok ut årets første A-landslagstropp tirsdag.

– Stefan er i veldig, veldig god fysisk form. Det er det ikke alltid man har kunnet si om ham, sa landslagssjefen til den oppmøtte pressen.

Les alt om Vålerenga her!

Strandberg har selv uttrykt at han er fornøyd med egen form og opplegget han har i Vålerenga.

– Vi har et veldig godt samarbeid med Vålerenga, med tanke på å bygge opp Stefan. Vi har veldig god oversikt over alt han har gjort. Stefan har trent veldig bra, og han har spilt flere treningskamper for VIF. Han er på et mye bedre sted nå enn han har vært på ganske lang tid, sa Ståle Solbakken.

Landslagssjef Ståle Solbakken. (Stian Lysberg Solum/NTB)

I Marbella nylig sa Strandberg følgende til Dagsavisen om egen form:

– Kroppen nå er veldig, veldig fin. Jeg har vært med på alt av økter. Jeg må derimot passe litt mer på når det er dårligere kunstgresskvalitet, som på Ekeberg og i Vallhall hjemme i Oslo. Men ellers er jeg med på det meste. Vi har et bra apparat i Vålerenga, de er flinke til å styre og legge fine opplegg for meg utenfor banen også, i gymmen. Så kroppen har vært helt perfekt, den.

Se videointervju med Vålerenga-kapteinen fra Marbella i vinduet under.

Strandberg om VAR-innføringen: – Kan ikke bruke like mange tjuvtriks Videodømming i Eliteserien vil gjøre livet som forsvarsspiller vanskeligere, mener Vålerenga-stopper Stefan Strandberg.

[ VIF-talentet om Vitinho: – Han vil ta Eliteserien med storm (+) ]

---

Slik ser landslagstroppen ut:

Målvakter: Ørjan Håskjold Nyland (RB Leipzig), Jacob Karlstrøm (Molde), Egil Selvik (Haugesund).

Backer: Fredrik André Bjørkan (Bodø/Glimt), Stian Gregersen (Bordeaux), Andreas Hanche-Olsen (Mainz), Birger Meling (Rennes), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Stefan Strandberg (Vålerenga), Leo Skiri Østigård (Napoli), Kristoffer Ajer (Brentford).

Midtbanespillere: Patrick Berg (Bodø/Glimt), Ola Brynhildsen (Molde), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Ola Solbakken (Roma), Morten Thorsby (Union Berlin), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Hugo Vetlesen (Bodø/Glimt), Martin Ødegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Sander Berge (Sheffield United).

Spisser: Alexander Sørloth (Real Sociedad), Erling Braut Haaland (Manchester C.), Jørgen Strand Larsen (Celta).

Skottland og Kypros utgjør resten av Norges EM-kvalifiseringsgruppe.

Landslagssjef Solbakken skal forsøke å lede Norge til et fotballsluttspill for første på flere tiår. Ørkenvandringen har vart siden EM-sluttspillet i 2000.

---

[ Vålerenga henter Heggheim på lån fra Brøndby ]

[ Stefan Strandberg: – Vålerenga er langt unna å kjempe i toppen (+) ]